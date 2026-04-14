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    O’Higgins paga caro la falta de finiquito ante el efectivo Sao Paulo y pierde de visita en la Copa Sudamericana

    En un partido ingrato, los celestes no lograron concretar las opciones que tuvieron y terminaron llevándose una derrota en Morumbí.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    O'Higgins pagó cara su falta de efectividad. Foto: O'Higgins FC.

    Con la ilusión a tope, O’Higgins llegó al mítico Morumbí para enfrentarse a Sao Paulo por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana. Ambos equipos venían de un auspicioso de debut. Sin embargo, en esta medición de fuerzas, la victoria terminó siendo para el local, por 2-0, en un partido donde los chilenos pagaron un alto precio por su falta de efectividad.

    La propuesta del equipo de Lucas Bovaglio apostó por la posesión del balón y la presión de la salida paulista. Sin embargo, a los 8′, las cosas cambiaron bruscamente: Jonathan Calleri pivoteó con el pecho un pelotazo de Marcos Antonio y encontró de frente a Luciano, quien batió a Omar Carabalí con un remate rasante desde fuera del área.

    El tanto dejó vulnerable al conjunto de la Sexta Región y eso lo olió bien el elenco de Roger Machado, que comenzó a tomar el control del partido, cargando sus ataques por el lado izquierdo. Mientras que el circuito de ataque de la visita estaba quedando huérfano. Ni Bryan Rabello ni Francisco González ni Martín Sarrafiore lograban asociarse para alimentar a Arnaldo Castillo. Pero eso comenzaría a cambiar en los momentos posteriores.

    A los 17′, el juez argentino Darío Herrera dejó pasar un planchazo de Calleri sobre Leandro Díaz, el que solo sancionó con amarilla. Cinco minutos después apareció Felipe Fáundez destapado dentro del área tras un tiro de esquina, pero su remate se fue elevado.

    “Es cuestión de animarse un poco más”, les dijo Bovaglio a sus pupilos durante la particular pausa de rehidratación en el minuto 24. Una instrucción que tenía coherencia con lo que estaba sucediendo en el duelo en ese momento.

    A los 33′, Castillo tuvo el empate tras una gran habilitación de Juan Leiva. El delantero quedó mano a mano, pero Rafael estuvo brillante en el achique para evitar el 1-1. La sucesión de llegadas continuó a los 38′, con un disparo de González que obligó a reaccionar al meta local. En el rebote quedó pasado Rabello y no logró conectar. El dominio celeste fue tal que la hinchada local despidió entre silbidos a Sao Paulo.

    Otro mazazo de entrada

    En el comienzo del complemento el anfitrión salió, con el orgullo algo tocado, a buscar la segunda cifra. Carabalí tuvo una buena atajada a los 52′, lo que fue la antesala de lo que sucedería tres minutos más tarde, luego de que Artur culminara una gran jugada colectiva para batir al meta rancagüino. Nuevamente, Calleri asistió.

    El 2-0 hizo reaccionar al DT de O’Higgins, mandando a la cancha a Martín Maturana por Rabello, de opaco partido, y luego a Thiago Vecino por Castillo. Sin embargo, el segundo tanto fue un duro golpe anímico para el elenco nacional que, a pesar de todo, siguió intentándolo.

    A los 78′, el juez Herrera anuló el descuento de Vecino por un leve empujón sobre Rafael Tolói. Dos minutos después, el chileno Gonzalo Tapia ingresó a la cancha por el autor del primer gol.

    Los minutos finales transcurrieron con O’Higgins insistiendo pero sin la fuerza para cambiar su destino en el encuentro y el local administrando su victoria que consiguió a punta de efectividad. Así, los celestes perdieron su invicto en la Copa Sudamericana, estancándose en tres puntos, y buscarán reivindicarse el próximo 28 de abril cuando reciban a Boston River.

    Más sobre:FútbolCopa SudamericanaO'HigginsSao PauloMorumbíGonzalo Tapia

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