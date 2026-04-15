En vivo: Coquimbo Unido aumenta su ventaja en Lima contra Universitario por la Copa Libertadores
El cuadro pirata va por el triunfo en su segundo partido en el certamen continental.
Universitario 0-2 Coquimbo U.
Buenas noches. Sean bienvenidos a la transmisión del partido entre Universitario y Coquimbo Unido, por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores.
Estos son los 11 titulares de Coquimbo Unido.
Los equipos ya están en la cancha del Monumental de Lima. El árbitro es el brasileño Ramón Abel.
En el conjunto peruano destaca el arquero chileno Miguel Vargas, quien este año se quedó con la titularidad del arco crema.
4′, Universitario se instala en el área de Coquimbo en estos primeros minutos.
7′, Coquimbo vive momentos complejos en el inicio con la intensidad del cuadro local. No logra asentarse en el área rival.
11′. Coquimbo Unido se repliega en su campo y apuesta a buscar la velocidad de Cristián Zavala.
13′. GOOOOL de Coquimbo Unido. Un gran centro de Juan Cornejo encontró a Zavala destapado y el campeón chileno abre la cuenta.
16′. Después de tres minutos, el VAR confirmó el gol de Coquimbo, que se pone en ventaja en Lima.
20′, Coquimbo mantiene el libreto y aguanta en su zona a Universitario.
Así fue la apertura de la cuenta:
25′. Cambio en Universitario: César Inga reemplaza a Matías di Benedetto, quien abandona la cancha por lesión.
33′. Amarilla para Gassama en Universitario por una fuerte entrada sobre Manuel Fernández.
40′. Coquimbo controla el partido, mientras el local ataca de forma desordenada.
45′. Se agregan seis minutos de adición.
45+6′. Termina el primer tiempo en Lima. Coquimbo Unido se impone por la cuenta mínima a Universitario.
46’. Comienza el segundo tiempo, con un cambio en Coquimbo Unido. Luis Riveros reemplaza a Cristián Zavala, el autor del gol.
49′. GOOOOOOOL de Coquimbo Unido. Espectacular desborde de Benjamín Chandía y Nicolás Johansen la empuja para poner el 2-0.
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