SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Detienen a dos sujetos tras evadir fiscalización en auto robado y disparar contra carabineros en ribera del Río Maipo

    El procedimiento derivó en un operativo con apoyo del GOPE, Radiopatrullas y un helicóptero institucional, que permitió la aprehensión de los individuos y la recuperación de dos vehículos; un carabinero resultó con lesiones leves.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Foto: Referencial / Aton Chile

    Un funcionario de Carabineros resultó con lesiones leves la tarde de este martes, luego de que dos sujetos intentaran evadir un control policial y dispararan contra efectivos en la ribera del río Maipo, en la comuna de San Bernardo.

    De acuerdo con información policial preliminar, los individuos fueron detectados cerca de las 19.32 horas a bordo de un vehículo robado.

    Al momento de la fiscalización, los sujetos abrieron fuego contra el personal policial, lo que dio inicio a un procedimiento que incluyó la solicitud de refuerzos. En ese contexto, uno de los carabineros cayó al suelo mientras intentaba detener a uno de los involucrados, resultando con lesiones de carácter leve.

    Ante la situación, se activó un operativo con la participación del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), personal de Radiopatrullas y apoyo del helicóptero institucional.

    El despliegue permitió la detención de dos personas y la recuperación de dos vehículos. El procedimiento fue adoptado por la 14ª Comisaría de San Bernardo.

    Más sobre:PolicialRío MaipoSan BernardoCarabineros

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Pese a ubicarse en segundo lugar hacia el balotaje: Rafael López Aliaga pide anular las elecciones presidenciales en Perú

    Ley miscelánea: norma otorgará invariabilidad tributaria de hasta 25 años a inversiones desde US$50 millones

    Universidad de O’Higgins suspende clases en Campus Rancagua tras amenaza de tiroteo

    Economista jefe del FMI explica alza en proyección de PIB para Chile y dice que sin guerra el aumento era incluso mayor

    Salario mínimo: gobierno cita a la CUT para iniciar negociaciones

    FMI prevé que PIB per cápita de Chile superará los US$37 mil este año y adelanta para 2028 llegada a los US$40 mil

    Lo más leído

    1.
    El portazo del TC a facultad de Valencia para devolver a las cortes las ternas en nombramientos de fiscales regionales

    El portazo del TC a facultad de Valencia para devolver a las cortes las ternas en nombramientos de fiscales regionales

    2.
    Más de 10 entrevistas en 48 horas: la estrategia de la Secom para el paso al frente de Lincolao tras su agresión

    Más de 10 entrevistas en 48 horas: la estrategia de la Secom para el paso al frente de Lincolao tras su agresión

    3.
    Dorothy Pérez dictamina que Tesorería sí puede ir tras deudas CAE y evalúa incluir las acciones de cobranza en la planificación de auditorías

    Dorothy Pérez dictamina que Tesorería sí puede ir tras deudas CAE y evalúa incluir las acciones de cobranza en la planificación de auditorías

    4.
    Bellolio revela que uno de los estudiantes detenidos por incidentes en Liceo Lastarria manifestó que “le pagaron”

    Bellolio revela que uno de los estudiantes detenidos por incidentes en Liceo Lastarria manifestó que “le pagaron”

    5.
    El oficio con excusas que Steinert envió al Senado antes de la fracasada comisión y que irritó al oficialismo

    El oficio con excusas que Steinert envió al Senado antes de la fracasada comisión y que irritó al oficialismo

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Rating del lunes 13 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 13 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Montevideo City Torque en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Montevideo City Torque en TV y streaming

    Detienen a dos sujetos tras evadir fiscalización en auto robado y disparar contra carabineros en ribera del Río Maipo
    Chile

    Detienen a dos sujetos tras evadir fiscalización en auto robado y disparar contra carabineros en ribera del Río Maipo

    Universidad de O’Higgins suspende clases en Campus Rancagua tras amenaza de tiroteo

    Kast lidera encuentro con oficialismo en Cerro Castillo por megarreforma y busca ordenar al sector

    Ley miscelánea: norma otorgará invariabilidad tributaria de hasta 25 años a inversiones desde US$50 millones
    Negocios

    Ley miscelánea: norma otorgará invariabilidad tributaria de hasta 25 años a inversiones desde US$50 millones

    Economista jefe del FMI explica alza en proyección de PIB para Chile y dice que sin guerra el aumento era incluso mayor

    Salario mínimo: gobierno cita a la CUT para iniciar negociaciones

    La historia detrás del distanciamiento entre Zendaya y Sydney Sweeney, protagonistas de Euphoria
    Tendencias

    La historia detrás del distanciamiento entre Zendaya y Sydney Sweeney, protagonistas de Euphoria

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Por qué se inició un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona en Argentina

    El ex Colo Colo brilla en el Montevideo City Torque: revisa el gol de Salomón Rodríguez a Palestino en la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    El ex Colo Colo brilla en el Montevideo City Torque: revisa el gol de Salomón Rodríguez a Palestino en la Copa Sudamericana

    O’Higgins paga caro la falta de finiquito ante el efectivo Sao Paulo y pierde de visita en la Copa Sudamericana

    En vivo: Audax Italiano visita a Vasco da Gama y Palestino recibe a Montevideo City por la Copa Sudamericana

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados
    Tecnología

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.

    ¿Por qué ahora The Rolling Stones se hacen llamar The Cockroaches? La historia de un plan maestro
    Cultura y entretención

    ¿Por qué ahora The Rolling Stones se hacen llamar The Cockroaches? La historia de un plan maestro

    Carmen Ollé, poeta peruana: “Hay mujeres que no quieren tener hijos, o incluso pareja, y quieren dedicarse a escribir”

    31 Minutos anuncia gira nacional presentando su exitoso show “Radio Guaripolo”

    Jefe del máximo órgano electoral de Perú descarta irregularidades graves y atribuye fallas en comicios a “error puntual”
    Mundo

    Jefe del máximo órgano electoral de Perú descarta irregularidades graves y atribuye fallas en comicios a “error puntual”

    El Gobierno español aprueba la regularización masiva: ¿cómo será el proceso?

    Líbano e Israel acuerdan continuar con las conversaciones tras un encuentro “productivo” en Washington

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde
    Paula

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde

    Más allá de la violencia escolar: la crisis de salud mental y soledad en la niñez

    Nuestros hijos viven en un mundo digital. Y nosotros, ¿estamos realmente ahí?