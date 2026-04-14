“Destruiré tu sistema corrupto”: la exmodelo brasileña que amenazó con exponer a Melania Trump por caso Epstein

El nombre Amanda Ungaro estalló en redes sociales después de que un perfil de X con ese nombre amenazara a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.

Ungaro es una exmodelo brasileña de 41 años que mantuvo una estrecha relación con la pareja Trump durante casi dos décadas, mientras estuvo casada con Paolo Zampolli, un empresario italoamericano de 56 años cercano a Donald Trump.

A través de X, Ungaro habría amenazado con arruinarle la vida a la primera dama en una serie de publicaciones, apenas unas horas antes de que el jueves pasado Melania hiciera una declaración pública en la que negó toda relación con Jeffrey Epstein, el conocimiento de sus crímenes y el rumor de que el fallecido magnate los presentó el uno al otro.

“No tengo nada que perder en la vida”, publicó la exmodelo en X a primera hora del jueves. “Destruiré todo el sistema; ¡cuidado conmigo, perra!”, advirtió.

El presidente estadounidense, Donald Trump; la primera dama, Melania Trump; el empresario italoamericano, Paolo Zampoli; y la exmodelo y exesposa de Zampolli, Amanda Ungaro. Foto: Archivo

Vuelo en el “Lolita Express”

En una entrevista con el diario O Globo, Ungaro declaró que era una modelo de 17 años cuando llegó a Nueva York en 2002 tras volar en el avión de Epstein el “Lolita Express”. “Me asusté un poco al ver a todas esas chicas”, declaró. Recuerda haber pensado: “Chicas, ¿dónde estoy?”.

Ungaro afirmó que su entonces exagente, Jean-Luc Brunel, quien -según el Departamento de Justicia de Estados Unidos- actuaba como informante de Epstein en Brasil, la presentó al financiero durante el vuelo. Este le habría preguntado a Ungaro su edad y ciudad de origen, lo que provocó una reacción enfática de Ghislaine Maxwell, la colaboradora de Epstein. “¡Qué bien que seas de Brasil!”, habría dicho Maxwell, según Newsweek.

Ungaro dijo que se mantuvo al margen durante el vuelo, pero notó que muchos pasajeros parecían conocer a Epstein íntimamente. “Algunas se sentaron en su regazo, se quedaron cerca y jugaron”, dijo Ungaro, añadiendo que Maxwell también parecía relajada. “Daba la impresión de que ya conocía a esas chicas. No parecía un encuentro casual. No se acababan de conocer, como me pasó a mí”, detalló la exmodelo.

El magnate y acusado de tráfico sexual, Jeffrey Epstein, junto a su pareja y mánager, Ghislaine Maxwell. Foto: archivo

En la actualidad, Zampolli es enviado especial de Estados Unidos para las alianzas globales. Esta semana, publicó fotos en X junto al vicepresidente estadounidense J.D. Vance y Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, derrotado en las elecciones de este domingo

“Destruiré tu sistema corrupto”

Según reveló The New York Times, el italiano y la exmodelo entablaron una estrecha amistad con Trump y Melania, participando en fiestas en la residencia presidencial de Trump, Mar-a-Lago, y con Melania entregando regalos navideños al hijo de la entonces pareja —quien ahora es un adolescente de 15 años, cuya custodia se disputa en los tribunales estadounidenses—.

“Te conozco desde hace 20 años”, escribió supuestamente Ungaro en publicaciones de X, dirigiéndose a Melania.

“Sabías que estaba detenida por ICE. Estuviste presente en mi vida, cada año en el cumpleaños de mi hijo, incluso enviaste al Servicio Secreto y fuiste la primera en felicitarlo, allá por 2016. Claramente, algo andaba mal, pero yo no formo parte de ninguna misión malvada que involucre a niños. Entonces, ¿qué hiciste, Melania? Intentaste involucrarme, pero fracasaste, porque tengo carácter”, la acusó.

“Destruiré tu sistema corrupto, aunque sea lo último que haga en mi vida. Iré hasta el final, no tengo miedo. Quizás deberías tener miedo de lo que sé sobre quién eres y quién es tu esposo. No tengo nada que perder en la vida. [...] ¡Cuidado conmigo!”, escribió la cuenta atribuida a Ungaro, de la cual se eliminaron todas las publicaciones tras las acusaciones.

