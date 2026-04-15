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    Pese a ubicarse en segundo lugar hacia el balotaje: Rafael López Aliaga pide anular las elecciones presidenciales en Perú

    El candidato conservador, quien según los resultados parciales estaría pasando a segunda vuelta junto a Keiko Fujimori, acusa un presunto fraude luego de que los comicios debiera extenderse hasta el lunes, por falta de materiales de votación en varios centros electorales de Lima.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Rafael López Aliaga. Foto: Agencia Andina

    El candidato a la presidencia de Perú por el conservador partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, llamó este martes a anular las elecciones presidenciales de este domingo, tras acusar un presunto fraude luego de que los comicios se vieran empañados por falta de materiales en varios centros de votación de Lima, lo que llevó a extender el proceso hasta la tarde del lunes.

    Cabe recordar que el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) del vecino país, Piero Corvetto, ya había rechazado este martes ante el Congreso acusaciones por presuntas irregularidades en las elecciones del pasado domingo, asegurando que lo ocurrido se debió a un “error puntual” y no a fallas estructurales del sistema, detallando que cerca de 63.300 electores no pudieron sufragar en la jornada original, debiendo hacerlo al día siguiente, el 13 de abril.

    Según Corvetto, el principal problema se originó por la imposibilidad de distribuir a tiempo paquetes electorales en sectores de la capital, afectando especialmente a votantes de zonas del oeste y sur de la capital.

    No obstante esto, López Aliaga afirmó esta jornada que el Jurado Nacional de Elecciones “tiene que actuar, declarar nulo todo este proceso, o que vea cómo soluciona esto”. “Lo que estoy diciendo es algo más de fondo: es nulidad”, afirmó en declaraciones a la agencia AFP.

    Producto del retraso, hasta la tarde del martes no se conocían los resultados completos de los comicios, pero con el 80% de los votos contabilizados, la carta del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se imponía con cerca del 17% de los votos. En este escenario, la hija de Alberto Fujimori pasaría al balotaje junto a el propio López Aliaga, quien con 12,5% de los sufragios se mantenía en un segundo lugar, aunque todavía sin asegurar su paso a la segunda vuelta.

    Esto, ya que detrás de él se ubicaban Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, con el 11,7% de los votos; Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con el 10,4%; y Ricardo Belmont, del Partido Cívico OBRAS, con el 10%.

    Más sobre:PérueleccionesfraudenulidadRafael López Aliaga

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