SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    ¿Por qué la cancha del Santa Laura no tiene pasto? La explicación para el impactante estado del campo de Unión Española

    Los hinchas hispanos se inquietaron por la condición que se encuentra la histórica superficie. En Independencia entregan la explicación.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    El estado en que se encuentra la cancha del Santa Laura.

    La imagen estremece a los hinchas de Unión Española, ya suficientemente golpeados por el descenso del equipo rojo a Primera B, el segundo en la historia de la escuadra de Independencia. En la fotografía se observa la superficie de la cancha del estadio Santa Laura desprovista absolutamente de césped.

    Los fanáticos tardan poco en emprenderlas contra la dirigencia del club. Las redes sociales se colmaron de reproches, que se suman a los que generó el paupérrimo rendimiento deportivo en la última temporada. Ya durante el año se habían registrado quejas por la deficiente condición del histórico campo de juego.

    ¿Por qué la cancha del estadio Santa Laura ya no tiene pasto? La explicación para el impactante estado del campo de juego

    En el club hispano, sin embargo, llaman a la calma. De hecho, consignan que el aspecto que presenta el campo de juego no responde a algún descuido. Por el contrario, precisan que responde a un compromiso que había asumido la dirigencia: mejorar considerablemente las condiciones de la cancha.

    En la práctica, se trabaja para renovar completamente la superficie. En el terreno interviene un tractor, que lo prepara para el cambio completo del pasto, a través de la instalación de rollos, lo que favorece los tiempos que implica la respectiva instalación.

    Unión Española ante Limache, en la temporada 2025 (Foto: Photosport) DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    El proceso no tiene una duración preestablecida, porque dependerá de la consolidación de la superficie. Sin embargo, en Independencia sostienen que es lógica la aspiración de que esté en perfectas condiciones para el inicio de la próxima temporada. Esto implica que la instalación, al margen de la mejora estética, no implique ningún riesgo para la condición física de los futbolistas que la utilizarán.

    El club dará a conocer los costos que involucra el proyecto y las etapas de la obra durante la primera semana de enero.

    En la entrevista que concedió a El Deportivo, Jorge Segovia, el dueño del club dio a conocer una determinación clave: descartó la instalación de una superficie artificial. “No, por un tema de costos. El pasto sintético es un costo no necesario que quedará pendiente”, estableció.

    Intenso ajetreo

    La cancha del Santa Laura pagó el precio de un intenso ajetreo, que no siempre tuvo que ver con las prestaciones futbolísticas, en una realidad que se replica en otros escenarios con canchas naturales, como el estadio Monumental y el Estadio Nacional. De hecho, ni la superficie híbrida de la cancha del principal coliseo del país evitó las considerables señales de desgaste. La razón, por cierto, es económica: los hispanos y Colo Colo obtienen por esa vía recursos claves para financiar sus operaciones.

    De hecho, a mediados de mes, el reducto contiguo a la Plaza Chacabuco recibió el festival Loserville, en el que se presentaron bandas como Limp Bizkit, Bullet for my Valentine, 311, Ecca Vandal, Slay Squad y Riff Raff. El cambio de planes fue intempestivo, ante la imposibilidad de utilizar el Parque Estadio Nacional con ese propósito. El IND optó por privilegiar el desarrollo de la final del Mundial de Hockey Junior, en otro sector de la misma dependencia.

    Los problemas para la cancha del Santa Laura no son nuevos. En marzo, por ejemplo, el deficiente estado fue una de las razones que obligaron a la suspensión del choque entre Unión y la U. “Estamos comprometidos con la mejora continúa de nuestro estadio y haciendo los mayores esfuerzos al respecto. Esta decisión en concreto, responde a los trabajos en curso correspondientes a la fase previa necesaria para proceder a la instalación del nuevo sistema de iluminación. Dichas labores inhabilitan obligatoriamente sectores claves del recinto, como los accesos y la zona de estacionamientos, que impiden la organización de un evento masivo”, declaró el club en un comunicado.

    “La planificación del proyecto, a pesar de las incidencias que han afectado la celeridad del mismo, contempla pruebas del renovado sistema de iluminación entre el sábado 15 y el domingo 16 del presente mes lo que obliga a desplegar todos los materiales y equipos de trabajo desde ya. Asimismo, con el objeto de recuperar el césped del estadio, informamos que la cancha ha sido objeto de una intervención que impide su uso en lo inmediato y facilita el rendimiento de los trabajos en curso”, complementó.

