Suspenden clases en liceo de Constitución tras hallazgo de amenaza en baño del establecimiento

El Liceo Constitución informó la suspensión de clases para este martes 14 de abril, luego de que se detectara un escrito amenazante al interior de uno de los baños del establecimiento, situación que encendió las alertas y motivó la activación de medidas preventivas.

A través de un comunicado dirigido a su comunidad educativa, el recinto emplazado en la comuna de Constitución, Región del Maule, señaló que el mensaje encontrado “amenaza el normal desarrollo de las actividades académicas”.

Por esta razón, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Maule Costa instruyó la suspensión de la jornada escolar.

Desde la dirección del establecimiento hicieron un llamado a estudiantes y apoderados a mantenerse atentos a las informaciones oficiales que se entreguen en las próximas horas, mientras se evalúan los pasos a seguir para garantizar condiciones seguras para el retorno a clases.

El caso se enmarca en un contexto de creciente preocupación por amenazas similares en distintos recintos educacionales del país, donde en las últimas semanas se han registrado episodios que han obligado a suspender actividades y reforzar protocolos de seguridad.

Uno de los hechos más recientes ocurrió en Villa Alemana, donde el Colegio San Nicolás decidió suspender clases tras la detección de un mensaje que advertía un eventual tiroteo al interior del establecimiento. En esa oportunidad, un estudiante alertó a inspectoría sobre un escrito en un baño que señalaba “TIROTEO LUNES 13 DE ABRIL”, lo que derivó en la denuncia a Carabineros y la intervención de autoridades.

Este tipo de situaciones ha llevado a que otros colegios y liceos del país refuercen sus mecanismos de prevención, con el fin de garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y funcionarios frente a eventuales riesgos.

En el caso del Liceo Constitución, hasta ahora no se han entregado detalles sobre el contenido específico del mensaje ni sobre posibles responsables, mientras continúan las evaluaciones internas y coordinaciones con las autoridades correspondientes.