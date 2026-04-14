SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Líbano e Israel acuerdan continuar con las conversaciones tras un encuentro “productivo” en Washington

    Así lo recoge un comunicado conjunto difundido por el Departamento de Estado, que ha destacado que se han celebrado unas conversaciones “productivas sobre los pasos a seguir para iniciar negociaciones directas” entre los dos países.

    Por 
    Europa Press
    Imagen tomada con un teléfono móvil de vehículos y edificios dañados tras los ataques aéreos israelíes, en Beirut, Líbano, el 8 de abril de 2026. Foto: Xinhua/Bilal Jawich Bilal Jawich

    Los gobiernos de Líbano e Israel han acordado este martes continuar con las conversaciones para poner fin a los enfrentamientos entre el Ejército israelí y el partido-milicia chiita Hezbolá, reactivados desde el pasado 2 de marzo, en un encuentro que ambas delegaciones han mantenido bajo los auspicios de Estados Unidos.

    Así lo recoge un comunicado conjunto difundido por el Departamento de Estado, que ha destacado que se han celebrado unas conversaciones “productivas sobre los pasos a seguir para iniciar negociaciones directas” entre los dos países.

    “Esta reunión ha supuesto el primer encuentro importante de alto nivel entre los Gobiernos de Israel y Líbano desde 1993”, reza la nota con respecto a la reunión, en la que han participado, además del secretario de Estado, Marco Rubio, los embajadores de Israel y Líbano en Washington, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh Moawad, respectivamente.

    Estados Unidos ha felicitado a ambas partes por una jornada que ha calificado de “hito histórico” y ha manifestado su “esperanza” en que las próximas conversaciones “puedan ir más allá del alcance del acuerdo de 2024”, en alusión al alto el fuego pactado en noviembre de ese año, y dar lugar a un “acuerdo de paz integral”.

    Asimismo, la Administración de Donald Trump ha expresado su apoyo a la continuidad de estos contactos, así como a los planes anunciados por Beirut para “restablecer el monopolio de la fuerza”, en referencia al desarme de Hezbolá, y, según ha indicado la cartera, para “poner fin a la influencia dominante de Irán” en Líbano.

    En esta línea, ha vuelto a reiterar “el derecho de Israel a defenderse de los continuos ataques” del grupo chiita. “Cualquier acuerdo para cesar las hostilidades debe alcanzarse entre los dos gobiernos, con la mediación de Estados Unidos, y no a través de ninguna vía paralela”, ha sostenido, antes de apuntar a que “estas negociaciones tienen el potencial de desbloquear una importante ayuda a la reconstrucción y la recuperación económica de Líbano, así como de ampliar las oportunidades de inversión para ambos países”.

    Por su parte, la delegación israelí ha reiterado “su apoyo al desarme de todos los grupos terroristas no estatales y al desmantelamiento de toda la infraestructura terrorista” en el país vecino y ha trasladado su disposición a “colaborar” con el Ejecutivo libanés para ello. “Israel ha expresado su compromiso de entablar negociaciones directas para resolver todas las cuestiones pendientes y lograr una paz duradera que refuerce la seguridad, la estabilidad y la prosperidad en la región”, agrega la nota conjunta.

    Mientras, el equipo negociador libanés ha reafirmado la “necesidad urgente” de que Israel respete “plenamente” el alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 y cese sus ataques contra Líbano, aludiendo a los “principios de integridad territorial y plena soberanía estatal”.

    Beirut ha pedido además una tregua y “medidas concretas para abordar y aliviar la grave crisis humanitaria” que el país padece como consecuencia del conflicto en curso, desatado a raíz de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

    Líbano había reclamado en varias ocasiones a Israel la apertura de negociaciones bilaterales, algo solo aceptado el pasado jueves por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien ordenó mantener negociaciones directas con Líbano para establecer “relaciones pacíficas” y trabajar conjuntamente en “desmantelar” a Hezbolá.

    El desarme del grupo miliciano también ha sido reclamado por las autoridades libanesas, ante el rechazo del grupo chiita a dar ese paso si Israel no pone fin previamente a su invasión del país. El conflicto en Irán se ha extendido a Líbano después de que Hezbolá lanzará cohetes contra el Ejército israelí que ha contestado recrudeciendo los ataques y con un avance terrestre en territorio de Líbano, en lo que justifica como una operación para lograr una zona desmilitarizada que mejore su seguridad.

    Las autoridades libanesas han elevado a casi 2.090 las víctimas mortales y más de 6.700 los heridos a causa de ataques efectuados por Israel desde el pasado 2 de marzo, incluidos más de 300 muertos y 1.100 heridos el pasado miércoles en la mayor oleada de ataques israelíes contra el país vecino en una sola jornada.

