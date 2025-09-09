La historia del único chileno que se ganó la absoluta confianza de Marcelo Bielsa

En la banca de Uruguay habrá un chileno. Literalmente, al costado de Marcelo Bielsa, como su principal apoyo. Diego Reyes es, hoy, el asistente del técnico argentino en el combinado charrúa. Se ganó el sitial en los 18 años que suma trabajando a su lado, en un proceso en que partió desarrollando funciones que hoy parecen anecdóticas hasta ir transformándose en uno de sus principales colaboradores. Tiene la total confianza del estratega. Pocos pueden decir lo mismo.

Reyes, oriundo de Nacimiento, a 550 kilómetros al sur de Santiago, se ganó la oportunidad de su vida. Luchó por ella. Con 26 años, en proceso de realización de su tesis para el Magister de Educación en Salud y Bienestar, dejó una carta en el portón de Juan Pinto Durán, ofreciéndose para realizar servicios sin pedir retribución económica alguna. Se daría por pagado con los conocimientos que adquiriría interiorizándose de la metodología del transandino, a quien le profesaba idolatría. Su meta era crecer. Por esos días, postulaba a un cupo en el Instituto Nacional del Fútbol de Clairefontaine, en Francia, otra muestra de esa inquietud. Y necesitaba una recomendación.

En la práctica, nunca más se separó de su principal ejemplo en el fútbol. “Uno siempre dice que cree saber de fútbol, pero cuando conoce a Marcelo se da cuenta de que no sabe y es un proceso enriquecedor desde lo técnico, lo futbolístico y lo humano es un proceso muy rico y durante esos 15 años se ha ido fortaleciendo”, declararía con el tiempo.

Un cambio rotundo

Bielsa leyó su mensaje, como lo hacía con todos los que recibía, y, para su fortuna, se interesó en su inquietud por dos aspectos específicos, relacionados con la escuela francesa y con los aspectos a privilegiar en la formación de menores de 15 años. Una llamada telefónica fue el puntapié inicial para un vínculo especial. “Usted habla con Marcelo Bielsa. Recibí su mensaje. ¿Puede estar aquí a las dos de la tarde?“, le dijo el entrenador. Reyes consiguió un traje para llegar a la cita. Lo hizo puntualmente.

Diego Reyes, en la selección uruguaya.

La vida le cambió. Incorporado por esa vía al equipo de trabajo del rosarino (aunque formalmente pasaría un tiempo), sus primeras tareas fueron sencillas. Pasó de recortar noticias en los diarios o de transformarse en el mensajero que agradecía los regalos que recibía el DT a acercarse a la edición de videos. Poco tardó en convertirse en miembro oficial del staff. En esa condición, por ejemplo, viajó a Sudáfrica junto con la Roja que disputó el Mundial. El Athletic de Bilbao, el Olympique de Marsella, el Lille, el Leeds United y, ahora, Uruguay, siempre de la mano de su mentor, conocieron su calidad profesional.

Un nuevo rótulo

Su carrera fue evolucionando. Hoy es un colaborador altamente influyente en la Celeste. En ese tránsito, ha debido asumir cada vez más responsabilidades. Una de ellas fue hacerse cargo del combinado charrúa en Santiago 2023. Terminó quinto, con un equipo en el que había nombres ‘locales’, como Alan Saldivia y Rodrigo Piñeiro.

También tuvo que dirigir a la selección charrúa en la Copa América frente a Estados Unidos, cuando el rosarino fue sancionado. Ahí reforzó el sentido de equipo con el rosarino. “Nosotros trabajamos como staff desde hace bastante tiempo con Marcelo (Bielsa), y la preparación de los partidos la hacemos colectivamente. Que Marcelo no pueda estar por la sanción es una baja importante, pero estamos tomando todos los recaudos para que podamos sufrir lo menos posible. Tenemos la tranquilidad de que vamos a buscar implementar todo lo que venimos trabajando a lo largo del tiempo, para poder asumir esta función. La decisión de los cambios, al no estar Bielsa, va a ser nuestra, del resto del staff que va a estar trabajando durante el partido”, explicó.