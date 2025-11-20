BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    A horas de la rueda de prensa de Marcelo Bielsa: directiva de Uruguay toma una decisión sobre el futuro del técnico

    La regencia del fútbol de ese país se reunió para hablar del ciclo del rosarino y determinó los pasos a seguir de cara al próximo Mundial.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    El futuro de Marcelo Bielsa se decide en las próximas horas. Foto: @Uruguay.

    Horas claves viven Marcelo Bielsa y la selección uruguaya. Pese a que la Celeste clasificó al próximo Mundial con holgura y tuvo triunfos ante Brasil y Argentina, los últimos resultados pusieron en duda la continuidad del técnico transandino en la banca de los rioplatenses.

    El empate sin goles ante México y la derrota por goleada que les propinó Estados Unidos (5-1), provocaron una reacción en cadena en el mencionado país. Lugar donde calificaron los resultados como “vergonzosos” y hablaron de la salida anticipada del estratega.

    Pero fue el propio Bielsa, quién alimentó la hoguera. Tras decir que “estoy seguro que pasa por una responsabilidad en la forma en que estoy llevando esto adelante”, llamó a una rueda de prensa que se desarrollará este jueves 20 de noviembre, a las 20 horas, en Montevideo.

    Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Dirigencia uruguaya toma una decisión sobre el futuro de Bielsa

    En medio de esta tormenta, la regencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se reunió de urgencia. Allí se habló de la continuidad del rosarino y según cuenta el diario Ovación, “también hubo diálogo con el director de selecciones, Jorge Giordano, quien respaldó plenamente la gestión del DT”.

    El medio también agregó que de no dimitir en la conferencia mencionada, “este viernes se realizaría una reunión del Ejecutivo para tratar el tema Bielsa. Gran parte de la delegación llegará este jueves por la mañana de Estados Unidos y al otro día se desarrollaría este encuentro para escuchar las distintas opiniones. Claro está, la voz del presidente (Ignacio Alonso Labat) es la más importante y, sin dudas, es el que terminará tomando una decisión que, en principio, sería la de mantenerlo en su cargo”.

    Al factor económico, se le agrega el deportivo. Si Marcelo Bielsa es cesado o renuncia a la banca uruguaya, quedará muy poco tiempo para que un nuevo entrenador prepare al equipo para la cita planetaria de norteamerica y tendrá sólo tres partidos para probar fórmulas: los dos de la fecha FIFA de marzo y un amistoso antes de viajar a la fiesta universal.

    Y aunque también preocupa las constantes discrepancias entre el argentino y los jugadores, al parecer el vestuario está entendiéndose más con el adiestrador y así lo dejó claro Giorgian de Arrascaeta, el cual afirmó que el vínculo con Bielsa “pasa por un buen momento” y los malos resultados de la gira era responsabilidad de los futbolistas y no de la banca.

    Lo cierto es que habrá que esperar que dice el DT, aunque Ovación aseveró que no se irá. “Dos fuentes importantes de la AUF confirmaron que no piensa en renunciar, que tiene la intención de revertir esta situación, en la que solo pudo ganar cinco de los últimos 18 partidos y jugando menos que el rival en la mayoría de esos encuentros", informaron.

    Más sobre:Marcelo BielsaSelección UruguayaUruguayAUFMundialFútbol Internacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream

    Generadora Metropolitana inicia la construcción de uno de los proyectos de almacenamiento más grandes de Chile

    Sernac alerta sobre “sexismo sutil” y “violencia estética” en publicidad de redes sociales

    Fiscalía de Magallanes cita a declarar al director ejecutivo de Conaf y a guardaparques por tragedia en Torres del Paine

    Oficialismo sale a la caza de Quiroga tras paso en falso con el team Parisi

    Zelensky recibe de manos de EE.UU. una propuesta de plan para poner fin a la guerra con Rusia

    Lo más leído

    1.
    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    2.
    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    3.
    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    4.
    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    5.
    “Así nos trataron todos”: Parisi se refiere a polémicos dichos de jefe de campaña de Jara sobre el PDG y su hermana

    “Así nos trataron todos”: Parisi se refiere a polémicos dichos de jefe de campaña de Jara sobre el PDG y su hermana

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular

    Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?

    Rating del miércoles 19 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 19 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes
    Chile

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Fiscalía de Magallanes cita a declarar al director ejecutivo de Conaf y a guardaparques por tragedia en Torres del Paine

    Oficialismo sale a la caza de Quiroga tras paso en falso con el team Parisi

    Generadora Metropolitana inicia la construcción de uno de los proyectos de almacenamiento más grandes de Chile
    Negocios

    Generadora Metropolitana inicia la construcción de uno de los proyectos de almacenamiento más grandes de Chile

    Sernac alerta sobre “sexismo sutil” y “violencia estética” en publicidad de redes sociales

    ¿Otro coletazo del caso Sartor? Aramco anuncia salida de su gerente general, ex director de la AGF cuestionada

    Por qué Cristiano Ronaldo asistió a una cena con Donald Trump y Elon Musk en la Casa Blanca
    Tendencias

    Por qué Cristiano Ronaldo asistió a una cena con Donald Trump y Elon Musk en la Casa Blanca

    Qué se sabe de la investigación por corrupción que preocupa a Ucrania en medio de la guerra con Rusia

    “Rejuvenecer es posible”: el estudio que muestra evidencia sólida sobre un tratamiento para revertir la edad biológica

    Con Jaume Munar como héroe: España sorprende a República Checa y se mete en semifinales de la Copa Davis
    El Deportivo

    Con Jaume Munar como héroe: España sorprende a República Checa y se mete en semifinales de la Copa Davis

    Polémica en el fútbol argentino: la AFA declara campeón a Rosario Central de un título que no estaba en las bases

    Sao Paulo busca la permanencia definitiva de Gonzalo Tapia: “Queremos que se quede aquí”

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber
    Finde

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream
    Cultura y entretención

    Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream

    De estrellas internacionales a fenómenos urbanos: quién es quién en el cartel del Festival de Viña 2026

    Cómo acercarse a un terremoto llamado Gabriela Mistral: libro reúne su poesía publicada en vida

    Zelensky recibe de manos de EE.UU. una propuesta de plan para poner fin a la guerra con Rusia
    Mundo

    Zelensky recibe de manos de EE.UU. una propuesta de plan para poner fin a la guerra con Rusia

    Británico que sobrevivió a la tragedia de Torres del Paine: “La mayor parte del tiempo pensaba: ‘Oh, aquí es donde morimos’”

    Presidente de Bolivia nombra un nuevo ministro de Justicia tras conocerse que el anterior fue condenado a tres años de cárcel

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”
    Paula

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores