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    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Montevideo City Torque en TV y streaming

    Los árabes reciben al cuadro de Uruguay por la segunda fecha de la Copa Sudamericana.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Montevideo City Torque en TV y streaming. Foto referencial de archivo JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Continúa la lucha de Palestino en la Copa Sudamericana y este martes recibe a Montevideo City Torque, en el marco de la segunda fecha para el Grupo F.

    Los árabes van por una victoria tras igualar con Deportivo Riestra en el debut, mientras que los uruguayos se alzaron ante Gremio en la primera jornada del campeonato.

    Cuándo juega Palestino vs. Montevideo City Torque

    El partido de Palestino contra Montevideo City Torque es este martes 14 de abril, a las 20:30 horas.

    Se trata de un duelo como local para el conjunto chileno, que recibe a su rival en el Estadio Municipal de La Cisterna.

    Dónde ver a Palestino vs. Montevideo City Torque

    El partido de Palestino contra Montevideo City Torque se transmite en el canal ESPN2.

    La Copa Sudamericana cuenta con cobertura online mediante la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolCopa SudamericanaConmebol SudamericanaSudamericanaPalestinoMontevideo City TorquePalestino - Montevideo City TorqueHorarioDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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