Manuel Pellegrini lamenta la insólita lesión de Lo Celso en el Betis: “Su entrada era importante, pero duró un minuto”

El Betis sufrió una sorpresiva y dolorosa caída en la Europa League. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini cayó por 2-0 en su visita al PAOK de Grecia. El tropiezo le impide consolidarse entre los ocho mejores de la fase de liga y asegurar su clasificación a los octavos de final del torneo.

En ese sentido, el Ingeniero lamentó el deslucido y plano desempeño de sus pupilos, que perdieron el invicto en el certamen: “Fue un partido muy disputado. El PAOK hizo un buen partido ofensivamente, cerrado cerca de su área. No pudimos estar muy creativos hasta que el gol les abrió el marcador”, comenzó señalando.

El técnico chileno lamentó las sensibles lesiones de Aitor Ruibal y Giovani Lo Celso. Este último ingresó en el complemento y jugó apenas siete minutos antes de ser reemplazado: “Con los cambios, desgraciadamente la entrada de Gio era importante, pero duró un minuto. Una lesión muscular, al igual que Aitor, que nos hacen hacer dos cambios más que no estaba dentro del contexto. El fútbol es así. La primera derrota de Europa. Hubiera sido ideal clasificar un partido antes. Tenemos que hacerlo ahora en casa. Ojalá hagamos un gran partido para logarlo”, indicó.

“No, la verdad que no. Es difícil. Ambos son lesiones musculares. No van a estar para el fin de semana sin ninguna duda. Aitor, una molestias que se paró a tiempo. De Gio, una molestia. Hasta que no tengamos el diagnóstico no sabremos con exactitud. Para este partido no está y para el próximo tampoco”, añadió.

Mentalizados en los próximos duelos

Pellegrini continuó con su análisis: “Fue un primer tiempo muy disputado por ambos. Ninguno de los dos tuvimos mucha llegada, pero el PAOK se encerró muy bien. La segunda parte la tónica fue parecida, nosotros creando y ellos aguantando hasta que tuvieron la oportunidad del gol, que fue lo que abrió el partido”, aseguró.

“Fue un primer tiempo muy disputado, con pocas ocasiones en ambas portería. Justamente el cambio de Lo Celso era para darle una mayor circulación. Desafortunadamente se lesionó y no se pudo hacer esa variante. Seguimos buscando por ambas bandas, pero creamos pocas ocasiones. El gol marcó las diferencias. Intentamos empatar, pero no lo conseguimos”, complementó.

Finalmente, volvió a referirse a la necesidad de reforzar el equipo de cara a la segunda parte de la temporada: “Es un tema que ya lo he contestado. Lo importante es que los jugadores que tengamos ahora es ir a Alavés a sacar puntos y luego clasificar en casa con Feyenoord. En eso estamos mentalizados. En eso veremos qué ocurre y ya se verá antes de fin de mes lo que se va a hacer en cuanto a eso”, sentenció.