El festival Loserville de Limp Bizkit se hará finalmente en el Estadio Santa Laura

La noticia ha remecido la industria local de conciertos durante este martes 9 de diciembre y dejó a muchos fans en el limbo. En la mañana, la productora de conciertos Lotus acusó que el Instituto Nacional del Deporte (IND) había cancelado “de manera unilateral” el festival Loserville que realizaría el 13 de diciembre en el Parque Estadio Nacional.

¿La razón? La programación de la final del Mundial de Hockey Femenino en otro recinto del mismo parque. La información no sólo cae a pocos días del evento, sino que también -según comunicó Lotus- mientras realizaban el montaje de la instancia en el recinto.

En el mismo comunicado, la compañía dijo que buscaba un nuevo espacio para la fiesta rockera.

Limp Bizkit

Y el nuevo espacio ya está, según informó Lotus en un comunicado.

“Informamos al público que el Festival Loserville sí se realizará y el público podrá disfrutar de las presentaciones de Limp Bizkit, Bullet for my Valentine, 311, Ecca Vandal, Slay Squad y Riff Raff. El evento se ha relocalizado para el mismo día, 13 de diciembre, en el Estadio Santa Laura Usek”, dice el texto.

Luego sigue: “Todas las compras anteriores son válidas. Los tickets que hayan sido descargados serán re-emitidos, debiendo el comprador volver a descargarlo en la sección “Mis Entradas” de Ticketmaster, lo que podrá hacerse hasta el día del evento. Si no ha sido descargado, la modificación será automática".

“Quienes no estén conformes con la modificación, pueden solicitar la devolución del ticket, por el monto total pagado, cargo por servicio incluido desde el miércoles 10 a las 12:00 pm hasta las 23.59 horas del sábado 13 de diciembre”.

“La reversa del dinero se realizará a través del mismo medio por el cual se adquirieron las entradas – Tarjeta de Crédito o Débito – bajo las condiciones señaladas en los Términos & Condiciones de Ticketmaster y del evento".

El Festival en su configuración tendrá estas consideraciones: