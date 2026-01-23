SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Las opciones que maneja Colo Colo para reemplazar a Lucas Cepeda

    La partida del delantero a España para defender al Elche deja un espacio que el Cacique espera allanar en los próximos días.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Este jueves fue un día clave en Colo Colo. El directorio de Blanco y Negro se reunió para aprobar oficialmente la salida de Lucas Cepeda al Elche.

    El delantero se une al equipo ibérico, que es propiedad del agente de futbolistas Christian Bragarnik. El Elche pagará US$ 3 millones brutos por el traspaso del jugador. Eso sí, el Cacique recibirá US$ 2,6 millones líquidos y conservará el 30% del pase. Se trata de una parte importante de los derechos económicos del futbolista, con el objetivo de obtener nuevos réditos por una posible venta en el futuro. Esta condición fue clave para la decisión que tomó ByN.

    La salida de Cepeda se suma entonces a las partidas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia, por lo que Fernando Ortiz le exigió a la concesionaria encontrar las alternativas para reemplazar al zurdo.

    “Habíamos hablado con la directiva de que estábamos listos con los dos centrales, el lateral y el centrodelantero, a no ser de que hubiera algunas salidas. Hoy hay una salida y seguramente tendremos que buscar a alguien que lo reemplace”, indicó Daniel Morón, gerente deportivo de los albos.

    Los nombres

    Entre las posibles alternativas que surgen para reemplazar a Cepeda está el de Diego Valdés. El actual volante del Vélez Sarsfield ya había sido considerado como eventual refuerzo en mercados anteriores.

    Uno de los puntos que le podría jugar a favor es que Fernando Ortiz ya conoce sus capacidades, pues lo dirigió en el fútbol mexicano en el América.

    Por otro lado está Víctor Dávila quien no ha podido afirmarse en las Águilas, escuadra que además está intentando encontrar una fórmula para liberar un cupo de extranjero con el fin de arreglar un espacio para la llegada del brasileño Raphael Veiga.

    Según informa la prensa mexicana, Dávila, quien tiene un contrato con los azulcremas hasta 2027, podría regresar a Chile en calidad de préstamo con el elenco azteca haciéndose cargo de parte del sueldo del jugador con el fin de facilitar la operación para que así el futbolista pueda tomar confianza y volver a una de sus mejores versiones.

    De todas maneras, advierten que Colo Colo no es la única opción que maneja Dávila, pues también ha sido sondeado por equipos de la MLS estadounidense y en el fútbol brasileño.

    La despedida

    Una vez que se ratificó el fichaje, Cepeda y Colo Colo tuvieron emotivos gestos. Primero, las cuentas en redes sociales del club publicaron una imagen con muchas fotos del ex Wanderers y el mensaje “Éxito, Lucas”. Luego, postearon un video en el que se muestra la conferencia de prensa en la que se presentó al zurdo, hace dos años, y posteriormente parte de sus principales goles y gambetas, en donde se consideraron los recordados tantos a Cerro Porteño, Junior de Barranquilla y sus amagues contra Universidad de Chile en el último Superclásico que jugaron por la Liga de Primera.

    El futbolista de 23 años no tardó en reaccionar. Colocó en sus historias de Instagram uno de los posteos que hizo el club y escribió: “Gracias por estos dos años. Me siento un jugador afortunado de vestir estos colores. Momentos maravillosos con ustedes. Eternamente agradecido”.

    Luego, en la publicación del video, comentó: “Eternamente agradecido de este hermoso club. Gracias por todo siempre y seré un hincha más. Nos volveremos a encontrar de seguro”.

    FútbolColo ColoLucas Cepeda

