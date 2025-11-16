OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Marcelo Bielsa recargado: critica el Mundial de 48 selecciones y advierte por la temperatura en Estados Unidos

    El seleccionador de Uruguay pone sobre la mesa factores claves. Por un lado, la calidad del evento y, por otro, los costos que pueden pagar los deportistas.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Marcelo Bielsa, en su paso por el Estadio Nacional, en el duelo entre Chile y y Uruguay (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Marcelo Bielsa siempre deja definiciones que exceden la contingencia en la que está inmerso. En ese contexto, el análisis del empate en blanco que Uruguay consiguió en el amistoso ante México parece apenas un complemento en relación a sus otras reflexiones. "Jugamos por debajo de lo que imaginé. Esperaba más de nuestro equipo y menos de México” reconoció.

    Más repercusión genera el extécnico de la Roja cuando se involucra en los grandes temas que inquietan al fútbol mundial. Ahí, suele desplegar una postura fundamentada y, sobre todo, crítica. Con los costos que implica.

    Marcelo Bielsa recargado: critica el Mundial de 48 selecciones y advierte por la temperatura en Estados Unidos

    El rosarino abordó, por ejemplo, el cambio de formato en el Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá. En el certamen intervendrán 48 equipos, una modificación sobre la que el estratega no ocultó sus aprensiones. ”La idea de aceptar más equipos participantes, es para que se eleve el nivel. Esto hace probable que haya más selecciones merecedoras de su sitio.. o quizás pueda suceder todo lo contrario“, sostuvo en relación a un potencial detrimento en la competitividad.

    Marcelo Bielsa, en su último paso por Chile. (Foto: @Uruguay).

    “El objetivo de un Mundial es que el fútbol ofrezca mejores espectáculos, es decir, que haya más partidos lindos, más equipos que jueguen bien y más enfrentamientos de altísimo nivel. Para eso hay medidas que yo supongo que la FIFA va a tomar“, complementó.

    La temperatura

    Más frontal, incluso, fue Bielsa en otra materia crucial: la temperatura con la que se jugarán los partidos en el certamen planetario. “Si usted juega a las temperaturas que se jugó el Mundial de Clubes, es evidente que el fútbol se juega peor“, estableció, en relación a una temática que suele transformarse en objeto de discusión, aunque habitualmente se impone la voluntad de la FIFA, relacionada con la transmisión televisiva de los eventos.

    Bielsa se mostró partidario de privilegiar la condición física y la recuperación de los jugadores, los verdaderos protagonistas del Mundial. "Si hay menos descanso y menos preparación, el fútbol es peor”, concluyó, en otra reflexión directamente relacionada con la calidad del espectáculo.

    Más sobre:Marcelo BielsaBielsaUruguayEstados UnidosFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “No es un día para darse gustitos personales”: Frei reconoce escenario “muy revuelto” y llama a votar con responsabilidad

    Franco Parisi y eventual apoyo a otro candidato en segunda vuelta: “No nos estamos poniendo en ese escenario”

    Harold Mayne-Nicholls evita anticipar su posición para una segunda vuelta y afirma que: “los extremos me complican”

    Vallejo confirma que Presidente Boric hablará tras conocerse resultados de las elecciones

    Cordero destaca robustez del sistema democrático en Chile: “No existen ideas prohibidas en el debate público”

    Eduardo Artés condiciona su apoyo a Jeannette Jara en segunda vuelta: “Tiene que cambiar su programa”

    Lo más leído

    1.
    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    2.
    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    3.
    “Tenía una cierta vulnerabilidad al alcohol”: Bancada DC lleva a diputada Cordero a Comisión de Ética por dichos sobre concejala desaparecida

    “Tenía una cierta vulnerabilidad al alcohol”: Bancada DC lleva a diputada Cordero a Comisión de Ética por dichos sobre concejala desaparecida

    4.
    “Se han reído de todo un país”: la reflexión de la jueza Ibacache durante la formalización por la trama bielorrusa

    “Se han reído de todo un país”: la reflexión de la jueza Ibacache durante la formalización por la trama bielorrusa

    5.
    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Por qué este domingo solo siete regiones elegirán senadores?

    ¿Por qué este domingo solo siete regiones elegirán senadores?

    “No es un día para darse gustitos personales”: Frei reconoce escenario “muy revuelto” y llama a votar con responsabilidad
    Chile

    “No es un día para darse gustitos personales”: Frei reconoce escenario “muy revuelto” y llama a votar con responsabilidad

    Franco Parisi y eventual apoyo a otro candidato en segunda vuelta: “No nos estamos poniendo en ese escenario”

    Harold Mayne-Nicholls evita anticipar su posición para una segunda vuelta y afirma que: “los extremos me complican”

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”
    Negocios

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”

    Juan Andrés Camus: “Soy optimista de que la derecha y centro-derecha lograrán ponerse de acuerdo para sacar adelante los proyectos que este país necesita”

    CEP: Mejora en percepción económica antes de elecciones anticipa castigo a coalición gobernante y alternancia en el poder

    Cómo estará el tiempo en Santiago durante este domingo de elecciones
    Tendencias

    Cómo estará el tiempo en Santiago durante este domingo de elecciones

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué reveló “Tank”, el hacker entre los más buscados de la historia que hoy se encuentra en prisión

    La espectacular transformación del estadio del Real Madrid para recibir un partido de la NFL
    El Deportivo

    La espectacular transformación del estadio del Real Madrid para recibir un partido de la NFL

    Presidente del tenis chileno zanja la polémica con Tabilo: “Cuando hay que poner las cosas en su lugar, hay que decirlas”

    Marcelo Bielsa recargado: critica el Mundial de 48 selecciones y advierte por la temperatura en Estados Unidos

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”
    Cultura y entretención

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”

    Elías Lafertte, la historia del acontecido primer candidato presidencial del PC

    Carla Guelfenbein: “Hace 10 años la escritura hecha por mujeres era considerada sentimentaloide, menor. Eso ha cambiado”

    Michel Wieviorka: “Los atentados de 2015 aceleraron el giro a la derecha de la sociedad francesa”
    Mundo

    Michel Wieviorka: “Los atentados de 2015 aceleraron el giro a la derecha de la sociedad francesa”

    Maduro ordena una “vigilia permanente” ante los ejercicios militares de EE.UU. en Trinidad y Tobago

    Marcha de la Generación Z en Ciudad de México termina con disturbios frente al Palacio Nacional

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?
    Paula

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena