SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    “Destruiré tu sistema corrupto”: la exmodelo brasileña que amenazó con exponer a Melania Trump por caso Epstein

    Amanda Ungaro, exesposa de un empresario amigo de Donald Trump, compartió con Melania en la residencia de Mar-a-Lago. Fue deportada por el ICE y afirma haber conocido a Jeffrey Epstein. Sin embargo, tras las declaraciones de la primera dama sobre el caso del magnate, una cuenta de X con su nombre insinuó su participación en la red de tráfico sexual.

    Por 
    Ignacio Vera
    La exmodelo brasileña, Amanda Ungaro. Foto: Archivo

    El nombre Amanda Ungaro estalló en redes sociales después de que un perfil de X con ese nombre amenazara a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.

    Ungaro es una exmodelo brasileña de 41 años que mantuvo una estrecha relación con la pareja Trump durante casi dos décadas, mientras estuvo casada con Paolo Zampolli, un empresario italoamericano de 56 años cercano a Donald Trump.

    A través de X, Ungaro habría amenazado con arruinarle la vida a la primera dama en una serie de publicaciones, apenas unas horas antes de que el jueves pasado Melania hiciera una declaración pública en la que negó toda relación con Jeffrey Epstein, el conocimiento de sus crímenes y el rumor de que el fallecido magnate los presentó el uno al otro.

    “No tengo nada que perder en la vida”, publicó la exmodelo en X a primera hora del jueves. “Destruiré todo el sistema; ¡cuidado conmigo, perra!”, advirtió.

    El presidente estadounidense, Donald Trump; la primera dama, Melania Trump; el empresario italoamericano, Paolo Zampoli; y la exmodelo y exesposa de Zampolli, Amanda Ungaro. Foto: Archivo

    Vuelo en el “Lolita Express”

    En una entrevista con el diario O Globo, Ungaro declaró que era una modelo de 17 años cuando llegó a Nueva York en 2002 tras volar en el avión de Epstein el “Lolita Express”. “Me asusté un poco al ver a todas esas chicas”, declaró. Recuerda haber pensado: “Chicas, ¿dónde estoy?”.

    Ungaro afirmó que su entonces exagente, Jean-Luc Brunel, quien -según el Departamento de Justicia de Estados Unidos- actuaba como informante de Epstein en Brasil, la presentó al financiero durante el vuelo. Este le habría preguntado a Ungaro su edad y ciudad de origen, lo que provocó una reacción enfática de Ghislaine Maxwell, la colaboradora de Epstein. “¡Qué bien que seas de Brasil!”, habría dicho Maxwell, según Newsweek.

    Ungaro dijo que se mantuvo al margen durante el vuelo, pero notó que muchos pasajeros parecían conocer a Epstein íntimamente. “Algunas se sentaron en su regazo, se quedaron cerca y jugaron”, dijo Ungaro, añadiendo que Maxwell también parecía relajada. “Daba la impresión de que ya conocía a esas chicas. No parecía un encuentro casual. No se acababan de conocer, como me pasó a mí”, detalló la exmodelo.

    El magnate y acusado de tráfico sexual, Jeffrey Epstein, junto a su pareja y mánager, Ghislaine Maxwell. Foto: archivo

    En la actualidad, Zampolli es enviado especial de Estados Unidos para las alianzas globales. Esta semana, publicó fotos en X junto al vicepresidente estadounidense J.D. Vance y Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, derrotado en las elecciones de este domingo

    “Destruiré tu sistema corrupto”

    Según reveló The New York Times, el italiano y la exmodelo entablaron una estrecha amistad con Trump y Melania, participando en fiestas en la residencia presidencial de Trump, Mar-a-Lago, y con Melania entregando regalos navideños al hijo de la entonces pareja —quien ahora es un adolescente de 15 años, cuya custodia se disputa en los tribunales estadounidenses—.

    “Te conozco desde hace 20 años”, escribió supuestamente Ungaro en publicaciones de X, dirigiéndose a Melania.

    “Sabías que estaba detenida por ICE. Estuviste presente en mi vida, cada año en el cumpleaños de mi hijo, incluso enviaste al Servicio Secreto y fuiste la primera en felicitarlo, allá por 2016. Claramente, algo andaba mal, pero yo no formo parte de ninguna misión malvada que involucre a niños. Entonces, ¿qué hiciste, Melania? Intentaste involucrarme, pero fracasaste, porque tengo carácter”, la acusó.

    “Destruiré tu sistema corrupto, aunque sea lo último que haga en mi vida. Iré hasta el final, no tengo miedo. Quizás deberías tener miedo de lo que sé sobre quién eres y quién es tu esposo. No tengo nada que perder en la vida. [...] ¡Cuidado conmigo!”, escribió la cuenta atribuida a Ungaro, de la cual se eliminaron todas las publicaciones tras las acusaciones.

    “Al menos me incluyeron”

    Según consignó Folha, la exmodelo conoció a Zampolli -entonces de 32 años y dueño de una agencia de modelos- en una discoteca de Manhattan en 2002. La entonces modelo se casó con el empresario tras cumplir 19 años y mantuvieron una relación de dos décadas.

    En 2023, después de que Zampolli acaparara titulares por los mensajes de texto explícitos que supuestamente envió a una trabajadora sexual, la exmodelo decidió separarse de él.

    El nombre de Zampolli aparece varias veces en los documentos del caso publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, según Newsweek. Zampolli habló en una ocasión con Epstein sobre la posibilidad de comprar una agencia de modelos

    Sin embargo, el empresario italoamericano insistió en que no mantenía una relación cercana con el fallecido financiero y que su nombre aparece con mucha menos frecuencia en los millones de documentos que el de otras figuras prominentes.

    “Al menos me incluyeron, porque si no estás en la lista, eres un perdedor, ¿no?”, declaró en una entrevista a The New York Times.

    Refiriéndose al rumor de que Epstein habría presentado a Melania y a Trump, Zampolli se atribuyó el protagonismo de ese evento asegurando que fue él, y no el fallecido magnate, quien los hizo.

    “Estoy dispuesto a testificar ante el Congreso si me lo piden”, declaró Zampolli a Sky News al ser preguntado sobre esto. “Y diré la verdad, porque esto es un completo disparate”, agregó.

    El empresario italoamericano, Paolo Zampolli, junto al presidente estadounidense, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump. Foto: archivo

    Arresto y deportación

    Tras separarse de Zampolli en 2023, según Newsweek, Ungaro se mudó a Florida y se casó con un médico brasileño. La pareja fue arrestada en junio de 2025 acusada de fraude, ejercer la medicina sin licencia y otros delitos, luego de una investigación policial local sobre el spa donde trabajaban y que ofrecía tratamientos cosméticos. Ellos se declararon inocentes.

    El nuevo esposo de Ungaro, residente permanente legal, fue puesto en libertad bajo fianza. La exmodelo, sin embargo, permaneció detenida porque su visa más reciente expiró en 2019. Zampolli supuestamente descubrió que su exesposa estaba detenida en Miami y contactó a David Venturella, un alto funcionario del ICE, para denunciar su presencia ilegal en Estados Unidos. En octubre del año pasado, Ungaro fue deportada.

    En una entrevista con The New York Times, Zampolli negó haber solicitado favores al ICE relacionados con Ungaro y afirmó haber hablado con Venturella para conocer detalles del caso.

    En un comunicado enviado a Folha, el Departamento de Seguridad Nacional, responsable del ICE, negó cualquier interferencia externa en el proceso de deportación.

    La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump. Foto: archivo

    “El ICE arrestó, detuvo y deportó a Amanda Soares Ungaro-Felizardo por ser una inmigrante ilegal con antecedentes penales que estafaba a ciudadanos estadounidenses y ponía en peligro la vida de las personas al operar una clínica médica sin licencia. Cualquier insinuación de que fue arrestada y deportada por motivos políticos o favores es falsa”, señaló el comunicado entregado al medio paulista.

    “Fue acusada de fraude organizado, dos cargos de hurto mayor y ejercicio ilegal de la medicina. Ungaro-Felizardo llegó a Estados Unidos con una visa que le obligaba a abandonar el país antes del 3 de noviembre de 2019. Permaneció ilegalmente en el país durante casi seis años, violando nuestras leyes de inmigración. Un juez de inmigración emitió una orden de deportación definitiva el 15 de septiembre de 2025. Fue deportada el 1 de octubre de 2025”, agregó el Departamento de Seguridad Nacional.

