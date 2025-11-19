BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Una paliza vergonzosa”: el duro análisis de la prensa uruguaya a Bielsa tras la goleada recibida ante Estados Unidos

    El técnico rosarino asumió la responsabilidad de la derrota por 5-1 registrada contra el conjunto norteamericano en Tampa.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    @uruguay

    La selección de Uruguay bajo el mando de Marcelo Bielsa sufrió una goleada de 5-1 a manos de Estados Unidos en un nuevo amistoso preparatorio para el Mundial de 2026.

    Una situación que desató un duro análisis de la prensa uruguaya sobre el desempeño de los jugadores y la propuesta del técnico en el encuentro que acabó asumiendo la responsabilidad de lo sucedido.

    El Observador, por ejemplo, tituló: “La selección de Marcelo Bielsa mostró su peor cara y se llevó una paliza vergonzosa”.

    Más adelante agregaron que “la selección de Uruguay de Marcelo Bielsa fue apabullada por Estados Unidos en el Raymond James Stadium de Tampa, en un nuevo amistoso preparatorio para el Mundial de Norteamérica 2026. La celeste perdió 5-1 dejando una pésima imagen futbolística”.

    Por su parte, Montevideo Portal habló de una “pésima y preocupante actuación” contra el combinado estadounidense.

    “Uruguay vivió una noche negra para su historial al caer 5-1 con Estados Unidos en Tampa en un duelo que mostró la peor cara del ciclo Bielsa, con un equipo perdido, sin respuesta, carente de juego colectivo y, lo más preocupante, personalidad”, señalaron.

    “El pitazo final del árbitro guatemalteco llegó como un bálsamo para una noche muy triste para el fútbol uruguayo que vio masacrada su selección ante un adversario que no perdonó”, concluyeron.

    La Diaria, en tanto, resaltó que la caída contra Estados Unidos se trató de “la segunda peor derrota de la Celeste en lo que va del siglo”.

    “Tal vez se podría pensar que la derrota fea y degradante por 5-1 haya sido sorpresiva, pero sin embargo, a pesar de que fue en un amistoso siete meses antes de la fase final del Mundial en donde Uruguay estará presente, se puede unir a una serie de malas presentaciones del equipo de Bielsa desde mediados de 2024 hasta ahora, que tuvo su punto final en un partido en el que fue ampliamente superado por un equipo que no es de elite y que no tiene los quilates suficientes como para marcar tanta diferencia”, plantearon.

    Fue un pésimo partido del seleccionado uruguayo y seguramente un parteaguas de aquí a que empiece el Mundial. Estados Unidos aplastó a la celeste con cuatro anotaciones en la primera parte y una en el segundo tiempo, pero más allá de la goleada lo descalificante fue que nunca pudo ponerse a tono”, ampliaron.

    “Desde 2004, cuando Uruguay perdió 5-0 con Colombia en Barranquilla por las eliminatorias para el Mundial 2006, no había una derrota tan lacerante”, expusieron.

    “Para el segundo tiempo, Bielsa propició tres cambios en el equipo, tal vez con la expectativa de mejorar mínimamente la paupérrima actuación del primer tiempo (...) pero se cambiaron los nombres de los futbolistas y no hubo cambio alguno en las prestaciones del equipo. Continuó absolutamente inconexo, lento y sin aciertos, como si la noche hubiese seguido encerrando a la celeste en la misma nube espesa del primer tiempo”, analizaron.

    La autocrítica de Bielsa

    Tras el duelo, el técnico argentino comentó que “me hago responsable. Esta derrota es un argumento para hacer una crítica muy grande a mi gestión”, afirmó el entrenador.

    “Si hay algo que se mantuvo, es la fiereza competitiva de los jugadores uruguayos, que es algo histórico. No pasa por eso; pasa por proponer un funcionamiento con el que superes al rival. Y no lo estamos logrando”, añadió.

    En esa línea, insistió en que quizás el problema esté en la banca y no en los futbolistas. “Con mi cuerpo técnico hacemos mucho por el desarrollo de este equipo. Cuando usted hace mucho, y se ven estos resultados, quiere decir que no lo está haciendo bien”, sostuvo.

    “Entonces todo eso genera la autocrítica primero, la revisión y ver si en ese procedimiento este no es un problema de jugadores, es un problema de utilización y de gestión de los recursos con los que cuenta la selección uruguaya y de ninguna manera los mejores jugadores uruguayos pueden perder un partido contra el grupo secundario de Estados Unidos”, lamentó.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolUruguayMarcelo BielsaEstados Unidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Vinilit, firma dedicada a la venta de adhesivos y tuberías de PVC, anuncia que deja Chile tras casi 50 años

    SQM salta a máximos de de dos años y empuja a la bolsa a nuevos máximos históricos

    Santander Chile propone incorporar a PagoNxt como socio estratégico de Getnet

    Huelga de pilotos: Latam anuncia que extenderá la cancelación de algunos vuelos

    Delegado presidencial confirma inicio de operativo para recuperar los cuerpos de los turistas fallecidos en Torres del Paine

    Lo más leído

    1.
    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    2.
    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    3.
    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    4.
    En el comando de Jara: la recriminación de Vodanovic a la FRVS por el resultado parlamentario

    En el comando de Jara: la recriminación de Vodanovic a la FRVS por el resultado parlamentario

    5.
    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    The Game Awards 2025: los nominados a GOTY, a fondo

    The Game Awards 2025: los nominados a GOTY, a fondo

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Rating del martes 18 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 18 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza la venta de entradas para sideshow de Marina por Lollapalooza: estos son los precios

    Comienza la venta de entradas para sideshow de Marina por Lollapalooza: estos son los precios

    Termina el periodo complementario de la Admisión Escolar: ¿Cuándo se publican los resultados?

    Termina el periodo complementario de la Admisión Escolar: ¿Cuándo se publican los resultados?

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados
    Chile

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Rating del martes 18 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Delegado presidencial confirma inicio de operativo para recuperar los cuerpos de los turistas fallecidos en Torres del Paine

    Vinilit, firma dedicada a la venta de adhesivos y tuberías de PVC, anuncia que deja Chile tras casi 50 años
    Negocios

    Vinilit, firma dedicada a la venta de adhesivos y tuberías de PVC, anuncia que deja Chile tras casi 50 años

    SQM salta a máximos de de dos años y empuja a la bolsa a nuevos máximos históricos

    Santander Chile propone incorporar a PagoNxt como socio estratégico de Getnet

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos
    Tendencias

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cómo “el poder de creer” influye en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean, según la psicóloga María Paz Blanco

    El Congreso de EEUU aprobó la publicación de los archivos Epstein, ¿qué sigue ahora?

    El desconsolado llanto de Reinaldo Rueda tras no lograr la clasificación al Mundial con Honduras
    El Deportivo

    El desconsolado llanto de Reinaldo Rueda tras no lograr la clasificación al Mundial con Honduras

    La pregunta de la prensa rusa que descolocó a Nicolás Córdova tras el triunfo de la Roja ante Perú

    Dyango y el fútbol: “A Lamine Yamal le tienen una envidia tremenda y le han cogido mucha manía porque es moro”

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad
    Finde

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    Con charlas, talleres y música en vivo: Santiago Ecofest, el evento que busca destacar la importancia del medioambiente

    Mira a Rosalía cantando La Perla y enseñando español a Jimmy Fallon
    Cultura y entretención

    Mira a Rosalía cantando La Perla y enseñando español a Jimmy Fallon

    Un espectador ilustre: Noel Gallagher asiste al concierto de Billy Idol en el Movistar Arena

    Grabada en un muro y con guiño a The Beatles: la historia de Wonderwall, el himno de Oasis que hoy sacudirá a Santiago

    Colombia dice que “presencia militar desorbitada” de Estados Unidos en el Caribe es “una amenaza” para América Latina
    Mundo

    Colombia dice que “presencia militar desorbitada” de Estados Unidos en el Caribe es “una amenaza” para América Latina

    Apertura de juicios de Nuremberg contra líderes nazis cumple 80 años ante el aumento de la impunidad a nivel global

    China insiste en que si Japón no se retracta de sus comentarios sobre Taiwán habrá represalias

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?