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    “Basuras de personas” y “econochantas”: Milei arremete contra críticos y niega cambiar su política económica pese a alza de inflación en Argentina

    El mandatario argentino defendió su estrategia económica ante empresarios y dirigentes políticos, atribuyendo el repunte inflacionario -que en marzo llegó a un 3,4%, acumulando un 9,4% en lo que va de 2026- a factores externos y tensiones políticas.

    Por 
    Roberto Martínez
    Javier Milei en AmCham Summit en Buenos Aires.

    En un discurso marcado por el tono confrontacional y tajantes definiciones, el presidente argentino, Javier Milei, este martes enfrentó cara a cara al denominado “círculo rojo” -la élite política, empresarial y mediática- durante el AmCham Summit en Buenos Aires, importante foro de negocios, en medio de cuestionamientos por el aumento de la inflación, la marcha de la economía y otras polémicas que rodean a su entorno.

    El mandatario llegó acompañado de su jefe de gabinete, Manuel Adorni, quien ha estado en el centro de críticas por la falta de explicaciones sobre su patrimonio y viajes, tema que generó comentarios en los pasillos del encuentro empresarial.

    El contexto no era menor, pues el mismo día se conoció que el IPC de marzo alcanzó un 3,4%, acumulando un 9,4% en lo que va de 2026, muy cerca de la proyección anual del 10,1% fijada por el propio gobierno.

    A esto se suma que se cumplió un año desde la salida del llamado “cepo al dólar”, sistema de restricciones cambiarias que limitaba el acceso a divisas en Argentina.

    Lejos de eludir el tema, Milei abrió su intervención con una declaración directa: “como soy Milei y detesto la forma de hacer las cosas de la política tradicional, y como odio la inflación, y como el dato no me gustó y me repugna, voy a hablar de inflación”.

    En esa línea, defendió la necesidad de explicar el fenómeno antes que reaccionar impulsivamente, sosteniendo que “lo que tenemos que entender es por qué 3,4% (...) porque lo más importante es no discutir dos décimas más o menos, es saber por qué hacia adelante va a bajar”.

    Críticas a la política y factores “estacionales”

    El presidente atribuyó el aumento del índice de precios a una combinación de factores. Por un lado, responsabilizó a la oposición y a lo que calificó como intentos de desestabilización, al señalar que “no fue gratis el intento de la política de generar un golpe de Estado”.

    Además, apuntó a factores estacionales propios del mes de marzo, como el inicio del año escolar, el alza en el precio de la carne y efectos internacionales en transporte.

    A partir de ese diagnóstico, insistió en que el fenómeno es transitorio y llamó a la calma, manifestando que “hay que tener paciencia, no hay que desesperarse. Si uno se desespera, toma malas decisiones”.

    Descarta cambios en plan económico

    Pese a las críticas de economistas y sectores empresariales –a quienes denominó como “econochantas”-, Milei fue categórico en descartar cualquier giro en su política económica.

    No vamos a ceder a esa idea de resignarnos a tener inflación. Es el camino al infierno la inflación (…) Nos están proponiendo que nos suicidemos y no lo vamos a hacer”, sostuvo.

    El mandatario elevó aún más el tono al referirse a quienes cuestionan su estrategia, esbozando que “me parece una basura la hipótesis, me parece inmunda”, agregando incluso que “son inmorales y basuras de personas” quienes proponen modificar el rumbo.

    En esa misma línea, reafirmó su política de ajuste fiscal y reducción del gasto público: “lo que tenemos que hacer es mantener el equilibrio fiscal, seguir con la motosierra. La motosierra no se detiene. Di la orden expresa de que la motosierra no pare”, enfatizó.

    Promesas de recuperación

    A pesar del complejo escenario inflacionario, Milei aseguró que existen señales de mejora, remarcando que “la demanda de dinero empezó a crecer y la actividad económica empezó a rebotar”. Además destacó cifras positivas en consumo, exportaciones y producto interno bruto.

    El presidente del país vecino reiteró su convicción de que la inflación comenzará a descender: “la inflación se va a desplomar y la economía va a retomar el fuerte sendero de crecimiento”, proyectó.

    Finalmente, cerró su discurso aclarando que “no vinimos para eternizarnos en el poder, vinimos a escribir la mejor página de la historia argentina”, advirtiendo que mantendrá su rumbo incluso frente a la resistencia de sectores influyentes.

    Tras su intervención, el mandatario abandonó el lugar sin responder preguntas de la prensa, en una jornada que dejó en evidencia tanto la tensión con el mundo político-empresarial como su decisión de profundizar el actual modelo económico.

    Más sobre:Javier MileiArgentinaInflaciónAmCham SummitEconomíaMundo

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