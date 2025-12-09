IND reagenda recital en el Parque Estadio Nacional por final del Mundial Sub 21 de hockey tras las protestas de las Diablas.

El Instituto Nacional de Deportes informó este martes la reprogramación del recital fijado para el sábado 13 de diciembre en el Parque Estadio Nacional, con el fin de resguardar el normal desarrollo de la final del Mundial Femenino Sub 21 de hockey césped, que se disputa en Chile.

Según el organismo, la decisión busca “priorizar la actividad deportiva y garantizar que la final mundialista se lleve a cabo en las condiciones operativas que un evento de esta relevancia requiere”. El IND lamentó los inconvenientes derivados de la medida.

La resolución se conoce después de la denuncia pública realizada por el seleccionado chileno juvenil. A través de un comunicado difundido en redes sociales, las Diablas junior advirtieron que la final del torneo, programada para las 20.00, coincidía con la reprogramación de un festival de metal que incorporaba bandas como Bullet for My Valentine y Limp Bizkit. El evento, que originalmente estaba previsto en el estadio Monumental, fue trasladado al Parque Estadio Nacional, contiguo a la cancha donde se juega el Mundial.

El equipo nacional cuestionó el impacto operativo de la simultaneidad entre ambos eventos. En su declaración, plantearon inquietudes por los niveles de ruido y su efecto en la transmisión televisiva hacia más de 100 países. También criticaron que la autorización del festival se realizara a pocos días de la final.

“La final merece respeto. Es el rostro de Chile”, afirmaron en el texto, donde advirtieron que estas situaciones perjudican la imagen del país como organizador de eventos deportivos internacionales. Con la reprogramación anunciada por el IND, la final del Mundial Sub 21 se realizará conforme al calendario establecido.