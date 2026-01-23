Más problemas en Unión Española: Rodrigo Piñeiro descarta su llegada y se lanza contra la dirigencia.

Los problemas no se detienen en Plaza Chacabuco. En plena estructuración del plantel, Unión Española recibe un nuevo golpe en el mercado. Ahora por parte de Rodrigo Piñeiro, quien finalmente no firmará contrato con el cuadro de Independencia. “Cuando Unión descendió, hablé con Sabino Aguad y me puse a la orden. Era una decisión difícil, porque yo estaba en Vélez, un club muy grande en Argentina”, señaló el delantero a ESPN.

Al igual que en el caso de Emiliano Vecchio, el ariete asegura que la directiva del elenco hispano no cumplió con lo pactado. “Le di prioridad a Unión y me trataron de una manera que no merecía... No llegamos a un arreglo por cosas chicas”, lanzó.

“El club tiene que ser un poco más agradecido, porque cuando me vendieron a Vélez, yo renuncié a todo mi porcentaje y eso ningún jugador lo hace. Era mucha plata… Renunciar a un dinero así, creo que nadie lo hace”, añadió.

En esa línea, el atacante realizó una reflexión sobre el comportamiento de la institución. “Siempre el jugador hace un esfuerzo… ¿Y los clubes cuándo hacen el esfuerzo?”, lanzó.

Piñeiro celebra uno de sus goles con Unión Española.

Piñeiro jugó en Unión Española entre 2023 y 2024, siendo su mejor paso en el fútbol chileno. Luego tuvo una estadía irregular en Everton de Viña del Mar. “La realidad es que fue muy negativo el año. Jugué pocos partidos, hice dos goles. Dentro de lo deportivo fue negativo. Pero yo soy muy de los grupos”, señaló sobre su paso por la Quinta Región.

“Me encanta llegar a los lugares y sentirme cómodo. Obviamente que competimos entre todos, pero que sea sanamente. No con jugadores por atrás matándote o diciendo cosas que no te pueden decir. Te hablo con la verdad”, agregó.

Con su retorno a Santa Laura descartado, el uruguayo visualiza su futuro. “Hoy estoy en Vélez, entrenando de buena manera, muy motivado, tengo a mi mujer embarazada. Tengo que bajar la pelota, ponerla al piso y disfrutarla. 2025 fue difícil para mí y mi familia”, puntualizó.