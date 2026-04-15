Detienen a dos sujetos tras evadir fiscalización en auto robado y disparar contra carabineros en ribera del Río Maipo
El procedimiento derivó en un operativo con apoyo del GOPE, Radiopatrullas y un helicóptero institucional, que permitió la aprehensión de los individuos y la recuperación de dos vehículos; un carabinero resultó con lesiones leves.
Un funcionario de Carabineros resultó con lesiones leves la tarde de este martes, luego de que dos sujetos intentaran evadir un control policial y dispararan contra efectivos en la ribera del río Maipo, en la comuna de San Bernardo.
De acuerdo con información policial preliminar, los individuos fueron detectados cerca de las 19.32 horas a bordo de un vehículo robado.
Al momento de la fiscalización, los sujetos abrieron fuego contra el personal policial, lo que dio inicio a un procedimiento que incluyó la solicitud de refuerzos. En ese contexto, uno de los carabineros cayó al suelo mientras intentaba detener a uno de los involucrados, resultando con lesiones de carácter leve.
Ante la situación, se activó un operativo con la participación del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), personal de Radiopatrullas y apoyo del helicóptero institucional.
El despliegue permitió la detención de dos personas y la recuperación de dos vehículos. El procedimiento fue adoptado por la 14ª Comisaría de San Bernardo.
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