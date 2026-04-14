31 Minutos anuncia gira nacional presentando su exitoso show “Radio Guaripolo”
El show de títeres iniciará una gira de uno de sus espectáculos más celebrados del último tiempo. Lee aquí las coordenadas.
Como siempre, fueron un furor total en Lollapalooza. El escenario destinado, el Kidzapalooza, se les hizo chico y sólo desembocó en miles de personas apretujadas intentando ver algo del espectáculo.
Por lo mismo, ahora llegó el momento de saldar esa suerte de deuda. Y con fechas en regiones. Iquique, Antofagasta, Concepción, Temuco y Puerto Montt serán las ciudades donde se presentará Guaripolo, el personaje favorito de los niños de 31 Minutos.
Los shows serán el próximo mes de junio.
Luego de sus exitosas presentaciones en la Quinta Vergara, Movistar Arena y precisamente Lollapaloza Chile, además de su actual gira internacional por Colombia y México, 31 Minutos anuncia su tour local con paradas en diversas ciudades.
Las coordenadas son las siguientes:
12 de junio - Gran Arena - Puerto Montt
13 de junio - Gimnasio UFRO - Temuco
14 de junio - Gimnasio Municipal - Concepción
27 de junio - Casa del Deportista - Iquique
28 de junio - Gimnasio Sokol - Antofagasta
Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de PuntoTicket.
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