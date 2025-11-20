A horas de la rueda de prensa de Marcelo Bielsa: directiva de Uruguay toma una decisión sobre el futuro del técnico

Horas claves viven Marcelo Bielsa y la selección uruguaya. Pese a que la Celeste clasificó al próximo Mundial con holgura y tuvo triunfos ante Brasil y Argentina, los últimos resultados pusieron en duda la continuidad del técnico transandino en la banca de los rioplatenses.

El empate sin goles ante México y la derrota por goleada que les propinó Estados Unidos (5-1), provocaron una reacción en cadena en el mencionado país. Lugar donde calificaron los resultados como “vergonzosos” y hablaron de la salida anticipada del estratega.

Pero fue el propio Bielsa, quién alimentó la hoguera. Tras decir que “estoy seguro que pasa por una responsabilidad en la forma en que estoy llevando esto adelante”, llamó a una rueda de prensa que se desarrollará este jueves 20 de noviembre, a las 20 horas, en Montevideo.

Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Dirigencia uruguaya toma una decisión sobre el futuro de Bielsa

En medio de esta tormenta, la regencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se reunió de urgencia. Allí se habló de la continuidad del rosarino y según cuenta el diario Ovación, “también hubo diálogo con el director de selecciones, Jorge Giordano, quien respaldó plenamente la gestión del DT”.

El medio también agregó que de no dimitir en la conferencia mencionada, “este viernes se realizaría una reunión del Ejecutivo para tratar el tema Bielsa. Gran parte de la delegación llegará este jueves por la mañana de Estados Unidos y al otro día se desarrollaría este encuentro para escuchar las distintas opiniones. Claro está, la voz del presidente (Ignacio Alonso Labat) es la más importante y, sin dudas, es el que terminará tomando una decisión que, en principio, sería la de mantenerlo en su cargo”.

Al factor económico, se le agrega el deportivo. Si Marcelo Bielsa es cesado o renuncia a la banca uruguaya, quedará muy poco tiempo para que un nuevo entrenador prepare al equipo para la cita planetaria de norteamerica y tendrá sólo tres partidos para probar fórmulas: los dos de la fecha FIFA de marzo y un amistoso antes de viajar a la fiesta universal.

Y aunque también preocupa las constantes discrepancias entre el argentino y los jugadores, al parecer el vestuario está entendiéndose más con el adiestrador y así lo dejó claro Giorgian de Arrascaeta, el cual afirmó que el vínculo con Bielsa “pasa por un buen momento” y los malos resultados de la gira era responsabilidad de los futbolistas y no de la banca.

Lo cierto es que habrá que esperar que dice el DT, aunque Ovación aseveró que no se irá. “Dos fuentes importantes de la AUF confirmaron que no piensa en renunciar, que tiene la intención de revertir esta situación, en la que solo pudo ganar cinco de los últimos 18 partidos y jugando menos que el rival en la mayoría de esos encuentros", informaron.