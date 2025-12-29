¿Por qué la cancha del Santa Laura no tiene pasto? La explicación para el impactante estado del campo de Unión Española

La imagen estremece a los hinchas de Unión Española, ya suficientemente golpeados por el descenso del equipo rojo a Primera B, el segundo en la historia de la escuadra de Independencia. En la fotografía se observa la superficie de la cancha del estadio Santa Laura desprovista absolutamente de césped.

Los fanáticos tardan poco en emprenderlas contra la dirigencia del club. Las redes sociales se colmaron de reproches, que se suman a los que generó el paupérrimo rendimiento deportivo en la última temporada. Ya durante el año se habían registrado quejas por la deficiente condición del histórico campo de juego.

¿Por qué la cancha del estadio Santa Laura ya no tiene pasto? La explicación para el impactante estado del campo de juego

En el club hispano, sin embargo, llaman a la calma. De hecho, consignan que el aspecto que presenta el campo de juego no responde a algún descuido. Por el contrario, precisan que responde a un compromiso que había asumido la dirigencia: mejorar considerablemente las condiciones de la cancha.

En la práctica, se trabaja para renovar completamente la superficie. En el terreno interviene un tractor, que lo prepara para el cambio completo del pasto, a través de la instalación de rollos, lo que favorece los tiempos que implica la respectiva instalación.

Unión Española ante Limache, en la temporada 2025 (Foto: Photosport) DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

El proceso no tiene una duración preestablecida, porque dependerá de la consolidación de la superficie. Sin embargo, en Independencia sostienen que es lógica la aspiración de que esté en perfectas condiciones para el inicio de la próxima temporada. Esto implica que la instalación, al margen de la mejora estética, no implique ningún riesgo para la condición física de los futbolistas que la utilizarán.

El club dará a conocer los costos que involucra el proyecto y las etapas de la obra durante la primera semana de enero.

En la entrevista que concedió a El Deportivo, Jorge Segovia, el dueño del club dio a conocer una determinación clave: descartó la instalación de una superficie artificial. “No, por un tema de costos. El pasto sintético es un costo no necesario que quedará pendiente”, estableció.

Intenso ajetreo

La cancha del Santa Laura pagó el precio de un intenso ajetreo, que no siempre tuvo que ver con las prestaciones futbolísticas, en una realidad que se replica en otros escenarios con canchas naturales, como el estadio Monumental y el Estadio Nacional. De hecho, ni la superficie híbrida de la cancha del principal coliseo del país evitó las considerables señales de desgaste. La razón, por cierto, es económica: los hispanos y Colo Colo obtienen por esa vía recursos claves para financiar sus operaciones.

De hecho, a mediados de mes, el reducto contiguo a la Plaza Chacabuco recibió el festival Loserville, en el que se presentaron bandas como Limp Bizkit, Bullet for my Valentine, 311, Ecca Vandal, Slay Squad y Riff Raff. El cambio de planes fue intempestivo, ante la imposibilidad de utilizar el Parque Estadio Nacional con ese propósito. El IND optó por privilegiar el desarrollo de la final del Mundial de Hockey Junior, en otro sector de la misma dependencia.

Los problemas para la cancha del Santa Laura no son nuevos. En marzo, por ejemplo, el deficiente estado fue una de las razones que obligaron a la suspensión del choque entre Unión y la U. “Estamos comprometidos con la mejora continúa de nuestro estadio y haciendo los mayores esfuerzos al respecto. Esta decisión en concreto, responde a los trabajos en curso correspondientes a la fase previa necesaria para proceder a la instalación del nuevo sistema de iluminación. Dichas labores inhabilitan obligatoriamente sectores claves del recinto, como los accesos y la zona de estacionamientos, que impiden la organización de un evento masivo”, declaró el club en un comunicado.

“La planificación del proyecto, a pesar de las incidencias que han afectado la celeridad del mismo, contempla pruebas del renovado sistema de iluminación entre el sábado 15 y el domingo 16 del presente mes lo que obliga a desplegar todos los materiales y equipos de trabajo desde ya. Asimismo, con el objeto de recuperar el césped del estadio, informamos que la cancha ha sido objeto de una intervención que impide su uso en lo inmediato y facilita el rendimiento de los trabajos en curso”, complementó.