SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Salario mínimo: gobierno cita a la CUT para iniciar negociaciones

    El ministro del Trabajo, Tomás Rau, afirmó este martes ante la Comisión de Trabajo de la Cámara que “yo sé que declaraciones mías han tenido una interpretación distinta a la que uno a veces quiere dar, pero he sido bastante claro que como gobierno tenemos que velar por el empleo".

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    14 DE ABRIL DEL 2026 MINISTRO DEL TRABAJO, NICOLAS RAU, JUNTO AL SUBSECRETARIO DE TRABAJO; GUSTAVO ROSENDE Y LA SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL; MARIA ELISA CABEZON, DURANTE SESION DE COMISION EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El viernes 17 de abril a las 15:00 horas comenzará la negociación formal sobre el reajuste del salario mínimo entre el gobierno representado por los ministerios de Hacienda y del Trabajo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

    El encuentro no llega exento de tensiones luego de que el ministro del Trabajo, Tomás Rau, afirmara en entrevista con Pulso que “así como ha habido aumentos importantes en el salario mínimo, a veces hay que contener también esos aumentos. Y ahí pongo como ejemplo el último reajuste del sector público, que fue con más dosis de realidad que otros reajustes anteriores”.

    Ante esta afirmación, el presidente de la CUT, José Manuel Diaz, respondió: “No compartimos la visión que tiene el gobierno, específicamente el Ministerio del Trabajo cuando plantea una preocupación por el empleo y el crecimiento a razón de contener el salario mínimo. Nuestra preocupación está en las y los trabajadores, en sus ingresos y en la pérdida de poder adquisitivo que hoy afecta a toda la cadena salarial”, afirmó Díaz.

    En ese sentido, el dirigente añadió que “la negociación y el reajuste del salario mínimo es una oportunidad que tiene el gobierno para entregarle a la ciudadanía la recuperación del poder adquisitivo que se ha visto mermado con el aumento de la gasolina y el encarecimiento general del costo de la vida”.

    14 DE ABRIL DEL 2026 MINISTRO DEL TRABAJO, NICOLAS RAU, DURANTE SESION DE COMISION EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Y este martes en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, el secretario de Estado volvió a abordar el tema: “Yo sé que declaraciones mías han tenido una interpretación distinta a la que uno a veces quiere dar, pero he sido bastante claro que como gobierno tenemos que velar por el empleo y está documentado que aumentos importantes del salario mínimo pueden generar desempleo”.

    No obstante, el secretario de Estado añadió que “tampoco voy a hacer una campaña para que no suba ningún peso el salario mínimo. Yo solo digo que aumentos que están muy desalineados con la productividad pueden tener consecuencias bien dañinas. Hemos visto un aumento en el número de desempleados en los últimos años. Estamos en 862.000 desempleados. Hace cuatro años había 710.000. Eso es así”.

    Sobre la expectativa que tiene de la reunión con la CUT, Rau afirmó en entrevista con T13 radio que “prefiero sentarme ya a conversar. Como siempre he dicho, una conversación franca con los elementos de la mesa e intentar llegar a una mejor solución”, dijo.

    CUT se reúne con pymes

    Para analizar la próxima negociación de salario mínimo, la CUT sostendrá este miércoles una reunión con organizaciones de las pymes , entre ellas la Asociación de Ferias Libres, Conupia, Unapyme y Confederación Nacional de Dueños de Camiones.

    Más sobre:Salario MínimoCUTTomás Rau

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ley miscelánea: norma otorgará invariabilidad tributaria de hasta 25 años a inversiones desde US$50 millones

    Detienen a dos sujetos tras evadir fiscalización en auto robado y disparar contra carabineros en ribera del Río Maipo

    Universidad de O’Higgins suspende clases en Campus Rancagua tras amenaza de tiroteo

    FMI prevé que PIB per cápita de Chile superará los US$37 mil este año y adelanta para 2028 llegada a los US$40 mil

    Economista jefe del FMI explica alza en proyección de PIB para Chile y dice que sin guerra el aumento era incluso mayor

    Kast lidera encuentro con oficialismo en Cerro Castillo por megarreforma y busca ordenar al sector