    Más sobre:Unión EspañolaSanta LauraEstadio Santa LauraFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El oro está en máximos históricos pero subirá aún más: esta es la proyección para 2026 de UBS

    China inicia ejercicios militares cerca a Taiwán aumentando las tensiones

    Cómo fue la reunión entre Trump y Zelenski para discutir sobre un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania

    Pago en especies y jornadas de 12 horas: en qué consiste la polémica reforma laboral de Milei

    El empleo de personas en puestos bajo sus calificaciones genera un efecto negativo de más de 2 puntos en el PIB chileno

    Qué busca Benjamin Netanyahu con su quinto viaje a Estados Unidos en 10 meses

    Lo más leído

    1.
    Tras la ruta de Messi y De Paul: la figura argentina del Betis de Pellegrini que está a un paso del Inter Miami

    Tras la ruta de Messi y De Paul: la figura argentina del Betis de Pellegrini que está a un paso del Inter Miami

    2.
    Una de las figuras busca la salida: el nuevo cortado por Manuel Pellegrini en el Betis

    Una de las figuras busca la salida: el nuevo cortado por Manuel Pellegrini en el Betis

    3.
    Problemas para Manuel Pellegrini en el Betis: Isco tendrá que operarse tras una nueva complicación física

    Problemas para Manuel Pellegrini en el Betis: Isco tendrá que operarse tras una nueva complicación física

    4.
    Fue seleccionado de Inglaterra: exfichaje récord del Liverpool enfrenta serio riesgo de ir a la cárcel

    Fue seleccionado de Inglaterra: exfichaje récord del Liverpool enfrenta serio riesgo de ir a la cárcel

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 29 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 29 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Anuncian extensión horaria del Metro de Santiago en la Línea 1 por celebraciones de año nuevo en la Torre Entel

    Anuncian extensión horaria del Metro de Santiago en la Línea 1 por celebraciones de año nuevo en la Torre Entel

    Máximas de hasta 36°C: declaran alerta roja para la Región Metropolitana desde este lunes por “calor extremo”

    Máximas de hasta 36°C: declaran alerta roja para la Región Metropolitana desde este lunes por “calor extremo”

    Temblor hoy, lunes 29 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, lunes 29 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tumores y enfermedades cardiovasculares lideran las causas de muerte de personas en listas de espera

    “Su base de apoyo está por verse”: socialistas ponen suspenso a la continuidad de Ossandón en la presidencia del Senado

    El oro está en máximos históricos pero subirá aún más: esta es la proyección para 2026 de UBS
    Negocios

    El oro está en máximos históricos pero subirá aún más: esta es la proyección para 2026 de UBS

    Pucobre cierra acuerdo con gigante internacional Mercuria Energy Group para venta de cobre de su proyecto El Espino

    Larroulet defiende el rol de las empresas y dice que firmas más grandes no son sinónimo de menos competencia

    Cómo fue la reunión entre Trump y Zelenski para discutir sobre un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania
    Tendencias

    Cómo fue la reunión entre Trump y Zelenski para discutir sobre un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota

    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista

    Florencia Figueroa y Luis Allendes brillan en el Clasificatorio Escolar Centro Norte de rodeo
    El Deportivo

    Florencia Figueroa y Luis Allendes brillan en el Clasificatorio Escolar Centro Norte de rodeo

    Fue seleccionado de Inglaterra: exfichaje récord del Liverpool enfrenta serio riesgo de ir a la cárcel

    “Salario irreal” y un ultimátum: los detalles de la tensa negociación entre Filipe Luís y el Flamengo de Erick Pulgar

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    El día en que Manu Chao ofreció un caótico show gratuito en La Pintana
    Cultura y entretención

    El día en que Manu Chao ofreció un caótico show gratuito en La Pintana

    El cine de Brigitte Bardot en cinco películas esenciales

    Brigitte Bardot, la estrella de cine y defensora de los animales que falleció a los 91 años

    China inicia ejercicios militares cerca a Taiwán aumentando las tensiones
    Mundo

    China inicia ejercicios militares cerca a Taiwán aumentando las tensiones

    Pago en especies y jornadas de 12 horas: en qué consiste la polémica reforma laboral de Milei

    Qué busca Benjamin Netanyahu con su quinto viaje a Estados Unidos en 10 meses

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana