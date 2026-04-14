Unidad del sector, reforzar coordinación y agenda clase media: los temas que se tomarán la cita oficialista

Para este martes, a las 20 horas, está convocado el primer conclave oficialista desde que José Antonio Kast llegó a La Moneda.

El encuentro, que tendrá lugar en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, se da en la antesala de la presentación del denominado “Plan de Reconstrucción Nacional” , que será anunciado por el propio Mandatario en cadena nacional durante la noche del miércoles.

Así, a la instancia llegarán los presidentes de partido y diputados del sector, mientras que también se prepara un encuentro con senadores.

En ese contexto, en La Moneda no esconden que la instancia será clave para ordenar al sector de cara a la tramitación de la megareforma que -se espera- ingrese al Congreso el mismo miércoles en la noche o a más tardar el jueves en la mañana.

El proyecto cuenta con más de 40 medidas en materias como ajustes tributarios, permisología y reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios forestales. Por lo mismo, su aprobación será clave para el cumplimiento del programa de gobierno.

De esa forma, quien abrirá la cita será el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz -el principal ideólogo del proyecto-, quien expondrá sobre la iniciativa, mientras que también entregarán palabras de bienvenida los ministros del Interior, Claudio Alvarado (UDI), y de la Segpres, José García (RN).

Tras ello, será Kast quien se dirigirá a los partidos, en lo que se espera sea un llamado a la unidad del oficialismo.

El encuentro se da en un contexto de varias diferencias en el sector, no solo por el denominado “fuego amigo” de las primeras semanas, sino también por el contenido del proyecto y la forma en que se tramitará.

Mientras que en las últimas horas algunos parlamentarios han insistido en dividir la iniciativa y no ingresarla en un solo paquete, otros también han apuntado a sumar más medidas que vayan en beneficio de la clase media. Lo anterior, entre otras cosas, para aligerar los costos políticos de la reducción del impuesto corporativo, la principal propuesta de la megareforma.

En ese escenario, en el sector no solo esperan que el encuentro sirva para conocer el detalle del proyecto, sino también para enfrentar algunas de las diferencias y fortalecer la coordinación de cara a su tramitación.

“Siempre es bueno tener espacios de conversación para poder comentar quizás legítimas diferencias, legítimas sugerencias, que puedan existir dentro del oficialismo, para tratar de fortalecer al gobierno, para tratar de fortalecer ciertos proyectos, para tener esos espacios de conversación necesarios”, dijo el jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno.

En esa línea, agregó que “va a ser una buena instancia de conversación (...). Hay cosas naturales que uno tiene que ir afinando en esto, la coordinación misma o la relación fluida entre distintos personeros de gobierno”.

Particularmente entre los republicanos, reconocen en la bancada, la idea es que la instancia sirva para poder apuntalar al gobierno y defender el proyecto ante eventuales cuestionamientos de sus pares oficialistas.

En Chile Vamos, pese a durante los últimos días las críticas han ido bajando, de igual forma apuestan a que el encuentro sirva para insistir en algunas modificaciones a la iniciativa. Durante esta jornada, de hecho, algunos insitieron en sumar propuestas focalizadas en la clase media.

“Hemos pedido que dentro de las 43 medidas haya uno o dos que vayan directo al bolsillo de la clase media pero con efecto inmediato. Yo planteaba como un ejemplo poder imputar al pago de impuestos de segunda categoría, es decir que pagan los trabajadores asalariados, los gastos en salud, en educación o en cuidados”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), durante este martes.

“Hay que preocuparse muchísimo de que ese grupo importante de la población no quede fuera de las medidas para mejorar su condición y calidad de vida”, reforzó, por su parte, el senador y subjefe de bancada gremialista, Sergio Gahona.

El parlamentario, además, apuntó a que “uno de los principales aspectos es ver cómo fortalecer la relación entre los partidos que dan vida al gobierno. Que haya una mayor coordinación y concordancia en las prioridades legislativas y de contenidos. Que la ropa sucia se lave en casa y no por medio de la prensa, eso hará un oficialismo más fuerte y compenetrado”.

Al respecto, el diputado y presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, afirmó que “nosotros como oficialismo estamos absolutamente alineados, más allá de que falten o no falten medidas. Yo quisiera saber cuales son las medias para la clase media en particular, porque cuando se rebaja por ejemplo el valor de las viviendas, cuando se fomenta el empleo, cuando en definitiva se atrae la inversión a Chile (...), ahí está la clase media involucrada”.

“Si hay alguna medida en particular que alguien quiera promover para que tenga este nombre: medidas para la clase media. No hay ningún problema (...), pero me parece que tenemos que avanzar hoy día en este deber moral de devolver a los chilenos el trabajo”, apuntó.

El presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, por su parte, sostuvo “nosotros le vamos a manifestar al gobierno que cuenta con nuestro apoyo, que esperamos que durante la tramitación no se retiren iniciativas que son importantes. Yo creo que la rebaja al impuesto de primera categoría, por ejemplo, es absolutamente irrenunciable, y ojalá que el proyecto salga del Congreso lo más parecido posible a lo que se ha presentado”.

Y añadió: “Espero que todo el oficialismo se alinee (...). Hay que partir por comunicarle a los propios”.

El subjefe de bancada de RN, Eduardo Durán, en tanto, afirmó que “nuestra intención es darle ánimo el gobierno, también dar a conocer nuestras propuestas en un ambiente de camadería (...), para que sigamos adelante. Nuestra meta es devolverle el crecimiento el país”, dijo en tanto".

“La reunión de hoy día es sumamente importante para las fuerzas de gobierno. Yo esperaría que tengamos una voz clara y completamente aunada en relación a lo que va a ser el proyecto de reconstrucción y fortalecimiento al empleo”, apuntó por su parte el diputado Jaime Coloma (UDI).