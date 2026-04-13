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    Nacional

    Colegio de Villa Alemana suspende clases para este lunes tras amenaza de tiroteo escrita en baño

    El establecimiento activó protocolos de seguridad, denunció el hecho a Carabineros y dispuso apoyo psicológico para la comunidad educativa.

    Por 
    Roberto Martínez
    Colegio San Nicolás de Villa Alemana

    A través de una declaración, el Colegio San Nicolás de Villa Alemana decidió suspender las clases para este lunes 13 de abril, luego de que se detectara una amenaza de tiroteo al interior del recinto, situación que activó los protocolos de seguridad y generó la intervención de autoridades policiales.

    Según se informó en el escrito firmado por la directora del establecimiento, Marcela Breguel, el hecho se originó cuando un estudiante alertó a inspectoría sobre un mensaje encontrado en un baño del colegio, en el que se leía: “TIROTEO LUNES 13 DE ABRIL”.

    “Ante la gravedad de la situación la dirección ha procedido a aplicar el protocolo de seguridad correspondiente, el cual contempla entre otras acciones, la activación de medidas preventivas inmediatas”, señala el comunicado.

    El establecimiento informó que el caso fue denunciado a Carabineros, además de remitir los antecedentes a las autoridades pertinentes con el objetivo de identificar a la persona responsable del mensaje.

    En paralelo, se están evaluando las medidas que permitan garantizar condiciones seguras para el retorno a clases, a la espera de orientaciones oficiales.

    Como parte de las acciones adoptadas, el colegio anunció que durante la jornada del lunes se dispondrá de un equipo de profesionales para brindar contención y orientación a estudiantes, apoderados y funcionarios.

    Como comunidad educativa, nuestro principal compromiso es resguardar la seguridad y bienestar de nuestros estudiantes y funcionarios”, enfatizó la dirección.

    El caso se da en un contexto de creciente preocupación por hechos de violencia y amenazas en entornos escolares en distintos recintos educacionales del país, lo que ha llevado a reforzar protocolos de prevención y respuesta ante este tipo de situaciones.

    Más sobre:TiroteoColegio San NicolásVilla AlemanaViolencia escolarAmenazaEducaciónPolicialNacional

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