    A pesar de las amenazas de Ungaro, un portavoz de Melania Trump declaró al medio neoyorquino que ella “no tiene conocimiento ni participación en los asuntos personales de Zampolli y Ungaro” y “no ha tenido contacto ni participación” con el ICE.

    Más sobre:Amanda UngaroMelania TrumpPaolo ZampolliDonald TrumpJeffrey EpsteinMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Renato Münster asume como seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región Metropolitana

    AFP Habitat vuelve a arremeter contra la reforma de pensiones y espera “modificaciones legales” en el “corto plazo”

    Más allá de la violencia escolar: la crisis de salud mental y soledad en la niñez

    Servicio Nacional de Migraciones emite alerta por estafas que ofrecen agilizar trámites migratorios a extranjeros

    Senador Bianchi (Ind.) por megarreforma del gobierno: “Cuando a algo le llaman Tutti Frutti, eso ya parte mal”

    “Escuelas protegidas”: comisión de Educación de la Cámara espera votar proyecto en general este miércoles

    Lo más leído

    1.
    Fundación cocreada por el Príncipe Harry lo demanda por difamación

    Fundación cocreada por el Príncipe Harry lo demanda por difamación

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Con una laptop y YouTube: por qué el show de Justin Bieber en Coachella está dando que hablar

    Con una laptop y YouTube: por qué el show de Justin Bieber en Coachella está dando que hablar

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. PSG por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. PSG por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Barcelona por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Barcelona por la Champions League

    Temblor hoy, martes 14 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 14 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Servicio Nacional de Migraciones emite alerta por estafas que ofrecen agilizar trámites migratorios a extranjeros
    Chile

    Servicio Nacional de Migraciones emite alerta por estafas que ofrecen agilizar trámites migratorios a extranjeros

    Senador Bianchi (Ind.) por megarreforma del gobierno: “Cuando a algo le llaman Tutti Frutti, eso ya parte mal”

    “Escuelas protegidas”: comisión de Educación de la Cámara espera votar proyecto en general este miércoles

    AFP Habitat vuelve a arremeter contra la reforma de pensiones y espera “modificaciones legales” en el “corto plazo”
    Negocios

    AFP Habitat vuelve a arremeter contra la reforma de pensiones y espera “modificaciones legales” en el “corto plazo”

    La deuda que estamos acumulando gracias a la IA

    Comité de Ministros aprueba proyecto Maratué y un ajuste a la Línea 7 del Metro

    Por qué se inició un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona en Argentina
    Tendencias

    Por qué se inició un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona en Argentina

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Cómo es el búnker militar que Trump quiere construir bajo su nuevo salón de baile en la Casa Blanca

    El centenario de una leyenda: el eterno recuerdo de Jorge Robledo, el chileno que se transformó en ídolo de John Lennon
    El Deportivo

    El centenario de una leyenda: el eterno recuerdo de Jorge Robledo, el chileno que se transformó en ídolo de John Lennon

    Los descargos de Emiliano Endrizzi tras el grito de “bomba” en un avión

    Tras su peor racha en el equipo andaluz: Betis saca la voz para fijar su postura sobre el futuro de Manuel Pellegrini

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.
    Tecnología

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Renato Münster asume como seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región Metropolitana
    Cultura y entretención

    Renato Münster asume como seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región Metropolitana

    Gloria Benavides corona siete décadas de trayectoria con el premio Figura Fundamental de la Música Chilena

    De Oasis a Iron Maiden: qué artistas entran al Salón de la Fama del Rock and Roll este 2026

    “Destruiré tu sistema corrupto”: la exmodelo brasileña que amenazó con exponer a Melania Trump por caso Epstein
    Mundo

    “Destruiré tu sistema corrupto”: la exmodelo brasileña que amenazó con exponer a Melania Trump por caso Epstein

    Tras el ataque de Trump, el Papa honra a santo argelino que denunció las guerras: “Dios no está con los prepotentes ni los soberbios”

    Macron pide a Trump y Pezeshkian retomar las negociaciones iniciadas en Islamabad y evitar una nueva escalada

    Más allá de la violencia escolar: la crisis de salud mental y soledad en la niñez
    Paula

    Más allá de la violencia escolar: la crisis de salud mental y soledad en la niñez

    Nuestros hijos viven en un mundo digital. Y nosotros, ¿estamos realmente ahí?

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición