“Ya no se encuentra postrado”: revelan el estado de salud de Michael Schumacher, heptacampeón de la Fórmula 1

“La leyenda ya no está postrada en cama”. La noticia sorprende al mundo El medio inglés Daily Mail, publicó una nueva actualización del estado de salud de Michael Schumacher, donde sorprendió al mundo de la Fórmula 1 al afirmar que el alemán da señales de mejoría. El piloto de Ferrari sufrió un traumatismo craneoencefálico grave en 2013, tras caerse esquiando en los Alpes franceses. Su familia resguarda su estado de salud desde que ocurrió el infortunio.

Según la publicación, Schumacher continúa necesitando asistencia médica las 24 horas del día y sigue al cuidado de su esposa, Corinna. El avance es considerable: se puede sentar en una silla de ruedas. Durante años se especuló que se encontraba en cama.

La mejora en su estado de salud le permite movilizarse dentro de sus residencias privadas en Gland, Suiza, y en Mallorca, España. “Entiende algunas de las cosas que suceden a su alrededor, pero probablemente no todas”, añade The Sun.

El accidente que sufrió Michael Schumacher

Hace 13 años Schumacher, siete veces campeón del mundo en la Fórmula 1, sufrió un accidente esquiando junto a su hijo Mick: se golpeó en la cabeza, lo que le dejó en estado vegetal. En 2014, se conoció que el alemán salió de esa condición y que asistiría a una clínica de rehabilitación. Más tarde en el mismo año, volvió a su mansión en Suiza, donde recibió atención médica especializada.

Las reacciones a la primera aparición de Michael Schumacher en 11 años

“Pueden estar seguros de que sigue en las mejores manos y que hacemos todo lo posible para ayudarle. Entiendan, por favor, que seguimos los deseos de Michael y que mantenemos una cuestión tan delicada como su salud, como siempre, en privado”, explicó la familia en un comunicado en 2019 para calmar las dudas en torno a la salud de Schumacher.

El expiloto de Ferrari solo ha tenido una aparición pública desde la desgracia en los Alpes franceses. Fue en 2024, para el matrimonio de su hija, en Mallorca. Los familiares no permitieron el ingreso de teléfonos móviles a la celebración, para evitar que le tomaran fotografías al legendario deportista.

Desde su accidente, la información del avance de la rehabilitación del nacido en Hermülheim, Alemania, ha sido escasa, por lo que lo revelado por el medio inglés esclarece el estado de salud del máximo ganador en la historia de la Fórmula 1.