    “Mostró su cara más gris”: el Betis se llena de críticas en España tras caer contra PAOK en la Europa League

    Este jueves el conjunto verdiblanco a cargo de Manuel Pellegrini sucumbió contra el cuadro griego por 2-0.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @RealBetis / X.

    El Real Betis a cargo de Manuel Pellegrini tuvo un gran tropiezo en la Europa League. Por la séptima fecha de la Fase de Liga de la competencia, los verdiblancos visitaron al PAOK y acabaron derrotados por 2-0 ante el cuadro griego.

    Ante esto, la prensa española no dudó en calificar este duelo como el peor desarrollado en la competencia. “No fue esta vez el Betis decidido y con iniciativa que suele viajar por Europa con Manuel Pellegrini en las dos últimas temporadas. Todos los equipos cometen algún borrón durante la temporada y el Betis no iba a ser menos”, acusó Diario de Sevilla.

    En otra nota dedicada al partido, establecieron que el resultado fue un “castigo lógico al peor partido del Betis”.

    “Pellegrini armó un equipo competitivo en la teoría. Faltaban algunas piezas importantes como Antony o el Cucho, que se sumaban a Isco y Amrabat, precisamente dos que se cayeron en un partido de esta competición, pero estaban sobre el césped Pablo Fornals, Aitor Ruibal y otros hombres de peso dentro de la plantilla. También debía ser una buena oportunidad para el joven Pablo García en su reivindicación de tener más peso dentro de la rotación de futbolistas, algo que no llegó a ganarse por el nivel demostrado. En el banquillo aguardaban, además, Abde o Lo Celso, que también tienen su trascendencia dentro de este Betis”, introdujeron.

    Pero los verdiblancos no entraron bien al encuentro y transmitieron durante todo el primer tiempo que esperaban a que la fruta acabara cayendo por madura. Es decir, que la teórica superioridad sobre el PAOK acabara plasmándose en el marcador sólo por inercia”, continuaron.

    Estadio Deportivo, por su lado, escribió que Pellegrini “con rotaciones obligadas, dispuso un once competitivo y reconocible, ordenando que se jugara en muy pocos metros al adelantar y juntar líneas. Se le cayó el plan en la segunda parte, cuando tiró de lo poco potable que tenía en el banquillo sin demasiado éxito”.

    A su vez, El Desmarque compartió que “el Betis volvió a mostrar su cara más gris en Europa. Con tantas bajas, hacer seis cambios respecto al once del sábado se iba a notar. Y vaya que si se notó. El PAOK estuvo siempre un punto por encima en intensidad, y cuando tocó administrar los minutos los griegos dieron un paso más hasta llevarse el partido con solvencia. Ninguna ocasión clara que echarse a la boca. Al menos, el partido de la semana próxima ante el Feyenoord será con algo en juego. Ahorrarse dos partidos no es poca cosa”.

    El análisis de Pellegrini

    Una vez finalizado el encuentro, Manuel Pellegrini realizó un balance de lo mostrado por sus jugadores en la cancha. “Fue un partido muy disputado. El PAOK hizo un buen partido ofensivamente, cerrado cerca de su área. No pudimos estar muy creativos hasta que el gol les abrió el marcador”, comenzó indicando.

    Con los cambios, desgraciadamente la entrada de Gio era importante, pero duró un minuto. Una lesión muscular, al igual que Aitor, que nos hacen hacer dos cambios más que no estaba dentro del contexto. El fútbol es así. La primera derrota de Europa. Hubiera sido ideal clasificar un partido antes. Tenemos que hacerlo ahora en casa. Ojalá hagamos un gran partido para logarlo”, continuó.

