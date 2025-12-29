Más problemas para Alexis Sánchez y Gabriel Suazo: el Sevilla pone a la venta a figura del club por problemas económicos

El Sevilla toma definiciones para conformar la plantilla de cara al segundo semestre de la temporada. Tras finalizar el 2025 con un irregular rendimiento, ubicándose en el 10° lugar de LaLiga y lejos de clasificación a torneos internacionales, el equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo debe analizar qué jugadores deben partir y cuáles son los que se quedarán.

En ese contexto, el conjunto de Andalucía se encuentra frente a una compleja situación, principalmente, desde el plano financiero. Esto se debe a que necesitan cuadrar las arcas de la institución, por lo que deben concretar una venta cerca a los 10 millones de euros para evitar posibles sanciones por errores con el presupuesto.

Por ello, desde la cúpula del elenco de Nervión, tomaron la radical decisión de ofrecer al delantero suizo Ruben Vargas, la gran figura que tiene la ofensiva de la escuadra que dirige Matías Almeyda.

Ruben Vargas está en venta en el Sevilla. Foto: @SevillaFC / X.

El helvético de 27 años arrastró una lesión en las últimas semanas que no le permitió estar presente en los duelos frente al Betis de Manuel Pellegrini, Valencia, Oviedo y Real Madrid, por la Primera División de España; y ante Extremadura y Deportivo Alavés, por la Copa del Rey.

Sin embargo, esta larga ausencia no se ha sido un impedimento para que el europeo siga apareciendo como uno de los jugadores más incisivos de los andaluces. Y es que su contribución anotadora, con tres goles; sumado a su aporte con los pases, con cuatro habilitaciones, lo tienen ubicado como uno de los más punzantes en el esquema del DT argentino.

Por este motivo, desde España ya adelantan que el Sevilla puede obtener grandes ganancias si se concreta la partida del talentoso delantero. “En un club con tantos problemas económicos como el Sevilla, todo está en venta. Los nervionenses ya negociaron con el Villarreal por Vargas el verano pasado, pero el Submarino no se acercó a los algo más de 10 millones de euros que solicitaban como mínimo en Nervión. Y ése, entre 10 y 12 millones de euros, es el dinero que el director deportivo Antonio Cordón espera recaudar en plusvalías este invierno para cuadrar cuentas y afrontar los necesarios fichajes del equipo, sobre todo en ataque. Cordón busca un delantero como preferencia, pero también un central y un mediocampista que refuercen el eje", puntualiza el Diario AS.

“Si se va Vargas, quizá haya que traer también un extremo. Porque, a pesar de la dolencia, el internacional helvético de 27 años sigue figurando como el futbolista con más aportación ofensiva del Sevilla esta campaña. 3 goles y 4 asistencias ha acumulado en sus 12 presencias ligueras. Unas cifras de futbolista importante, como demuestra que haya ofertas por él", sentencian.

Una eventual salida, puede despotenciar rotundamente al equipo de los chilenos que, a la vuelta del receso por las fiestas de fin de año, deberá enfrentar al Levante, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Se espera que tanto el Niño Maravilla como el lateral izquierdo de la Roja aparezcan como titulares.