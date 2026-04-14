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    Subsecretario de Economía: “Es fundamental que el valor real del diésel se vea reflejado de manera coherente en todos los niveles de la cadena logística”

    El subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, junto con los subsecretarios de Minería, de Transportes, y de Obras Públicas, se comprometieron a convocar una mesa de trabajo con los sectores generadores de carga para abordar estos temas y promover ajustes en las tarifas de transporte.

    Por 
    Pulso de La Tercera

    El subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, junto con los subsecretarios de Minería, Álvaro González; de Transportes, Martín Mackenna, y de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, se reunieron el lunes con más de 20 representantes de los gremios de transportistas, en el marco de las conversaciones entre el gobierno y el sector para monitorear el impacto del alza internacional de los precios de los combustibles.

    Tras la reunión, el subsecretario de Economía hizo un llamado a los actores de la cadena logística a abordar, de manera colaborativa y transparente, el impacto del alza del diésel en los costos operativos reales del transporte de carga.

    “Hemos escuchado las preocupaciones de transportistas y camioneros y compartimos que es fundamental que el valor real del diésel se vea reflejado de manera coherente en todos los niveles de la cadena logística: el marco reglamentario y en los contratos de transporte”, planteó Koehler.

    La Subsecretaría de Economía señaló que, ante contextos excepcionales, resulta valioso facilitar el diálogo entre generadores de carga y transportistas para reconocer, de forma razonable y acotada en el tiempo, las variaciones en los costos operativos dentro del marco de sus contratos vigentes.

    “Instamos en particular a los generadores de carga que aún no han iniciado un proceso de revisión tarifaria con sus transportistas a abrir ese diálogo con prontitud. Atender oportunamente este proceso fortalece la confianza entre las partes y contribuye a la estabilidad de toda la cadena logística”, dijo el subsecretario.

    En la reunión, que se extendió por más de dos horas, los subsecretarios se comprometieron a convocar una mesa de trabajo con los sectores generadores de carga para abordar estos temas y promover ajustes oportunos en las tarifas de transporte.

    En ese contexto, el Ministerio de Economía abrió, además, un canal de comunicación para recoger denuncias de posibles alteraciones, infracciones y actos de competencia desleal en la fijación de tarifas, a través de un banner en la página web y el correo electrónico monitoreotarifascarga@economia.cl.

    Más sobre:EconomíaTransportesKarlfranz KoehlerDiesel

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