Looking likely that Donald Trump’s Special Envoy Paolo Zampolli’s ex-wife, Amanda Ungaro, is going to blow the lid on Donald and Melania Trump’s relationship with Jeffrey Epstein.



Here’s one of her replies to Melania.



🍿 pic.twitter.com/JK7VioOSDq — Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) April 11, 2026

“Al menos me incluyeron”

Según consignó Folha, la exmodelo conoció a Zampolli -entonces de 32 años y dueño de una agencia de modelos- en una discoteca de Manhattan en 2002. La entonces modelo se casó con el empresario tras cumplir 19 años y mantuvieron una relación de dos décadas.

En 2023, después de que Zampolli acaparara titulares por los mensajes de texto explícitos que supuestamente envió a una trabajadora sexual, la exmodelo decidió separarse de él.

El nombre de Zampolli aparece varias veces en los documentos del caso publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, según Newsweek. Zampolli habló en una ocasión con Epstein sobre la posibilidad de comprar una agencia de modelos

Sin embargo, el empresario italoamericano insistió en que no mantenía una relación cercana con el fallecido financiero y que su nombre aparece con mucha menos frecuencia en los millones de documentos que el de otras figuras prominentes.

“Al menos me incluyeron, porque si no estás en la lista, eres un perdedor, ¿no?”, declaró en una entrevista a The New York Times.

Refiriéndose al rumor de que Epstein habría presentado a Melania y a Trump, Zampolli se atribuyó el protagonismo de ese evento asegurando que fue él, y no el fallecido magnate, quien los hizo.

“Estoy dispuesto a testificar ante el Congreso si me lo piden”, declaró Zampolli a Sky News al ser preguntado sobre esto. “Y diré la verdad, porque esto es un completo disparate”, agregó.

El empresario italoamericano, Paolo Zampolli, junto al presidente estadounidense, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump. Foto: archivo

Arresto y deportación

Tras separarse de Zampolli en 2023, según Newsweek, Ungaro se mudó a Florida y se casó con un médico brasileño. La pareja fue arrestada en junio de 2025 acusada de fraude, ejercer la medicina sin licencia y otros delitos, luego de una investigación policial local sobre el spa donde trabajaban y que ofrecía tratamientos cosméticos. Ellos se declararon inocentes.

El nuevo esposo de Ungaro, residente permanente legal, fue puesto en libertad bajo fianza. La exmodelo, sin embargo, permaneció detenida porque su visa más reciente expiró en 2019. Zampolli supuestamente descubrió que su exesposa estaba detenida en Miami y contactó a David Venturella, un alto funcionario del ICE, para denunciar su presencia ilegal en Estados Unidos. En octubre del año pasado, Ungaro fue deportada.

En una entrevista con The New York Times, Zampolli negó haber solicitado favores al ICE relacionados con Ungaro y afirmó haber hablado con Venturella para conocer detalles del caso.

En un comunicado enviado a Folha, el Departamento de Seguridad Nacional, responsable del ICE, negó cualquier interferencia externa en el proceso de deportación.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump. Foto: archivo

“El ICE arrestó, detuvo y deportó a Amanda Soares Ungaro-Felizardo por ser una inmigrante ilegal con antecedentes penales que estafaba a ciudadanos estadounidenses y ponía en peligro la vida de las personas al operar una clínica médica sin licencia. Cualquier insinuación de que fue arrestada y deportada por motivos políticos o favores es falsa”, señaló el comunicado entregado al medio paulista.

“Fue acusada de fraude organizado, dos cargos de hurto mayor y ejercicio ilegal de la medicina. Ungaro-Felizardo llegó a Estados Unidos con una visa que le obligaba a abandonar el país antes del 3 de noviembre de 2019. Permaneció ilegalmente en el país durante casi seis años, violando nuestras leyes de inmigración. Un juez de inmigración emitió una orden de deportación definitiva el 15 de septiembre de 2025. Fue deportada el 1 de octubre de 2025”, agregó el Departamento de Seguridad Nacional.

A pesar de las amenazas de Ungaro, un portavoz de Melania Trump declaró al medio neoyorquino que ella “no tiene conocimiento ni participación en los asuntos personales de Zampolli y Ungaro” y “no ha tenido contacto ni participación” con el ICE.