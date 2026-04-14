31 Minutos anuncia gira nacional presentando su exitoso show “Radio Guaripolo”

Como siempre, fueron un furor total en Lollapalooza. El escenario destinado, el Kidzapalooza, se les hizo chico y sólo desembocó en miles de personas apretujadas intentando ver algo del espectáculo.

Por lo mismo, ahora llegó el momento de saldar esa suerte de deuda. Y con fechas en regiones. Iquique, Antofagasta, Concepción, Temuco y Puerto Montt serán las ciudades donde se presentará Guaripolo, el personaje favorito de los niños de 31 Minutos.

Los shows serán el próximo mes de junio.

Foto: PH@luiszamorasoy.ED@greliis

Luego de sus exitosas presentaciones en la Quinta Vergara, Movistar Arena y precisamente Lollapaloza Chile, además de su actual gira internacional por Colombia y México, 31 Minutos anuncia su tour local con paradas en diversas ciudades.

Las coordenadas son las siguientes:

12 de junio - Gran Arena - Puerto Montt

13 de junio - Gimnasio UFRO - Temuco

14 de junio - Gimnasio Municipal - Concepción

27 de junio - Casa del Deportista - Iquique

28 de junio - Gimnasio Sokol - Antofagasta

Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de PuntoTicket.

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