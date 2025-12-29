SUSCRÍBETE POR $1100
    Manley Clerveaux rompe el silencio tras su salida de Colo Colo: “He visto comentarios que no me gustan; no voy a pelotudear”

    El delantero de 19 años parte a préstamo a Deportes Puerto Montt. En su llegada a la escuadra sureña habla sobre su relación con Fernando Ortiz.

    Manley Clerveaux no jugará en Colo Colo durante la temporada 2026. El delantero, que ha sido una de las promesas de la cantera alba, sale a préstamo a Deportes Puerto Montt. Los sureños fueron campeones de Segunda División, consiguiendo el retorno a la Primera B.

    Ahora, con Emiliano Astorga en la banca, en reemplazo a Jaime Vera, la escuadra de la Región de Los Lagos recibe al atacante haitiano de 19 años, una de las promesas de la cantera alba.

    Su partida, entre otras razones, dice relación con que pueda tener la continuidad que no le garantizaría el Cacique, que solo disputará competencias locales en 2026 (Torneo Nacional, Copa Chile y Copa de la Liga). No obstante, el motivo central de la cesión tiene que ver con “enderezarlo”, considerando los problemas conductuales que mostró en la última parte del año.

    El Deportivo supo de un lío interno en el Cacique por haber llegado a la hora a entrenamientos del plantel juvenil después de ser convocado para un partido de Primera.

    Manley Clerveaux celebra, después de anotarle a la U en las divisiones inferiores de Colo Colo.

    Ahora, en su arribo a Puerto Montt, Clerveaux rompe el silencio. “Este préstamo lo tomo con mucha tranquilidad y con mucha responsabilidad. Voy a jugar y a demostrar el tipo de jugador que soy. Varias personas ya me conocen dentro y fuera de la cancha”, dijo al medio AS.

    “Voy a extrañar a mi familia, pero igual hemos hablado. No voy a pelotudear, ni a joder. Voy a hacer lo que tengo que hacer”, añadió.

    El ariete se refirió sus problemas en Colo Colo. “He visto comentarios que no me gustan, pero nada, soy un jugador que responde en la cancha. Ahí puedo decir lo que quiero, pero afuera soy tranquilo y buena onda. La gente que me conoce lo sabe. Apareció que yo llegaba tarde a entrenar o que me mandaron a correr por fuera y eso nunca pasó”, señaló.

    De paso, habló de su relación con Fernando Ortiz. “El profe es muy buena onda conmigo. Nos ve, nos saluda, e incluso me abraza. Lo mejor es que el profe siempre está con esa sonrisa y siempre trata de ayudar a los juveniles. Pero de que tengamos algún roce, no... Con el profe todo tranquilo, todo muy buena onda”, apuntó.

    Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalColo ColoManley ClerveauxDeportes Puerto MonttFernando Ortiz

