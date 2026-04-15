Universidad de O’Higgins suspende clases en Campus Rancagua tras amenaza de tiroteo

La Universidad de O’Higgins informó este martes la suspensión total de sus actividades docentes en el Campus Rancagua para este miércoles 15 de abril, luego de que durante la tarde se conociera una amenaza de tiroteo dirigida al recinto universitario.

A través de una declaración oficial, la institución calificó el hecho como “lamentable e inaceptable”, advirtiendo que se trata de una situación que pone en riesgo a la comunidad universitaria y genera alarma pública, además de constituir un delito según la legislación vigente.

Tras tomar conocimiento de la amenaza, la universidad activó una serie de medidas preventivas orientadas a resguardar la seguridad de estudiantes, académicos y funcionarios.

Entre ellas, se confirmó que se realizó la denuncia correspondiente ante Carabineros, entregando los antecedentes disponibles para facilitar la investigación del caso.

Asimismo, la casa de estudios anunció que impulsará acciones administrativas y penales contra quienes resulten responsables de la amenaza.

Como parte de las medidas adoptadas, la universidad determinó la suspensión total de clases presenciales en el Campus Rancagua durante la jornada del miércoles.

En paralelo, se dispuso que las actividades administrativas se realicen en modalidad de teletrabajo, con excepción de aquellas funciones consideradas esenciales para la continuidad operativa del recinto, las que deberán ser coordinadas directamente con las respectivas jefaturas.

Incremento de amenazas

El caso ocurre en medio de un escenario de creciente preocupación a nivel nacional por una ola de amenazas de tiroteos que ha afectado a diversos recintos educacionales, particularmente en la Región de Valparaíso, Maule y Biobío.

Durante los últimos días, múltiples advertencias -detectadas tanto en baños de establecimientos como en redes sociales- han obligado a suspender clases y activar protocolos de emergencia.

Entre los establecimientos afectados se encuentran el Colegio San Nicolás de Villa Alemana, el Liceo Constitución, en la comuna del mismo nombre, el Colegio Adventista de Talcahuano, el Colegio Inmaculada Concepción de Talcahuano y el Colegio Sagrados Corazones de Hualpén, que suspendieron sus actividades de forma preventiva. En tanto, el Liceo La Asunción de Talcahuano optó por despachar a sus estudiantes tras detectar una amenaza similar en sus dependencias.

La situación también se replicó en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, recinto que adoptó medidas preventivas luego de una amenaza en su Campus San Andrés, incluyendo el cierre del recinto y la implementación de clases en modalidad online, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.