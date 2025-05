Caída “más profunda y persistente”: créditos que da la banca disminuyen desde 92% a 76% del PIB en cinco años

Los créditos que da la banca en Chile han disminuido desde el 92% del PIB que representaban en 2019, a un 76% del PIB al cierre del año pasado, según enseña un informe elaborado por la Asociación de Bancos (Abif).

Eso significa que el crédito agregado marcó una baja de 16 puntos porcentuales en cinco años, “siendo la mayor parte de esta caída atribuible a la cartera comercial, la cual bajó 12 puntos del PIB, de 51% a 39%. La cartera de consumo también redujo su tamaño, cayendo 4 puntos, de 14% a 10%. En tanto, la cartera hipotecaria se mantuvo estable en 27% del PIB”, detalla el gremio en el documento.

Es más, allí señala que este nivel de caída observado en Chile no se ha visto con igual profundidad en otros países: “Comparado a nivel internacional, la trayectoria del crédito bancario desde el inicio de la pandemia normalizado por el PIB de cada país muestra que, si bien existe una tendencia global hacia un menor crecimiento del crédito en los últimos años, Chile ha estado permanentemente en la cota inferior de la muestra”, sostiene el estudio.

A juicio de la Abif, lo anterior “indica que la caída del crédito a nivel local ha sido más profunda y persistente que en otras economías, tanto en comparación con la región como respecto de economías avanzadas. Lo anterior pone de relieve la necesidad inminente de retomar políticas de desarrollo del mercado financiero”.

El mismo presidente de la Abif, José Manuel Mena, ya lo alertaba hace un par de semanas: “Ha existido una disminución del crédito. Si uno toma punta a punta, en el total de créditos llevamos algo más de un 7% de decrecimiento en términos reales, que corresponde al periodo más largo de decrecimiento que ha tenido nuestro país. Esto supera en tiempo todas las situaciones de crisis financieras y mundiales que hemos tenido en las últimas décadas".

De hecho, agregó que “es el periodo más largo que uno encuentra en estudios comparados en economías latinoamericanas, incluso mundiales. No hemos encontrado un país que haya tenido por tanto tiempo un decrecimiento del crédito como Chile”.

Y esa situación no ha cambiado en lo que va de este año. Según enseña la Abif en el referido documento, las colocaciones totales de la banca en marzo anotaron una contracción real del 2,2% respecto a igual mes del año anterior.

Esto estuvo explicado “principalmente por la caída de las colocaciones comerciales, las cuales disminuyeron un 5,1%. Por su parte, en el segmento personas, el crédito de consumo esencialmente no creció, consignando una variación anual de 0,2%, mientras que el crédito hipotecario registró un crecimiento acotado de 1,3% anual”.

De esta manera, en términos absolutos, la Abif enseñó que en marzo de 2025 el crédito agregado llegó a US$ 252 mil millones. De ese total, US$ 129 mil millones (51,1%) es por colocaciones comerciales, US$ 91 mil millones (36,3%) por créditos hipotecarios y US$ 32 mil millones (12,6%) corresponde a la cartera de consumo.