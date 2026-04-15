Economista jefe del FMI explica alza en proyección de PIB para Chile y dice que sin guerra el aumento era incluso mayor

El economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Pierre-Olivier Gourinchas, explicó las razones del aumento en la proyección de crecimiento de Chile y además hizo recomendaciones sobre qué deben hacer los gobiernos para afrontar las alzas de precios producto de la guerra.

En una rueda de prensa con seis medios del mundo, incluido Pulso, el académico del MIT -donde obtuvo su doctorado con una tesis por Ricardo Caballero y Olivier Blanchard- indicó que los posibles efectos de largo plazo de la guerra para la economía global “dependerán realmente de la intensidad y la duración de la crisis de los precios de la energía. En nuestra previsión de referencia, esperamos un conflicto relativamente breve y cierta normalización de los flujos de petróleo y energía a partir de finales del segundo trimestre y durante el resto del año. Por lo tanto, en ese caso, creo que deberíamos esperar que los efectos se concentren principalmente en este año y quizá sean menores el año que viene”.

Sin embargo, destaca que en los escenarios más adversos o graves “vemos un efecto que podría prolongarse más allá de 2026 y 2027. Y algunos de los canales son fáciles de evaluar. Por ejemplo, si se produce un endurecimiento de las condiciones financieras, eso es algo que podría provocar una rápida depreciación y una inestabilidad financiera en algunos países que podría, de hecho, proyectar una sombra más allá de uno o dos años”. Además, “si se produce un aumento de los precios de los alimentos, eso podría generar inseguridad alimentaria, lo que podría hacer retroceder a algunas personas, especialmente a las más vulnerables, de formas que podrían ser difíciles de recuperar. Hemos visto tras el Covid que, especialmente en los países de bajos ingresos y las economías emergentes, no sé habían recuperado del todo ni siquiera tres o cuatro años después”.

Consultado sobre el alza en la proyección de crecimiento para Chile en 2026, desde 2,0% a 2,4%, Gourinchas indicó que “esto refleja en gran medida los altos precios de las materias primas, en particular, los altos precios del cobre hacia finales de 2025 y eso se está prolongando hasta 2026. Pero, a modo de referencia, nuestra estimación previa al conflicto para Chile era de alrededor del 2,6%. Así pues, en comparación con eso, a Chile en realidad no le está yendo tan bien como habríamos esperado sin la crisis energética”.

En este contexto, el economista francés señaló que “hay una serie de fuerzas que empujan hacia una menor inflación y hacia un mayor crecimiento en Chile, y que se ven atenuadas por la crisis energética”.

Medidas de gobiernos por combustibles

Respecto de qué deberían hacer los gobiernos en un escenario en el que las personas están presionando por mayores ayudas por el aumento de precios de los combustibles, el economista jefe del FMI afirmó que “estamos viendo que varios países están anunciando medidas para intentar amortiguar el impacto en los hogares y las empresas mediante la subvención o la limitación de los precios de la energía. Nos preocupa un poco eso”.

Gourinchas agregó que “es muy comprensible que los gobiernos quieran intervenir y, básicamente, proteger a parte de su población y a las empresas frente a esa perturbación externa. Pero nos encontramos en un entorno en el que los recursos fiscales se han vuelto mucho más limitados. Los gobiernos han hecho esto en varias ocasiones en los últimos años, durante el Covid y durante la crisis energética. Y hemos visto cómo los niveles de deuda aumentaban hasta niveles que, aunque no son del todo alarmantes, hacen necesario rellenar los colchones fiscales”.

Pierre‑Olivier Gourinchas, en la conferencia de este martes en Washington DC. Jabin Botsford

En este contexto, el economista recomendó que “el apoyo debe ser muy específico. Y debe dirigirse a los más vulnerables, ya sean hogares o empresas. Debe existir una necesidad bien identificada para proporcionar ese apoyo” y destacó que “deben aplicarse de una manera que no aumente necesariamente el déficit ni genere un estímulo fiscal adicional”.

“La conclusión es que no hay suficiente energía, ya sea petróleo o gas, simplemente no hay suficiente. Por lo tanto, la demanda tendrá que reducirse para ajustarse a la oferta. Y, por eso, cualquier medida que intente mantener el precio sin cambios, aunque a algunas personas les guste, no sirve de nada. Habrá que reducir la demanda de una forma u otra”, dijo Gourinchas.

Inteligencia Artificial

El economista jefe del FMI también fue consultado sobre el escenario de riesgo para el sector financiero de una posible ruptura de una burbuja de los precios de los activos ligados a la Inteligencia Artificial.

“Puede darse una situación en la que el mercado se adelantara a si mismo, es decir, puede que ahora el mercado esté financiando a siete o diez empresas, proporcionando fondos para enormes inversiones en IA, los hiperescaladores, etcétera. Cuando quizá, una vez que todo esté hecho y dicho, quizá solo haya sitio para una o dos. Y todas las demás simplemente morderán el polvo. Por lo tanto, podría producirse una sobreinversión masiva. Podría haber una inflación masiva de las valoraciones porque nadie sabe quién va a ser el ganador. Y el ganador será aquel que valga billones de dólares, pero los demás desaparecerán y así, incluso aunque se produzcan ganancias de productividad, podría producirse una revalorización del mercado por el camino. Como vimos con la burbuja puntocom, por ejemplo. Y eso crearía un riesgo financiero”.

En ese contexto, agregó que “se produciría una revalorización de las valoraciones. Algunas personas perderían mucho dinero. Si han pedido préstamos para financiar sus inversiones, ese dinero se lo deben al banco. Entonces los bancos tienen un problema. Y ahí es cuando hay que empezar a pensar en cuáles son los riesgos para la estabilidad financiera que se derivan de ello”.