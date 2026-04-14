UCSC y colegios: ola de amenazas de tiroteos genera suspensión de clases en recintos educacionales del Biobío

Preocupación en las comunidades educativas en una serie de recintos educacionales e incluso la suspensión preventiva de clases en varios de estos, ha generado una ola de amenazas de tiroteos registrada durante la jornada en colegios y universidades de la Región del Biobío.

Las advertencias, que responderían a una “tendencia juvenil”, aparecieron durante este lunes tanto en los baños de algunos recintos como en redes sociales, muchos de los cuales incluían como fecha específica del hecho este martes 14 de abril.

Así, se adoptaron medidas como la suspensión de clases para este martes en instituciones como el Colegio Adventista y el Colegio Inmaculada Concepción, ambos de Talcahuano, así como el Colegio Sagrados Corazones de Hualpén. En tanto, el Liceo La Asunción de Talcahuano envío a sus alumnos a sus casas este lunes tras encontrar una amenaza en uno de sus baños que advertía de un tiroteo en la jornada.

Por su parte, desde el colegio Juan Gregorio Las Hereas, emplazado en el centro de Concepción, también informaron de amenazas para este lunes y martes, por lo que se indicó que se tomaron las medidas de resguardo pertinentes y se denunció el hecho a Carabineros.

Y la educación superior no estuvo exenta de amenazas: la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) informó, mediante un comunicado oficial, la adopción de medidas preventivas luego de que este lunes se registrara una amenaza de tiroteo en el Campus San Andrés, en la comuna de Concepción.

Así, se indicó que se hizo la denuncia a Carabineros, cuyo personal acudió al Campus San Andrés para iniciar la investigación. Desde la casa de estudios se agregó que, en paralelo, se encuentra recopilando los antecedentes para ponerlos a disposición de los órganos a cargo de la indagatoria.

Entre las principales medidas informadas se encuentra el cierre del Campus San Andrés el martes 14 de abril. En este sentido, se señaló que “las clases que se imparten en el Campus San Andrés se realizarán en modalidad online, con flexibilidad de asistencia en los dos primeros módulos. Las actividades prácticas presenciales y las evaluaciones serán recalendarizadas. En aquellos casos en que, por la premura de esta decisión, no haya sido posible realizar actividades en línea, serán reprogramadas y coordinadas oportunamente con cada curso”.