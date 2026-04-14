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    Jefe del máximo órgano electoral de Perú descarta irregularidades graves y atribuye fallas en comicios a “error puntual”

    La extensión de la votación en algunos distritos, sumada a una investigación en curso y a la detención de un alto funcionario del organismo, ha tensionado el proceso electoral en el país vecino tras la primera vuelta.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Europa Press
    El jefe de la ONPE, Piero Corvetto Foto: @JNE_Peru

    El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú, Piero Corvetto, rechazó este martes ante el Congreso las acusaciones por presuntas irregularidades en las elecciones del pasado domingo, asegurando que lo ocurrido se debió a un “error puntual” y no a fallas estructurales del sistema.

    Durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, el funcionario explicó que el principal problema se originó por la imposibilidad de distribuir a tiempo paquetes electorales en sectores de Lima, afectando especialmente a votantes de zonas del oeste y sur de la capital.

    No hubo graves irregularidades. Hubo un error puntual extraordinario”, afirmó, detallando que cerca de 63.300 electores no pudieron sufragar en la jornada original, debiendo hacerlo al día siguiente, el 13 de abril.

    Fallas logísticas y críticas al proceso

    El titular de la ONPE reconoció las dificultades operativas del proceso, señalando que los comicios se desarrollaron en un contexto complejo que implicó múltiples desafíos logísticos.

    Pese a ello, defendió la actuación del organismo, asegurando que “desde la ONPE lo hemos abordado bien”, aunque reiteró sus disculpas a los ciudadanos afectados por el retraso.

    Ciudadanos peruanos residentes en España votan con motivo de las elecciones generales en Perú en urnas habilitadas hasta las 19:00 horas, este domingo en el recinto Ferial de IFEMA, en Madrid. Foto: Agencia Andina

    Las fallas se concentraron en tres distritos del sur de Lima, donde la ausencia de material electoral obligó a postergar la votación, generando cuestionamientos desde distintos sectores políticos y sociales.

    En el mismo tenor, la Junta Nacional de Justicia abrió una investigación contra Corvetto para determinar eventuales responsabilidades administrativas por lo ocurrido durante la jornada electoral.

    En paralelo, se concretó la detención de José Edilberto Samamé Blas, gerente de Gestión Electoral del organismo, acusado de un presunto delito de omisión o demora en el cumplimiento de sus funciones en medio del proceso.

    Las elecciones generales se desarrollaron en un ambiente de alta expectativa política. En la primera vuelta, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se posicionó como la más votada, alcanzando con el 79,8% de las actas contabilizadas, cerca del 17% de las preferencias.

    Fujimori está a la espera de su rival en el balotaje, que saldrá entre Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, quien alcanza el 12,5%; Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, con un 11,6%; Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con un 10,7%, y Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras, con un 10%.

    Más sobre:PerúEleccionesONPEPiero CorvettoIrregularidadesKeiko FujimoriMundo

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