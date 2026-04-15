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    Política

    Kast lidera encuentro con oficialismo en Cerro Castillo por megarreforma y busca ordenar al sector

    En la antesala de su primera cadena nacional, el Mandatario recibió a los diputados y presidentes de partido de la derecha en el palacio presidencial en Viña del Mar, con el objetivo de revisar el denominado "Plan de Reconstrucción Nacional". Desde el gobierno descartaron que la iniciativa ingrese durante este miércoles.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas
    25/03/2026 - El Presidente de la República, José Antonio Kast, junto a los ministros de Transporte y Hacienda, firman decreto promulgatorio de la ley de Emergencia Energética, Chile Sale Adelante. En la instancia participan también la ministra de Energía y el ministro del Interior.. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Hasta el cierre de esta edición, el Presidente José Antonio Kast se encontraba dirigiendo el encuentro con presidentes de partido y diputados del oficialismo en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, con el objetivo de revisar el denominado “Plan de Reconstrucción Nacional”.

    El encuentro, que estaba convocado a eso de las 20 horas de este martes, se da en la antesala de la cadena nacional con la que el Mandatario presentará la megarreforma durante la noche de esta jornada.

    Por lo mismo, en La Moneda no esconden que la instancia es clave para ordenar al sector de cara a la tramitación de la iniciativa que, según adelantan desde La Moneda, podría ingresar la próxima semana al Congreso, pese a la intención de que lo hiciera durante este miércoles o a más tardar este jueves en la mañana.

    Este miércoles, en tanto, Kast también sostendrá un desayuno con dirigentes del Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser, quien no podrá asistir al encontrarse fuera del país. Al mismo tiempo, se está coordinando otra reunión con los senadores del sector.

    El proyecto cuenta con más de 40 medidas en materias como ajustes tributarios, permisología y reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios forestales. Se trata, derechamente, de la iniciativa clave para el cumplimiento del programa de gobierno.

    Por lo mismo, Kast partió durante la tarde de este martes a la Región de Valparaíso, acompañado por sus ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; de Interior, Claudio Alvarado, y de la Segpres, José García, para encabezar el encuentro.

    De hecho, estaba programado que Quiroz -el principal impulsor del proyecto- fuera el primero en abrir las intervenciones para exponer sobre la iniciativa, mientras que Alvarado y García también entregarían algunas palabras de bienvenida.

    Tras ello, sería el turno del Mandatario Kast para dirigirse a los partidos, en lo que se espera sea un llamado a la unidad del oficialismo.

    El encuentro se da en un contexto de varias diferencias en el sector, no solo por el denominado “fuego amigo” de las primeras semanas de administración, sino también por el contenido del proyecto y la forma en que se tramitará.

    Mientras que en las últimas horas algunos parlamentarios han insistido en dividir la iniciativa y no ingresarla en un solo paquete, otros también han apuntado a sumar más medidas que vayan en beneficio de la clase media. Lo anterior, entre otras cosas, para aligerar los costos políticos de la reducción del impuesto corporativo, la principal propuesta de la megarreforma.

    En ese escenario, en el sector no solo esperan que el encuentro sirva para conocer el detalle del proyecto, sino también para enfrentar algunas de las diferencias y fortalecer la coordinación de cara a su tramitación.

    Siempre es bueno tener espacios de conversación para poder comentar quizás legítimas diferencias, legítimas sugerencias, que puedan existir dentro del oficialismo, para tratar de fortalecer al gobierno, para tratar de fortalecer ciertos proyectos, para tener esos espacios de conversación necesarios”, dijo el jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno.

    En esa línea, agregó que “va a ser una buena instancia de conversación (...). Hay cosas naturales que uno tiene que ir afinando en esto, la coordinación misma o la relación fluida entre distintos personeros de gobierno”.

    Particularmente entre los republicanos, reconocen en la bancada, la idea es que la instancia sirva para poder apuntalar al gobierno y defender el proyecto ante eventuales cuestionamientos de sus pares oficialistas.

    En Chile Vamos, pese a que durante los últimos días las críticas han ido bajando, de igual forma apuestan a que el encuentro sirva para insistir en algunas modificaciones a la iniciativa. Ayer, de hecho, algunos insistieron en sumar propuestas focalizadas en la clase media.

    Hemos pedido que dentro de las 43 medidas haya una o dos que vayan directo al bolsillo de la clase media, pero con efecto inmediato. Yo planteaba como un ejemplo poder imputar al pago de impuestos de segunda categoría, es decir que pagan los trabajadores asalariados, los gastos en salud, en educación o en cuidados”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), durante este martes.

    “Hay que preocuparse muchísimo de que ese grupo importante de la población no quede fuera de las medidas para mejorar su condición y calidad de vida”, reforzó, por su parte, el senador y subjefe de bancada gremialista, Sergio Gahona.

    El parlamentario, además, apuntó a que “uno de los principales aspectos es ver cómo fortalecer la relación entre los partidos que dan vida al gobierno. Que haya una mayor coordinación y concordancia en las prioridades legislativas y de contenidos. Que la ropa sucia se lave en casa y no por medio de la prensa, eso hará un oficialismo más fuerte y compenetrado”.

    Al respecto, el diputado y presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, afirmó que “nosotros como oficialismo estamos absolutamente alineados, más allá de que falten o no falten medidas. Yo quisiera saber cuáles son las medidas para la clase media en particular, porque cuando se rebaja por ejemplo el valor de las viviendas, cuando se fomenta el empleo, cuando en definitiva se atrae la inversión a Chile (...), ahí está la clase media involucrada”.

    Si hay alguna medida en particular que alguien quiera promover para que tenga este nombre: medidas para la clase media. No hay ningún problema (...), pero me parece que tenemos que avanzar hoy día en este deber moral de devolver a los chilenos el trabajo”, apuntó.

    El presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, por su parte, sostuvo que “nosotros le vamos a manifestar al gobierno que cuenta con nuestro apoyo, que esperamos que durante la tramitación no se retiren iniciativas que son importantes. Yo creo que la rebaja al impuesto de primera categoría, por ejemplo, es absolutamente irrenunciable, y ojalá que el proyecto salga del Congreso lo más parecido posible a lo que se ha presentado”.

    Y añadió: “Espero que todo el oficialismo se alinee (...). Hay que partir por comunicarle a los propios”.

    “Valoramos estos espacios de diálogo porque permiten que las medidas no solo apunten a mejorar la difícil situación económica que heredó el gobierno, sino que también se traduzcan en beneficios concretos en la vida diaria de las personas”, dijo, en tanto, la presidenta electa de RN, Andrea Balladares.

    El subjefe de bancada del partido, Eduardo Durán, afirmó que “nuestra intención es darle ánimo el gobierno, también dar a conocer nuestras propuestas en un ambiente de camaradería (...), para que sigamos adelante. Nuestra meta es devolverle el crecimiento el país”.

    En esa línea la tarde del martes en la bancada de RN dieron a conocer un documento en el que se acuerda respaldar la megarreforma del Ejecutivo para que se “presente como un único proyecto”. Esto, en un contexto en el que las parlamentarias del partido Paulina Núñez y Ximena Ossadón, estaban presionando por dividir la iniciativa.

    Más sobre:José Antonio KastEarly AccessOficialismoLa MonedaPlan de Reconstrucción NacionalCerro Castillo

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