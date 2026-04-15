FMI prevé que PIB per cápita de Chile superará los US$37 mil este año y adelanta para 2028 llegada a los US$40 mil

En su World Economic Outlook publicado este martes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anticipa que el PIB per cápita de Chile, medido en dólares a paridad de poder de compra (PPC), cerrará 2026 con un montó de US$37.336, US$1.686 más que el cierre del año pasado y US$906 por encima de la proyección anterior para el presente ejercicio.

Este monto seguirá siendo el tercero más alto de América Latina, tras Panamá, que cerraría en los US$46.404 y Uruguay, con US$39.029.

Hacia adelante, el organismo internacional anticipa que en ese indicador Chile sobrepasará por primera vez los US$40 mil en 2028, adelantando en un año la llegada a ese hito, en relación a la proyección de octubre de 2025, cuando previó que se lograría en 2029.

La estimación para el PIB per cápita de Chile a PPC subió en US$906 respecto a lo previsto en octubre del año pasado, gracias a la mejora en la estimación de crecimiento total, que pasó de 2,0% a 2,4%.

De acuerdo al Fondo, Chile se mantendrá hasta el final del horizonte de proyección (2031) como la economía con el tercer PIB per cápita más alto de América Latina, luego que -de acuerdo a la base nueva de proyección- fuera desplazado del segundo puesto por Uruguay a fines de 2021.

Así, para el 2027 subirá a US$38.942; en 2028 a US$40.323; en 2029 a US$41.826; en 2030 a US$43.414; y termina su proyección con US$45.073 para 2031.

En términos de dólares nominales, el PIB per cápita de Chile este año llegará a US$20.239, por encima de los US$17.734 del cierre de 2025.

Otros países

El país de América Latina que más aumentaría su PIB per cápita este año sería Argentina, el que pasará de US$43.9713 a US$46.404, es decir, un crecimiento de US$2.433, impulsado por el alza de 3,8% que tendría su economía durante 2026.

Mientras, el más pobre sigue siendo por lejos Haití, con US$ 2.992, anotando una caída respecto a 2025. Más arriba quedaron Honduras, con US$8.222 y Venezuela, con US$9.460.

Con estos datos, Chile quedaría a fines de 2026 en el puesto 69 a nivel global, entre Las Maldivas y Trinidad y Tobago.

Liechtenstein se mantiene este año como la economía más rica del mundo, con un PIB per cápita a PPC de US$195.372, seguida por Singapur, con US$173.707, Irlanda con US$159.129 y Luxemburgo, con US$156.719.

En tanto, Estados Unidos tendría este año un PIB per cápita a PPC de US$94.429 y el promedio de las economías del G7 estaría en US$79.005.

En el otro extremo, los 10 países con el PIB per cápita PPC más bajo son naciones africanas, cerrando con Burundi, con sólo US$1.030.