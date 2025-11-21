BLACK SALE $990
    El Deportivo

    La cruda revelación de uno de los amigos de Michael Schumacher: “Me siento incómodo hablando de su estado”

    Richard Hopkins se refiere al hermetismo con que la familia del expiloto ha manejado su vida en los doce años que han transcurrido desde el accidente.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La revelación de uno de los amigos de Michael Schumacher que lo puede visitar: “No creo que volvamos a verlo”. . Por @f1

    La figura de Michael Schumacher vuelve a estar en la palestra. A doce años del accidente de esquí que sufrió en los Alpes, el estado del siete veces campeón del mundo sigue siendo un misterio absoluto. Ahora, nuevos comentarios provenientes de alguien cercano al ambiente de la Fórmula 1 vuelven a subrayar ese hermetismo.

    Richard Hopkins, exmecánico de la escudería McLaren y conocedor del entorno del alemán, habló con el medio británico Sportbible. Aunque evitó entregar detalles concretos, su reflexión reforzó la idea de que la situación de Schumacher permanece sin cambios visibles. “No creo que volvamos a ver a Michael. Me siento un poco incómodo hablando de su estado porque, por las razones correctas, la familia quiere mantenerlo en secreto”, señaló.

    El accidente de 2013, ocurrido un año después de su retiro definitivo, provocó una lesión cerebral grave que mantuvo al expiloto por meses en coma inducido. Su rehabilitación se extendió primero en Suiza y luego en Mallorca, siempre bajo un estricto control comunicacional. Desde entonces, la información oficial ha sido mínima y la familia ha sostenido una política de silencio absoluto. Hopkins reconoció que tampoco recibe reportes actualizados. “No he escuchado nada recientemente. Entiendo que tiene un médico finlandés, un médico personal”, dijo.

    Michael Schumacher, histórico piloto de la Fórmula 1.

    El círculo autorizado a visitarlo es extremadamente reducido. Entre ese grupo destacan figuras históricas de la Fórmula 1 como Jean Todt, Ross Brawn y Gerhard Berger. Hopkins explicó que incluso quienes mantienen cercanía con esos nombres no logran conocer detalles. “Aunque fueras el mejor amigo de Ross Brawn, no te contaría nada ni después de un gran vino tinto”, ironizó.

    La familia ha reforzado ese muro de privacidad tras episodios que han puesto a prueba su paciencia. Este año, tres personas fueron condenadas por intentar extorsionar a los Schumacher con supuestos videos e imágenes médicas y privadas por las que exigían 16 millones de dólares. Los allegados del alemán consideraron leve la sanción y ya anunciaron que apelarán, subrayando que no tolerarán ningún intento de vulnerar la intimidad del exdeportista.

    Hopkins también dedicó palabras al Schumacher que conoció fuera de las pistas. Alejado de las cifras que marcaron su carrera, recordó a un hombre que, según él, contrastaba con la imagen del competidor implacable. “Pensarías que probablemente era una persona difícil en su vida privada, pero ciertamente no lo era. Por supuesto que no. Era un gran padre y un gran esposo”, afirmó.

    El misterio sobre la condición actual del alemán parece destinado a continuar. Su entorno mantiene la misma postura desde 2013. Buscan proteger a toda costa la intimidad del piloto más exitoso en la historia de la Fórmula 1, incluso si eso implica que el mundo posiblemente no vuelva a verlo nunca más. El año pasado salió de su hogar para ir al matrimonio de su hija, pero al lugar nadie pudo acceder con cámaras ni teléfonos celulares. Y hace algunos meses se trasladó para conocer a su nieta recién nacida.

