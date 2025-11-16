Marcelo Bielsa, en su paso por el Estadio Nacional, en el duelo entre Chile y y Uruguay (Foto: Photosport)

Marcelo Bielsa siempre deja definiciones que exceden la contingencia en la que está inmerso. En ese contexto, el análisis del empate en blanco que Uruguay consiguió en el amistoso ante México parece apenas un complemento en relación a sus otras reflexiones. "Jugamos por debajo de lo que imaginé. Esperaba más de nuestro equipo y menos de México” reconoció.

Más repercusión genera el extécnico de la Roja cuando se involucra en los grandes temas que inquietan al fútbol mundial. Ahí, suele desplegar una postura fundamentada y, sobre todo, crítica. Con los costos que implica.

Marcelo Bielsa recargado: critica el Mundial de 48 selecciones y advierte por la temperatura en Estados Unidos

El rosarino abordó, por ejemplo, el cambio de formato en el Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá. En el certamen intervendrán 48 equipos, una modificación sobre la que el estratega no ocultó sus aprensiones. ”La idea de aceptar más equipos participantes, es para que se eleve el nivel. Esto hace probable que haya más selecciones merecedoras de su sitio.. o quizás pueda suceder todo lo contrario“, sostuvo en relación a un potencial detrimento en la competitividad.

Marcelo Bielsa, en su último paso por Chile. (Foto: @Uruguay).

“El objetivo de un Mundial es que el fútbol ofrezca mejores espectáculos, es decir, que haya más partidos lindos, más equipos que jueguen bien y más enfrentamientos de altísimo nivel. Para eso hay medidas que yo supongo que la FIFA va a tomar“, complementó.

La temperatura

Más frontal, incluso, fue Bielsa en otra materia crucial: la temperatura con la que se jugarán los partidos en el certamen planetario. “Si usted juega a las temperaturas que se jugó el Mundial de Clubes, es evidente que el fútbol se juega peor“, estableció, en relación a una temática que suele transformarse en objeto de discusión, aunque habitualmente se impone la voluntad de la FIFA, relacionada con la transmisión televisiva de los eventos.

Bielsa se mostró partidario de privilegiar la condición física y la recuperación de los jugadores, los verdaderos protagonistas del Mundial. "Si hay menos descanso y menos preparación, el fútbol es peor”, concluyó, en otra reflexión directamente relacionada con la calidad del espectáculo.