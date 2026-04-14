Marcel responde a Quiroz y enfatiza que “la caja fiscal no le importa a nadie”

14 DE ABRIL DEL 2026 EL EX MINISTRO DE HACIENDA, MARIO MARCEL, DURANTE SESION DE COMISION EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE

Una sesión que se extendió por más de dos horas, el exministro de Hacienda, Mario Marcel, expuso ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados donde respondió las principales críticas que le hizo la semana pasada el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

En lo central, el extitular de las finanzas públicas rebatió nuevamente las críticas que ha hecho el gobierno del Presidente José Antonio Kast y en específico la del actual secretario de Estado quien señaló que el gobierno de Gabriel Boric dejó prácticamente sin recursos la caja fiscal, argumentando que a diciembre del 2025 había US$46 millones.

“La caja es una cuestión que se ve entre la Tesorería y la Dirección de Presupuestos. no es un tema central: la caja no le importa a nadie salvo a países que no tienen acceso a financiamiento, no hay ningún informe del FMI o de organismos internacionales que hablen de la caja. Chile tiene acceso expedito al crédito”, planteó.

Asimismo, dijo que cuando se habló de los US$46 millones, que fue en diciembre del 2025, “no pasó nada con el Estado. No se paralizó. No dejó de funcionar ni de pagarle a los funcionarios. No causó ningún daño en específico. La caja no es algo central".

14 DE ABRIL DEL 2026 EL EX MINISTRO DE HACIENDA, MARIO MARCEL, DURANTE SESION DE COMISION EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Marcel enfatizó que el espacio para gastar lo determina el presupuesto y no la caja fiscal. “Eso es simplemente el circulante, por así decirlo, con el cual se van pagando las cuentas, pero es el presupuesto lo que importa”.

Planteó que, si bien “tenemos una situación fiscal estrecha, es muy distinto de una crisis fiscal”.

Marcel añadió además que “para este año tenemos un presupuesto que es estrecho, con un crecimiento del gasto del 1,7%, (…) el gobierno está intentando hacer ajustes en ese nivel de gasto y vamos a ver en los próximos días, me imagino que se emitirán los decretos, en los cuales eso se formalice ese ajuste. Se ha visto que, por supuesto, no es tan fácil ajustar, no es tan fácil recortar, se han ido haciendo excepciones y eso es de la esencia del manejo presupuestario, que uno tenga una situación estrecha, no significa que no tenga la posibilidad de impulsar políticas, de tomar decisiones”.

Recordó que “a nosotros nos tocó iniciar el gobierno del Presidente Gabriel Boric con una situación que fue tan más estrecha. Y sin embargo, fuimos capaces de salir adelante”.

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Mepco

Sobre la decisión de modificar el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco), Marcel dijo que “hasta el momento se han comprometidos en medidas compensatorias lo mismo que habría costado la aplicación convencional del Mepco. Si suman los US$284 millones que igual se gastaron en la operación parcial del mecanismo, se ha gastado US$844 millones como producto del alza internacional de los combustibles”.