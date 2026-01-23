SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    River Plate registra su marca oficial en Chile y se muda con una academia: "Hay planes de comenzar actividad económica"

    El conjunto millonario, considerado como una de las mejores canteras del mundo, busca instalarse legalmente en el país con el objetivo de proteger su marca y expandirse.

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Julián Concha
    River Plate inscribió su marca de forma legal en Chile. Foto: @RiverPlate (X).

    River Plate es un gigante de Sudamérica y del fútbol a nivel mundial. A lo largo de su rica y laureada historia, que ha marcado el fútbol argentino, el conjunto millonario ha destacado por tener una de las canteras más prolíficas en todo el planeta. En ese sentido, el club busca continuar con su expansión e instalar una academia en Chile.

    El cuadro bonaerense registró de manera oficial su marca en el país, según pudo averiguar El Deportivo. De hecho, en junio de 2025, el equipo transandino que dirige Marcelo Gallardo y donde juega Paulo Díaz comenzó su planificación que inició con una serie de movimientos legales.

    La marca River Plate fue inscrita en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). El procedimiento para registrar una marca comercial en Chile comprende básicamente tres etapas: ingreso y examen de forma de la solicitud, trámite de la publicación del extracto en el Diario Oficial y examen de fondo de la solicitud.

    River Plate, con el objetivo de proteger su marca y comenzar actividad económica en el país, emprendió un proceso de regularización para así frenar la utilización de su escudo, iconografía, símbolos y diferentes distintivos propios, los que son utilizados por múltiples academias desplegadas por todo Chile. Según la ficha de la solicitud que se encuentra en Inapi, la representación del equipo del barrio Núñez está a cargo del estudio Santa Cruz IP Tecnología e Innovación Ltda.

    River se acercó a nosotros para registrar y proteger la marca sin develar cuáles son sus planes a futuro. Los clientes nos piden simplemente proteger sus marcas de productos y servicios. Había algunas academias de fútbol con el nombre de River Plate, y parte del trabajo que se ha hecho ha sido conversar con esas academias para bajar el uso de las marcas. Afortunadamente, hemos tenido buenos resultados”, revela el abogado Maximiliano Santa Cruz, socio del bufete mencionado anteriormente, especializado en propiedad intelectual, marcas y patentes. “Ha sido buena en un par de ocasiones, en otras seguimos con trámites”, detalló, tras ser consultado por este medio.

    Precisamente, en octubre pasado, con respecto a la excelencia del trabajo formativo de River, el prestigioso Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES Football Observatory) ubicó su cantera como la mejor de América y tercera más productiva del mundo, solo por detrás del Benfica y Barcelona. Esto, debido a que 97 futbolistas formados en el Millonario están actualmente activos en ligas profesionales de todo el mundo.

    Además, esta semana, el CIES también consignó que River es el club del continente que más jugadores formó y más minuto aportó en las cinco grandes ligas en los últimos diez años. En total, 38 futbolistas sumaron un total de 234.561 minutos. Para graficar, Boca Juniors fue segundo con 26 deportistas y 114.103 minutos.

    El Método River Plate ha producido leyendas como Alfredo Di Stéfano, Ángel Labruna, Daniel Passarella, Omar Sívori, Norberto Alonso, Ariel Ortega, Pablo Aimar, Hernán Crespo, Gonzalo Higuaín, Javier Mascherano y Radamel Falcao García. En la actualidad, figuran nombres como Julián Álvarez y Enzo Fernández, que brillan en el fútbol europeo.

    El uso de sus símbolos

    La existencia de diferentes academias a lo largo del país, aunque principalmente en la Región Metropolitana, está siendo fiscalizada por los abogados de River Plate. Eso sí, el club solo busca el cese de la utilización de su iconografía: “Se comprometieron. Esto lo hacían más por desconocimiento que nada. Estaban haciendo uso de la iconografía de River Plate y la suspendieron. Se comprometieron a no volverla a usar”, asegura el abogado.

    Sin embargo, aún no logran especificar el número total de academias no oficiales que existen en el país: “Estamos todavía en ese proceso, haciendo un catastro”, indicó Santa Cruz.

    Al mismo tiempo, está el objetivo de regularizar la venta de indumentaria de la marca: “Al uso de la marca en servicios y producto, igualmente es válido. Estamos haciendo averiguaciones”, continuó.

    A nivel deportivo, Santa Cruz no tiene mayor conocimiento ni injerencia de la planificación de River Plate: “Cuando una empresa pide una marca para un producto o un servicio, en general, es un indicador de que tiene planes de comenzar actividad económica o actividades comerciales en el país. Pero no estoy al tanto de sus planes”, indicó.

    El movimiento legal de River Plate es algo impropio de los clubes nacionales, pero no de otras marcas. “Esto es normal y común en mercados importantes, pero no lo hemos hecho con otros equipos. La experiencia que tenemos es con Santiago 2023, donde llevamos la propiedad intelectual de los Juegos Panamericanos. Por ejemplo, con la mascota Fiu. La palabra, marcas figurativas. Es decir, el mismo Fiu en dibujos o en movimiento. Se buscó proteger los derechos de autor y frenar la utilización de las marcas de Santiago 2023”, afirmó.

    El registro de la marca River Plate en Chile

    A la hora de registrar una marca, los registros exigen identificar las clases en las que se va a desempeñar esa misma marca. En total, existen 45 clases de productos y servicios de la Clasificación de Niza, establecida por el arreglo de Niza en 1957. Este es el clasificador internacional de marcas, que utilizan todas las oficinas de marcas en el mundo.

    Según el documento al que pudo acceder El Deportivo, “En junio de 2025 se pidieron las marcas ‘Club Atlético River Plate’ y su escudo en la clase 41 (servicios deportivos, clubes deportivos, etc.) y en agosto pedimos protección para el escudo en la clase 25 (ropa deportiva, uniformes, calzado deportivo, etc.)”.

    En ese sentido, la clase 25 hace referencia a “prendas de vestir; ropa; vestimenta; calzado; artículos de sombrerería; ropa de deporte; gorras y sombreros de deporte; uniformes de deportes; calzado de deporte”.

    En tanto, la clase 41 consigna: “Servicios deportivos y mantenimiento físico; organización de competencias deportivas; organización y realización de eventos deportivos; entrenamiento deportivo; entretenimiento en forma de encuentros deportivos; facilitación de información en materia de deportes; alquiler de equipos de deporte; explotación de instalaciones deportivas; reserva de instalaciones deportivas; clubes deportivos [entrenamiento y mantenimiento físico]; servicios de un club de deportes; educación deportiva; organización de competiciones educativas, recreativas, culturales y deportivas; publicación multimedia de publicaciones electrónicas; servicios de entretenimiento”.