    Lo más leído

    1.
    El ministro de Defensa tiene más de $ 30 mil millones en inversiones y un fideicomiso

    El ministro de Defensa tiene más de $ 30 mil millones en inversiones y un fideicomiso

    2.
    El cobre registra un fuerte salto en Londres y el precio llega a su nivel más alto desde el inicio de la guerra

    El cobre registra un fuerte salto en Londres y el precio llega a su nivel más alto desde el inicio de la guerra

    3.
    Metales de guerra: Chile está entre los principales países que produjeron minerales esenciales para armamento en 2025

    Metales de guerra: Chile está entre los principales países que produjeron minerales esenciales para armamento en 2025

    4.
    Salario Mínimo: CUT responde al ministro del Trabajo y dice que el foco de preocupación está en recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores

    Salario Mínimo: CUT responde al ministro del Trabajo y dice que el foco de preocupación está en recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores

    5.
    Marcel responde a Quiroz y enfatiza que “la caja fiscal no le importa a nadie”

    Marcel responde a Quiroz y enfatiza que “la caja fiscal no le importa a nadie”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Rating del lunes 13 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 13 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Montevideo City Torque en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Montevideo City Torque en TV y streaming

    Detienen a dos sujetos tras evadir fiscalización en auto robado y disparar contra carabineros en ribera del Río Maipo
    Chile

    Detienen a dos sujetos tras evadir fiscalización en auto robado y disparar contra carabineros en ribera del Río Maipo

    Universidad de O’Higgins suspende clases en Campus Rancagua tras amenaza de tiroteo

    Kast lidera encuentro con oficialismo en Cerro Castillo por megarreforma y busca ordenar al sector

    Ley miscelánea: norma otorgará invariabilidad tributaria de hasta 25 años a inversiones desde US$50 millones
    Negocios

    Ley miscelánea: norma otorgará invariabilidad tributaria de hasta 25 años a inversiones desde US$50 millones

    FMI prevé que PIB per cápita de Chile superará los US$37 mil este año y adelanta para 2028 llegada a los US$40 mil

    Economista jefe del FMI explica alza en proyección de PIB para Chile y dice que sin guerra el aumento era incluso mayor

    La historia detrás del distanciamiento entre Zendaya y Sydney Sweeney, protagonistas de Euphoria
    Tendencias

    La historia detrás del distanciamiento entre Zendaya y Sydney Sweeney, protagonistas de Euphoria

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Por qué se inició un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona en Argentina

    El ex Colo Colo brilla en el Montevideo City Torque: revisa el gol de Salomón Rodríguez a Palestino en la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    El ex Colo Colo brilla en el Montevideo City Torque: revisa el gol de Salomón Rodríguez a Palestino en la Copa Sudamericana

    O’Higgins paga caro la falta de finiquito ante el efectivo Sao Paulo y pierde de visita en la Copa Sudamericana

    En vivo: Audax Italiano visita a Vasco da Gama y Palestino recibe a Montevideo City por la Copa Sudamericana

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados
    Tecnología

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.

    ¿Por qué ahora The Rolling Stones se hacen llamar The Cockroaches? La historia de un plan maestro
    Cultura y entretención

    ¿Por qué ahora The Rolling Stones se hacen llamar The Cockroaches? La historia de un plan maestro

    Carmen Ollé, poeta peruana: “Hay mujeres que no quieren tener hijos, o incluso pareja, y quieren dedicarse a escribir”

    31 Minutos anuncia gira nacional presentando su exitoso show “Radio Guaripolo”

    Jefe del máximo órgano electoral de Perú descarta irregularidades graves y atribuye fallas en comicios a “error puntual”
    Mundo

    Jefe del máximo órgano electoral de Perú descarta irregularidades graves y atribuye fallas en comicios a “error puntual”

    El Gobierno español aprueba la regularización masiva: ¿cómo será el proceso?

    Líbano e Israel acuerdan continuar con las conversaciones tras un encuentro “productivo” en Washington

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde
    Paula

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde

    Más allá de la violencia escolar: la crisis de salud mental y soledad en la niñez

    Nuestros hijos viven en un mundo digital. Y nosotros, ¿estamos realmente ahí?