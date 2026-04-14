Trump apunta a nuevas conversaciones con Irán dentro de dos días en Pakistán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha apuntado este martes a que Washington podría reanudar las conversaciones con Irán para el fin del conflicto dentro de “dos días” en Pakistán, tras las infructuosas negociaciones del pasado sábado en la capital, Islamabad.

El inquilino de la Casa Blanca, en unas declaraciones al diario New York Post, ha recomendado a los periodistas que permanezcan en Pakistán “porque algo podría pasar en los próximos dos días”. “Deberías quedarte allí, de verdad porque algo podría pasar en los próximos dos días , y nos inclinamos más a ir allí”, ha señalado.

“Es más probable, ¿sabes por qué? Porque el mariscal de campo está haciendo un trabajo excelente”, ha agregado en alusión al jefe del Estado Mayor del Ejército paquistaní, Asim Munir, uno de los mediadores junto al ministro de Asuntos Exteriores del país asiático, Ishaq Dar.

El mandatario estadounidense ha elogiado al militar paquistaní, afirmando que es “fantástico”, así que ha considerado que “es más probable” volver “allí” para retomar las negociaciones con las autoridades iraníes.

“¿Por qué ir a un país que no tiene nada que ver con esto?”, se ha preguntado, después de que Pakistán haya acogido la primera tanda de conversaciones tras mediar para que Washington y Teherán alcanzaran la semana pasada un alto el fuego temporal.

Poco antes, no obstante, el propio Trump ha asegurado que tiene “otro lugar en mente” para las conversaciones con Irán, rechazando Turquía y optando a “algo más céntrico”. “Europa, tal vez”, ha indicado. También en declaraciones al New York Post, Trump ha asegurado que “las cosas están pasando, pero un poco lento”.

Mientras, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha afirmado en la víspera que la responsabilidad de dar el próximo paso en las negociaciones de paz con Irán recae sobre Teherán, alegando que la delegación estadounidense abandonó las Conversaciones de Islamabad sin acuerdo porque su contraparte iraní “tuvo que regresar” para “obtener la aprobación” de los términos estadounidenses.