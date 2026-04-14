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    Culto

    31 Minutos anuncia gira nacional presentando su exitoso show “Radio Guaripolo”

    El show de títeres iniciará una gira de uno de sus espectáculos más celebrados del último tiempo. Lee aquí las coordenadas.

    Por 
    Equipo de Culto
    FOTO: PABLO VÁSQUEZ ROCHA - LA TERCERA

    Como siempre, fueron un furor total en Lollapalooza. El escenario destinado, el Kidzapalooza, se les hizo chico y sólo desembocó en miles de personas apretujadas intentando ver algo del espectáculo.

    Por lo mismo, ahora llegó el momento de saldar esa suerte de deuda. Y con fechas en regiones. Iquique, Antofagasta, Concepción, Temuco y Puerto Montt serán las ciudades donde se presentará Guaripolo, el personaje favorito de los niños de 31 Minutos.

    Los shows serán el próximo mes de junio.

    Foto: PH@luiszamorasoy.ED@greliis

    Luego de sus exitosas presentaciones en la Quinta Vergara, Movistar Arena y precisamente Lollapaloza Chile, además de su actual gira internacional por Colombia y México, 31 Minutos anuncia su tour local con paradas en diversas ciudades.

    Las coordenadas son las siguientes:

    12 de junio - Gran Arena - Puerto Montt

    13 de junio - Gimnasio UFRO - Temuco

    14 de junio - Gimnasio Municipal - Concepción

    27 de junio - Casa del Deportista - Iquique

    28 de junio - Gimnasio Sokol - Antofagasta

    Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de PuntoTicket.

    Hay un 20% de descuento exclusivo para clientes Banco Estado pagando con sus tarjetas de crédito. Stock 1.050 tickets por fecha.

    Más sobre:31 MinutosRadio GuaripoloQuinta VergaraLollapaloozaMovistar ArenaMúsicaMúsica cultoTelevisión

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