CMF adoptará medida que podría liberar hasta US$10 mil millones de capital en los bancos y el sector aplaude anuncio

La nueva presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel, hizo su estreno público este martes en un seminario organizado por Clapes UC titulado “Mercado de capitales: grandes desafíos 2026-2030″.

En el marco de una exposición de 40 minutos que hizo en la Casa Central UC, Tornel anunció algo que la banca venía esperando desde hace tiempo: este año la CMF reclutará a un equipo especializado para poder validar modelos internos que desarrollen los bancos para la medición del riesgo de crédito. “En Basilea III, tenemos pendiente, como sistema completo, avanzar en modelos internos”, comentó.

Esto significa que cada banco, acorde a su propia realidad, podrá presentar a la CMF su metodología de valoración de riesgos, y después de obtener la venia del regulador, no será obligatorio regirse únicamente bajo el criterio estándar que ya definió la CMF en el marco de Basilea III y bajo el cual hoy operan todos los bancos para cumplir los requerimientos de capital.

Tornel proyectó que esta medida permitiría que la industria pueda liberar un capital cercano a US$10 mil millones, lo que daría una mayor capacidad a la banca para otorgar créditos a futuro. En todo caso, el efecto no se verá en lo inmediato, pues se requerirán algunos años para que se haga realidad este ahorro de capital.

“Los modelos internos impactan la totalidad de los activos del banco. Por lo tanto, esos ahorros efectivamente podrían llevar a mayor capacidad de otorgar créditos, todos los tipos de créditos: comerciales, consumo, hipotecarios”, explicó Tornel en un punto de prensa tras ser consultada por los efectos de esta medida sobre el crédito.

Hoy, con modelos estándar, la densidad de los Activos Ponderados por Riesgo (APR) en Chile promedia 67%, lo que es “muy alto respecto de las otras jurisdicciones comparadas que tienen Basilea III”, puntualizó Tornel en su presentación. Pero si se implementan los modelos internos, la densidad de los APR podría bajar a 53% promedio. “Se mejoraría en 375 puntos base el índice de adecuación de capital”, detalló.

Tornel aseguró que “los modelos internos son un anhelo largo de la CMF” y confesó que “no habíamos podido avanzar en esto, porque veníamos de la implementación de los grandes requerimientos de Basilea III. Pero en esta nueva etapa, sí tenemos los recursos para armar un equipo especializado para validación de modelos internos”.

La presidenta de la CMF hizo este anuncio luego de obtener la confirmación de que el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) dieron el visto bueno para desembolsar este año un presupuesto de $100 millones que va a estar especialmente destinado “a poder armar un equipo que se va a dedicar a hacer esta validación de modelos internos”, explicó la nueva presidenta de la CMF.

Manifestó que en el corto plazo van a abrir los respectivos concursos para contratar a las personas que se requieren, perfiles “que son muy específicos, entonces no sabemos cuánto nos vamos a demorar”, pero estimó que podrían ser “unos dos meses aproximados para tener al equipo contratado. A partir de ahí, ya estaríamos en condiciones de que los bancos lleguen con sus modelos internos”.

Tornel afirmó que “hay una tarea aquí para el sector privado, para los bancos, que tienen que hacer las propuestas de los modelos internos. Pero también es un desafío para la CMF, porque tiene que estar en condiciones de tener un equipo que entienda en profundidad el funcionamiento de estos modelos internos y pueda validarlos”.

Justamente la dificultad que significaba para el regulador el poder analizar adecuadamente modelos internos de los bancos, es la razón principal por la cual hasta ahora la CMF no había abierto esta puerta. Pero ahora que el grueso de Basilea III ya fue implementado, y que el organismo además tendrá los recursos para reclutar a un equipo altamente especializado en este tema, es que decidieron dar este paso.

La banca

Desde la Asociación de Bancos (Abif) celebraron el anuncio. “Es una buena noticia, porque permite avanzar en cerrar una brecha relevante con el marco de Basilea, que habilita el uso de modelos internos desde 2006. Se trata de una implementación de largo plazo, que toma varios años, por lo que iniciar este proceso oportunamente es clave para fortalecer la gestión de riesgos del sistema”, aseguró el gremio.

Desde hace tiempo que la banca venía esperando este anuncio, dado que a juicio de la industria, los requerimientos de capital que actualmente se les ha exigido con modelos estándar, han sido considerados como excesivos.

“Tenemos un nivel de capital por sobre lo que es Basilea III. Y creemos que es adecuado evaluar ambos efectos, de una sobrerregulación y una sobreexigencia de capital, en forma retrospectiva, viendo el nivel en que estamos”, dijo el año pasado el presidente de la Abif, José Manuel Mena.

Los bancos han venido alertando que la entrega de créditos ha estado bajando de manera persistente ya por varios años, algo no comparable con otros países en la misma magnitud. “Actualmente el ciclo del crédito se encuentra en una fase contractiva que resulta ser la más profunda y persistente de los últimos 30 años”, sostuvo Mena el año pasado.

Allí mencionó varios factores que han influido en este menor dinamismo, siendo el principal, el bajo crecimiento. Pero alertó que cuando se retome la expansión de la actividad, “exigencias excesivas (de capital) tendrán efecto en el crédito”.

Otras reacciones

El socio de riesgo y regulación financiera de PwC Chile, Luis Figueroa, cree que “esta es una excelente noticia, considerando que los modelos internos de capital aún están pendientes en la implementación de Basilea III en Chile”.

El exdirector general de regulación prudencial de la CMF, considera que “es positivo que los modelos estándares de Basilea coexistan con la posibilidad de que aquellos bancos cuyo perfil de riesgo no esté adecuadamente representado, puedan someter a la aprobación del regulador modelos alternativos más ajustados a sus riesgos específicos, optimizando así prudencialmente el uso de capital”.

Figueroa agrega que “para que esto funcione correctamente, las entidades bancarias deben realizar un trabajo riguroso en el desarrollo e implementación de estos modelos, mientras que los reguladores deben establecer reglas claras y contar con la capacidad técnica y operativa necesaria para evaluarlos. En este contexto, el anuncio de la presidenta de la CMF resulta oportuno y pertinente para avanzar en esta dirección”.

El senior advisor de riesgo y regulación en Deloitte, Franco Rizza, también aplaude el anuncio de la CMF. “Creemos que hacía falta algo de claridad en este punto, dado que es una pieza clave para la implementación completa de Basilea III”, comenta.

Explica que “esto no es flexibilizar una regulación, sino por el contrario, puesto que avanza en la línea correcta que se practica hace años en los mercados más desarrollados”.

Rizza añade que “este anuncio de revisión permitirá diferenciar a los bancos por su modelo de negocio, calidad de su cartera y gestión. La eventual liberación de capital que se consiga a partir de esto (y no creemos que se dé antes de dos años) facilitará lo relacionado a aumentar y abaratar el crédito”.

Además, cree que “es deseable que la autoridad considere toda la gama de opciones de modelos internos que propone Basilea III, lo que supone flexibilizar en algún momento las restricciones que la actual normativa impone al uso de parámetros de pérdida dado el incumplimiento para el riesgo de crédito y, asimismo, el uso de modelos internos para riesgos de mercado”.

Mientras tanto, estima que “sería muy conveniente avanzar en un perfeccionamiento de los modelos estándares actualmente vigentes, para así reducir la asimetría en el cómputo de APR que la presidenta Tornel menciona en su intervención”.

Los otros mensajes de Tornel

Más allá del anuncio que hizo Tornel sobre los modelos internos de la banca, en su presentación abordó la importancia de los mandatos institucionales que tiene la CMF: prudencial, de conducta y de desarrollo de mercado; y habló de la relevancia de resguardar la estabilidad del sistema financiero, “que es la condición habilitante para poder cumplir con los mandatos de conducta y de desarrollo de mercado”.

También abordó el desafío de avanzar hacia mejores mediciones de riesgo en el mercado financiero. “Debemos medir apropiadamente los costos y beneficios de cada norma, con mediciones ex ante y ex post”, dijo.

Adicionalmente, informó que están “haciendo un esfuerzo especialmente importante con todo el consejo para imprimir el mandato de desarrollo de mercado en la cultura institucional de la CMF. Todas las decisiones deben tener el mandato de desarrollo de mercado presente”.