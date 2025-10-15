“Una señal de vida”: prensa europea revela señales esperanzadoras sobre la salud de Michael Schumacher

Han pasado 12 años del terrible accidente que sufrió el multicampeón alemán Michael Schumacher, mientras practicaba esquí en un centro invernal en Los Alpes franceses el 29 de diciembre de 2013, más precisamente en la estación de Méribel.

La caída provocó que el siete veces campeón mundial quedara en grave estado y su diagnóstico siempre ha sido reservado. Nunca más apareció públicamente y su situación es de cuidado debido a los aparentes daños neurológicos que sufrió. Su familia está detrás de cada detalle.

De acuerdo a distintas versiones, Schumi estaría en un estado que le hace imposible comunicarse debido a estas graves secuelas. Corinna, su esposa, y sus hijos, Mick y Gina, además de su amigo Jean Todt son los voceros oficiales, pero siempre no es mucho tampoco lo que han revelado respecto del estado de la megaestrella del automovilismo.

Uno de los últimos en hablar sobre el siete veces campeón del mundo fue Flavio Briatore, quien reconoció mantener contacto con Corinna, esposa de Schumacher: “Si cierro los ojos lo veo sonriendo después de una victoria. Prefiero recordarlo así que simplemente acostado en una cama. Sin embargo, Corinna y yo hablamos a menudo”. Mientras que la exesposa de Briatore llegó a afirmar que el deportista “se comunicaba con los ojos”.

Por otra parte, el periodista Felix Gorner, aseguró lo siguiente en marzo de este año: “La situación es muy triste. Necesita cuidados constantes y depende completamente de quienes lo atienden. Y ya no puede expresarse verbalmente”. Incluso, se llegó a rumorear que podía haber estado presente en la boda de su hija Gina, algo que jamás pudo ser confirmado y que otros muchos, incluido médicos, descartan.

Signos de ilusión

Hace pocos días el prestigioso medio francés L’Equipe ahondó un poco más en la salud del expiloto alemán. “No sabemos qué sucede con exactitud. Sabemos que respira y que interactúa con su familia, pero aparentemente no habla y no le hemos visto caminar. No diría que está bien, pero tal vez se encuentra un poco mejor, las únicas noticias proceden de su entorno”, afirmó Stefan L’Hermitte, periodista de ese medio en el podcast Le Grand Recit.

Otro de los enigmas se produjo recientemente, luego de que se conociera que su firma aparece estampada en un casco destinado a fines a benéficos. “¿Cómo se las arregló para firmarlo? ¿Su esposa le tomó la mano? No hay certeza, pero es la primera vez que tenemos una señal positiva de él, casi una señal de vida”, agregó el profesional galo.