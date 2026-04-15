Detienen a dos sujetos tras evadir fiscalización en auto robado y disparar contra carabineros en ribera del Río Maipo

Un funcionario de Carabineros resultó con lesiones leves la tarde de este martes, luego de que dos sujetos intentaran evadir un control policial y dispararan contra efectivos en la ribera del río Maipo, en la comuna de San Bernardo.

De acuerdo con información policial preliminar, los individuos fueron detectados cerca de las 19.32 horas a bordo de un vehículo robado.

Al momento de la fiscalización, los sujetos abrieron fuego contra el personal policial, lo que dio inicio a un procedimiento que incluyó la solicitud de refuerzos. En ese contexto, uno de los carabineros cayó al suelo mientras intentaba detener a uno de los involucrados, resultando con lesiones de carácter leve.

Ante la situación, se activó un operativo con la participación del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), personal de Radiopatrullas y apoyo del helicóptero institucional.

El despliegue permitió la detención de dos personas y la recuperación de dos vehículos. El procedimiento fue adoptado por la 14ª Comisaría de San Bernardo.