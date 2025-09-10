SUSCRÍBETE
El Deportivo

Los detalles del día en que Marcelo Bielsa volvió al Estadio Nacional

Luego de 16 años, el Loco volvió al recinto de Ñuñoa. El lugar donde se construyó gran parte de la leyenda que forjó en su paso por el país. Desde el comienzo, la gente le manifestó la persistencia del cariño.

Por 
Christian González
 
Lucas Mujica
Los detalles del día en que Marcelo Bielsa volvió al Estadio Nacional. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El 9 de septiembre de 2024 queda marcado como una jornada particular en la memoria del fútbol chileno. No tanto por el empate entre Chile y Uruguay, que apenas cerraba un nuevo capítulo sin gloria para la Roja, sino por el retorno de Marcelo Bielsa al Estadio Nacional, escenario donde construyó buena parte de su leyenda en el país. 16 años después de su último encuentro allí, el entrenador argentino volvió al recinto, esta vez con el buzo celeste.

El vínculo entre el Loco y el coloso de Ñuñoa había quedado detenido el 10 de junio de 2009, cuando Chile derrotó 4-0 a Bolivia por las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica. Antes de ese triunfo, había dirigido seis partidos más en ese césped: desde el trabajado 0-0 ante Uruguay hasta victorias memorables como el 1-0 sobre Argentina y el 4-0 contra Colombia, además de caídas frente a Brasil y Paraguay. En ese escenario, Bielsa moldeó a la Selección que volvió a un Mundial después de doce años.

Su regreso, ahora como estratega de Uruguay, fue celebrado por la gente incluso antes de que comenzara el partido. Decenas de pancartas con mensajes de agradecimiento se desplegaron en las tribunas, y el canto “Bielsa querido, los chilenos jamás te olvidarán” retumbó desde la galería de la Marea Roja. El entrenador reaccionó con un gesto simple pero elocuente: levantó la mano derecha y saludó.

Bielsa, en Ñuñoa. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

En la banca visitante, el DT estuvo fiel a su estilo. Pasó buena parte del duelo sentado en la heladera, observando cada detalle. Apenas se paró después de un remate de Matías Viña, momento en el que llamó a Manuel Ugarte para darle instrucciones. Cuando la Celeste perdía el balón, se lo veía inquieto, moviendo los brazos, reclamando alguna falta al cuarto árbitro o caminando de lado a lado. Tras la media hora, se acuclilló, se paró y no dejó de moverse, en un contraste evidente con Nicolás Córdova, que permanecía de pie junto a la línea, dirigiendo sin pausas a un Chile que busca reconstruirse.

El contexto deportivo no ayudaba al entusiasmo local. El empate poco cambiaba en la historia reciente de la Roja, que encadenó su tercer proceso fallido hacia un Mundial. Ahora con con aforo reducido y con la atención volcada en la presencia de Bielsa. Para Uruguay, la jornada significó un paso más en el trabajo que el rosarino desarrolla desde 2023. Para la Roja, en cambio, fue otra noche de frustración, maquillada por la nostalgia. Y para el público, un momento de reconciliación con un pasado que todavía genera orgullo.

Bielsa dirigió 51 partidos a Chile, con un 61,1% de rendimiento en Eliminatorias y un registro total de 28 triunfos, ocho empates y 15 derrotas. En Sudáfrica 2010, alcanzó los octavos de final, devolviendo al país a la élite. Ese recuerdo fue el que llenó de sentido su retorno. Más allá del resultado, lo que se vivió en el Estadio Nacional fue el reencuentro con un entrenador que dejó huella y que, desde el banco rival, volvió a escuchar el cariño de una hinchada que nunca lo soltó.

