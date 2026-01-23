“Ya tocó techo y Colo Colo necesita plata para los sueldos”: la historia alba juzga la venta de Lucas Cepeda al Elche

Colo Colo sufrió una baja sensible. Lucas Cepeda fue vendido al Elche de España por US$ 3 millones. ¿Fue un negocio rentable? Los números son objetivos: si bien el Cacique se queda con el 30% del pase para una venta futura, al precio actual hay que descontarle los impuestos y comisiones, por lo que Blanco y Negro recibirá 2,6 millones de dólares líquidos. Si a ese monto se le resta lo que pagaron los albos por el delantero zurdo (US$ 1,7 millones), el saldo a favor del conjunto de Macul es de apenas 900 mil dólares por una de las grandes figuras del fútbol chileno, cuyo contrato terminaba a finales de 2027.

Puede parecer poco dinero y quizás un negocio cuestionable, a simple vista, tratándose de la principal figura del Cacique. Sin embargo, los jugadores históricos del Cacique creen que, si bien la oncena que dirige Fernando Ortiz se debilita con la salida del extremo, era el mejor momento para transferir al formado en Santiago Wanderers. “Claro que el equipo se despotencia, porque Cepeda es un seleccionado chileno y marca diferencias en la cancha. Pero Blanco y Negro necesitaba plata para seguir pagando su planilla de sueldos que aún es muy alta”, lanza Leonardo Véliz.

El mítico atacante del cuadro de Pedreros, finalista de la Copa Libertadores de 1973, pone en la balanza también los deseos del jugador y le entrega una tarea al directorio que lidera Aníbal Mosa. “Uno no sabe qué va a pasar en un año más... el jugador puede lesionarse o bajar su nivel. O puede potenciarse y ser vendido en un mayor monto. También hay que considerar lo que quiere el futbolista y, si no estaba conforme porque buscaba ganar más dinero y tener nuevos desafíos deportivos, hay que escucharlo”, sentencia el Pollo.

Y agrega: “Hay una premura por ganar plata en los jugadores y ya no se identifican con un club, quieren debutar para irse luego al extranjero y eso es lamentable, pero así es el fútbol. Por lo mismo, la gerencia técnica debe siempre jugar a dos bandas, vender y buscar, para reemplazar a Cepeda con un refuerzo. Eso sí, hay que tener harto ojo, porque una cosa es reforzarse y la otra es sumar una contratación”.

Colo Colo busca opciones para suplir la partida de Lucas Cepeda. JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

“Colo Colo apuesta a una venta posterior”

Mario Cáceres, uno de los delanteros del equipo que salió campeón el año de la quiebra (2002), también encuentra positiva la partida de Cepeda a la liga española. ¿El argumento? El crecimiento que tendrá el nacido en Viña del Mar en uno de los campeonatos más poderos del mundo y la valoración que puede alcanzar.

“Cepeda es un jugador joven (23 años) y la apuesta de Colo Colo es la venta posterior que se puede realizar a un equipo de primera categoría. Al tener el 30% del pase, le puede sacar mucho provecho a esa posible transferencia y Lucas tiene todas las condiciones para triunfar en el extranjero”, aseveró el ‘Petrolero’.

Cáceres reveló que este era el momento para vender al futbolista. “Ya tocó techo en Colo Colo y ahora solo falta que se consolide mucho más en la Selección. Pero, va por muy buen camino”. Sobre si su salida despotencia a la escuadra de Macul, el otrora artillero tiene la misma tesis. “Se hicieron varias contrataciones en este mercado y seguro llegará alguien más para cubrir su ausencia... Solo hay que esperar que a los refuerzos no les pese la camiseta y puedan demostrar todo su potencial”.

Rubén Espinoza, campeón de América en 1991, evita enjuiciar la operación. “Si tomaron una decisión, es porque debe ser conveniente. Si aceptaron esa propuesta, es porque cumplía las expectativas”, sostiene.

De hecho, apunta que la comparación con otras propuestas entra en el plano de lo hipotético. “Tampoco se sabe si la oferta de River Plate, esa de los US$ 5 millones, fue real. Anda a saber si existió. Entonces, reitero, la oferta del Elche se aceptó porque era conveniente para Colo Colo y porque abre una opción deportiva par el jugador que, normalmente, busca una instancia competitiva para desarrollarse. Uno no está en la cabeza del jugador tampoco. El anhelo de cada jugador es ir a jugar a Europa y lo está cumpliendo”, enfatiza.

“Te puedo decir fútbol se ha transformado en un negocio y hay que hacer el análisis en ese contexto. No tiene sentido verlo desde lo moral o lo personal. Es un negocio. Y Colo Colo hizo un negocio. Además, si el jugador está convencido, porque no hay que olvidar que tiene la última palabra, y prima lo económico, lo demás no existe”, contestó Ricardo Dabrowski.

El campeón de la Copa Libertadores de 1991 con el Cacique añadió que “uno imagina que si Blanco y Negro lo vendió, es porque es un buen negocio y hace mucho tiempo las administraciones del fútbol actual no piensan si el hincha ni en el equipo, solo en el negocio y esas son las nuevas reglas del juego”.

Finalmente, el hombre que jugaba de centrodelantero opinó sobre cómo ve el futuro de Cepeda. “Cómo le irá a ir en España lo vamos a ver en el momento en qué compita, porque medirlo desde el nivel fútbol chileno es difícil. Lucas es un jugador de buena características, rápido, le pega bien a la pelota, pero después estará en juego su adaptación al ritmo europeo y a una competencia que es muy distinta a la chilena”, concluyó.