Plan de Reconstrucción Nacional: oficialismo presiona a La Moneda para incorporar medidas con foco en la clase media

Tal como todos los lunes, cerca de las 11 de la mañana empezaron a llegar hasta La Moneda los jefes de bancada y presidentes de partido del oficialismo para participar de un nuevo comité político ampliado.

El tema central de la cita fue el “Plan de Reconstrucción Nacional” que el Presidente José Antonio Kast presentará el miércoles en cadena nacional y que representa el principal proyecto de su administración. La iniciativa considera más de 40 medidas en materia como ajustes tributarios, permisología y reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios forestales.

En el encuentro en La Moneda se abordaron detalles de la iniciativa y su tramitación. El Ejecutivo recalcó que ingresará al Congreso tras el mensaje televisado del presidente Kast.

En ese marco, partidos plantearon las medidas que esperan se puedan sumar al borrador final.

Y es que con los días, pese a que en el sector han ido retrocediendo en las críticas iniciales a la megarreforma, algunos dirigentes han insistido en que el proyecto sume nuevos beneficios para la clase media para aligerar los costos políticos de la reducción del impuesto corporativo.

El primero en llamar la atención del Ejecutivo fue el presidente de la Cámara de Diputado, Jorge Alessandri (UDI), quien en entrevista con T13 Radio cuestionó que “no veo en las 43 medidas una que haga celebrar y que ponga contenta a la clase media, una que le hable directamente a la clase media”.

Y agregó: “Veo mucha emoción en los grandes inversionistas, en los bancos de inversión, pero me falta una que diga ‘mire, el trabajador chileno va a poder descontar, por ejemplo, gasto en educación, en salud y cuidado de sus impuestos de segunda categoría’. Cosas que vayan directo al trabajador”.

En Renovación Nacional (RN), en tanto, algunos compartieron el llamado.

Por ejemplo, el jefe de bancada del partido, Diego Schalper, aseguró que “el viernes tuvimos una reunión larga con el ministro de Hacienda, convocada por él, y nos pidió que le hiciéramos llegar propuestas y le hicimos llegar nuestros planteamientos respecto a estos distintos puntos, y evidentemente propuestas que vayan al corazón de la clase media, de los sectores rurales y también evidentemente de las pymes”.

Eso sí, aseguró que “me llama un poco la atención el comentario del diputado Alessandri, porque aquí se abrió un canal de expresión el día viernes”.

La vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), en tanto, aunque aseguró que es “difícil opinar si no conocemos el proyecto”, de igual forma recalcó que “cuando hablamos de reconstrucción nacional, difícilmente se podría dejar fuera a la clase media”.

En esa línea, el diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, dijo coincidir con Alessandri. “Las medidas económicas planteadas por el Ejecutivo hacen sentido y, sin duda, van a generar un impacto relevante en el crecimiento y en el desarrollo económico de nuestro país. Sin embargo, ese crecimiento debe traducirse en mejoras concretas para las personas, especialmente para los sectores más vulnerables y la clase media, que representa a la gran mayoría de los chilenos”.

En el sector, en todo caso, varios llaman a no apresurarse con las críticas y esperar a que este martes se les presente el proyecto final en la comida que sostendrán con el Presidente en Cerro Castillo.

“Supongo que vamos a hablar de los desafíos más inmediatos que tiene el gobierno. Y supongo que dentro de ese temario, el punto número uno va a ser este proyecto de ley de reactivación económica (...). Es una reunión importante, porque en la medida en que los parlamentarios de gobierno estemos coordinados y estemos comprometidos a sacar ese proyecto adelante, creo que vamos a tener ahí un gran triunfo”, dijo el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.