Salario mínimo: gobierno cita a la CUT para iniciar negociaciones

14 DE ABRIL DEL 2026 MINISTRO DEL TRABAJO, NICOLAS RAU, JUNTO AL SUBSECRETARIO DE TRABAJO; GUSTAVO ROSENDE Y LA SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL; MARIA ELISA CABEZON, DURANTE SESION DE COMISION EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE

El viernes 17 de abril a las 15:00 horas comenzará la negociación formal sobre el reajuste del salario mínimo entre el gobierno representado por los ministerios de Hacienda y del Trabajo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

El encuentro no llega exento de tensiones luego de que el ministro del Trabajo, Tomás Rau, afirmara en entrevista con Pulso que “así como ha habido aumentos importantes en el salario mínimo, a veces hay que contener también esos aumentos. Y ahí pongo como ejemplo el último reajuste del sector público, que fue con más dosis de realidad que otros reajustes anteriores”.

Ante esta afirmación, el presidente de la CUT, José Manuel Diaz, respondió: “No compartimos la visión que tiene el gobierno, específicamente el Ministerio del Trabajo cuando plantea una preocupación por el empleo y el crecimiento a razón de contener el salario mínimo. Nuestra preocupación está en las y los trabajadores, en sus ingresos y en la pérdida de poder adquisitivo que hoy afecta a toda la cadena salarial”, afirmó Díaz.

En ese sentido, el dirigente añadió que “la negociación y el reajuste del salario mínimo es una oportunidad que tiene el gobierno para entregarle a la ciudadanía la recuperación del poder adquisitivo que se ha visto mermado con el aumento de la gasolina y el encarecimiento general del costo de la vida”.

14 DE ABRIL DEL 2026 MINISTRO DEL TRABAJO, NICOLAS RAU, DURANTE SESION DE COMISION EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Y este martes en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, el secretario de Estado volvió a abordar el tema: “Yo sé que declaraciones mías han tenido una interpretación distinta a la que uno a veces quiere dar, pero he sido bastante claro que como gobierno tenemos que velar por el empleo y está documentado que aumentos importantes del salario mínimo pueden generar desempleo”.

No obstante, el secretario de Estado añadió que “tampoco voy a hacer una campaña para que no suba ningún peso el salario mínimo. Yo solo digo que aumentos que están muy desalineados con la productividad pueden tener consecuencias bien dañinas. Hemos visto un aumento en el número de desempleados en los últimos años. Estamos en 862.000 desempleados. Hace cuatro años había 710.000. Eso es así”.

Sobre la expectativa que tiene de la reunión con la CUT, Rau afirmó en entrevista con T13 radio que “prefiero sentarme ya a conversar. Como siempre he dicho, una conversación franca con los elementos de la mesa e intentar llegar a una mejor solución”, dijo.

CUT se reúne con pymes

Para analizar la próxima negociación de salario mínimo, la CUT sostendrá este miércoles una reunión con organizaciones de las pymes , entre ellas la Asociación de Ferias Libres, Conupia, Unapyme y Confederación Nacional de Dueños de Camiones.