    Más sobre:IsraelLíbanoEE.UU.HezboláTrumpNetanyahuMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    AES Chile inicia operaciones de planta solar y consolida Hub Andes Solar como el más grande de Latinoamérica

    Contraloría oficia a Presidencia por almuerzo de Kast: tiene 10 días hábiles para entregar información

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados

    Corte de Santiago declara inadmisible amparo económico del conservador Luis Maldonado y la notaria Linda Bosch

    Ministro de Justicia detalla que hay 28 solicitudes de indultos pendientes y señala: “No todas vinculadas al estallido social”

    El cobre registra un fuerte salto en Londres y el precio llega a su nivel más alto desde el inicio de la guerra

    Lo más leído

    1.
    Irán exige a cinco países de Oriente Próximo indemnizaciones por los ataques realizados desde sus territorios

    Irán exige a cinco países de Oriente Próximo indemnizaciones por los ataques realizados desde sus territorios

    2.
    Trump apunta a nuevas conversaciones con Irán dentro de dos días en Pakistán

    Trump apunta a nuevas conversaciones con Irán dentro de dos días en Pakistán

    3.
    Fundación cocreada por el Príncipe Harry lo demanda por difamación

    Fundación cocreada por el Príncipe Harry lo demanda por difamación

    4.
    Trump arremete contra Meloni por su defensa al Papa y su negativa a participar en la guerra: “Pensé que tenía coraje”

    Trump arremete contra Meloni por su defensa al Papa y su negativa a participar en la guerra: “Pensé que tenía coraje”

    5.
    Las “oportunidades” perdidas con Irán y Orbán: La semana para el olvido de JD Vance

    Las “oportunidades” perdidas con Irán y Orbán: La semana para el olvido de JD Vance

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Servicios

    Rating del lunes 13 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 13 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Montevideo City Torque en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Montevideo City Torque en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Vasco da Gama vs. Audax Italiano por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Vasco da Gama vs. Audax Italiano por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    Contraloría oficia a Presidencia por almuerzo de Kast: tiene 10 días hábiles para entregar información
    Chile

    Contraloría oficia a Presidencia por almuerzo de Kast: tiene 10 días hábiles para entregar información

    Corte de Santiago declara inadmisible amparo económico del conservador Luis Maldonado y la notaria Linda Bosch

    Ministro de Justicia detalla que hay 28 solicitudes de indultos pendientes y señala: “No todas vinculadas al estallido social”

    AES Chile inicia operaciones de planta solar y consolida Hub Andes Solar como el más grande de Latinoamérica
    Negocios

    AES Chile inicia operaciones de planta solar y consolida Hub Andes Solar como el más grande de Latinoamérica

    El cobre registra un fuerte salto en Londres y el precio llega a su nivel más alto desde el inicio de la guerra

    Inflación en Argentina se acelera y supera las expectativas del mercado

    La historia detrás del distanciamiento entre Zendaya y Sydney Sweeney, protagonistas de Euphoria
    Tendencias

    La historia detrás del distanciamiento entre Zendaya y Sydney Sweeney, protagonistas de Euphoria

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Por qué se inició un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona en Argentina

    En vivo: O’Higgins visita a Sao Paulo por la segunda fecha de la fase grupal de la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    En vivo: O’Higgins visita a Sao Paulo por la segunda fecha de la fase grupal de la Copa Sudamericana

    El lamento de Hansi Flick tras la eliminación del Barcelona ante el Atlético en Champions: “Merecíamos avanzar”

    El Atlético de Simeone resiste hasta el final: los colchoneros eliminan al Barcelona de la Champions en un partidazo en Madrid

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados
    Tecnología

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.

    ¿Por qué ahora The Rolling Stones se hacen llamar The Cockroaches? La historia de un plan maestro
    Cultura y entretención

    ¿Por qué ahora The Rolling Stones se hacen llamar The Cockroaches? La historia de un plan maestro

    Carmen Ollé, poeta peruana: “Hay mujeres que no quieren tener hijos, o incluso pareja, y quieren dedicarse a escribir”

    31 Minutos anuncia gira nacional presentando su exitoso show “Radio Guaripolo”

    Cómo Keir Starmer busca acercarse al mercado único de la UE a 10 años del Brexit
    Mundo

    Cómo Keir Starmer busca acercarse al mercado único de la UE a 10 años del Brexit

    EE.UU. asegura que su bloqueo ha obligado a seis buques mercantes que salían de Irán a regresar al estrecho de Ormuz

    Trump apunta a nuevas conversaciones con Irán dentro de dos días en Pakistán

    Más allá de la violencia escolar: la crisis de salud mental y soledad en la niñez
    Paula

    Más allá de la violencia escolar: la crisis de salud mental y soledad en la niñez

    Nuestros hijos viven en un mundo digital. Y nosotros, ¿estamos realmente ahí?

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición