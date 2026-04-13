Salario Mínimo: CUT responde al ministro del Trabajo y dice que el foco de preocupación está en recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores

La Central Unitaria de Trabajadores se reunión con el ministro del Trabajo, Tomás Rau y el subsecretario Gustavo Rosende.

Una crítica respuesta tuvo de parte de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) las declaraciones que hizo el ministro del Trabajo, Tomás Rau, sobre la próxima negociación por salario mínimo.

En entrevista con Pulso, el secretario de Estado dijo que “así como ha habido aumentos importantes en el salario mínimo, a veces hay que contener también esos aumentos. Y ahí pongo como ejemplo el último reajuste del sector público, que fue con más dosis de realidad que otros reajustes anteriores”.

El presidente de la CUT, José Manuel Díaz respondió: “No compartimos la visión que tiene el gobierno, específicamente el Ministerio del Trabajo cuando plantea una preocupación por el empleo y el crecimiento a razón de contener el salario mínimo. Nuestra preocupación está en las y los trabajadores, en sus ingresos y en la pérdida de poder adquisitivo que hoy afecta a toda la cadena salarial”, afirmó Díaz.

En ese sentido, el dirigente añadió que “la negociación y el reajuste del salario mínimo es una oportunidad que tiene el gobierno para entregarle a la ciudadanía la recuperación del poder adquisitivo que se ha visto mermado con el aumento de la gasolina y el encarecimiento general del costo de la vida”.

Estas declaraciones las entregó Díaz, luego de reunirse con parlamentarios de la oposición que tuvo como eje central “la urgencia de que el Ministerio del Trabajo concrete la reunión solicitada por la Central para iniciar formalmente la negociación del reajuste del salario mínimo 2026, considerando que al 1 de mayo este debería encontrarse promulgado”.

Desde la CUT advirtieron que la eliminación de mecanismos de contención como el Mepco “ha significado una fuerte alza en el precio de las bencinas, impactando directamente en toda la cadena productiva, tanto como transporte, alimentos, medicamentos, servicios básicos y bienes esenciales, encareciendo el costo general de la vida para la ciudadanía”.

En ese contexto, José Manuel Díaz enfatizó que esta negociación representa “una oportunidad política y social” para que el Ejecutivo reponga parte de lo que las familias trabajadoras han perdido en sus ingresos reales.