Pese a idea de “parcelar” el proyecto: bancada de diputados de RN decide apoyar la megarreforma de Kast

La bancada de diputados de Renovación Nacional decidió respaldar el Plan de Reconstrucción Nacional impulsada por el gobierno de José Antonio Kast, que será ingresada próximamente al Congreso.

Esto, previo al cónclave del Mandatario con los presidentes de partidos oficialistas de esta noche en Cerro Castillo, y a la primera cadena nacional de este miércoles, en la que precisamente se dará a conocer la también llamada “ley miscelánea” a la ciudadanía.

Desde RN habían surgido dudas con respecto al apoyo de esta iniciativa -en ambas ramas del Congreso-, principalmente por la cantidad de medidas y áreas que buscaría abarcar. En ese sentido, los reparos al proyecto apuntaban a separarlo.

Por ejemplo, la diputada Ximena Ossandón aseguró este lunes en Desde la Redacción de La Tercera que insistirían “hasta parcelar” el proyecto, pero finalmente RN ordenó sus filas, al menos en la Cámara Baja.

“La bancada de diputados de Renovación Nacional, en reunión de bancada celebrada el día de hoy, acordó: ” apoyar con decisión el proyecto de ley que ingresará el gobierno del Presidente José Antonio Kast en materia económica, social y tributaria, de manera que se presente como un único proyecto que se tramite de la manera más expedita posible”, se lee en el comunicado en que se confirma el respaldo.

“La bancada estima que el proyecto debe ser un punto de inflexión para retomar el crecimiento económico y el desarrollo social de Chile, con especial foco en apoyar a las PyMes, la clase media y los sectores vulnerables”, se agrega.