Javier Correa vivió una temporada de contrasentidos. Marcó 17 goles en los 34 partidos que disputó por Colo Colo, pero, como todos los jugadores del Cacique, terminó pagando los costos de un 2025 nefasto, en el que los albos no cumplieron ninguno de los objetivos que se habían planteado después de un 2024 que generó un alto nivel de expectativas.

El transandino sigue siendo un jugador apetecido. Con 33 años, sigue en la órbita de los principales clubes argentinos. Ya defendió a Racing y Estudiantes de La Plata, por citar a los más importantes.

¿Se aleja de Colo Colo? El intenso coqueteo de Javier Correa con River Plate

En Argentina, el centrodelantero albo figura como opción para reforzar a River Plate. Al ariete la opción le seduce y no lo oculta. "¿Jugar en River? Sería un sueño. Ya jugué en dos grandes: Racing y Estudiantes, sería hermoso para mi carrera“, plantea, en una entrevista concedida a Doble Amarilla, de DSports Radio.

Igualmente, el atacante aclaró que no se han producido contactos con los Millonarios. "No me llamó nadie. No me pongo nervioso, es parte del show“, sostuvo. Eso sí, a la hora de las comparaciones, equiparó a Colo Colo con Boca Juniors. ”Son muy parecidos. La gente tiene una locura bárbara, es un club muy popular”, sentenció.,

De cualquier forma, afirmó que tendrá que regresar a Santiago. "Vuelvo el 3 de enero a Chile, dejé hasta el perro en Santiago”, puntualizó.

Javier Correa, en un partido de Colo Colo (Foto: Photosport) PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Descarnado balance

Correa también le dedicó tiempo a un descarnado balance de la temporada alba. “Fue frustrante el año porque no pudimos lograr ninguno de los objetivos. Nos tocó un grupo difícil en la Copa, no estuvimos a la altura de todo lo que se exigía. Es una deuda que tenemos con la gente, que es la que banca todo el año”, expresó.

En ese contexto, antepuso la decepción generalizada a una producción personal que le satisfizo. “No me fijo en lo mío, sino en lo grupal. Mis números fueron buenos, pero no sirvieron para nada y eso me frustra”, sentenció.