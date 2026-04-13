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    El ICE de EE.UU. detiene al exdirector de la inteligencia de Bolsonaro condenado por golpismo

    El diputado Alexandre Ramagem, prófugo de la justicia brasileña, fue abordado por agentes del ICE en una vía pública de Orlando y finalmente fue arrestado, aunque no por el reclamo judicial del país sudamericano, sino por su situación migratoria.

    Por 
    Europa Press
    Alexandre Ramagem. Foto: @camaradeputados en X

    Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) han detenido en Orlando, Florida, al diputado y exdirigente de la agencia de Inteligencia brasileña (Abin) Alexandre Ramagem, después de que se fugara mientras era condenado a 16 años de cárcel por su rol en la trama golpista de 2022 liderada por el expresidente Jair Bolsonaro.

    El diputado, prófugo de la justicia brasileña, fue abordado por agentes del ICE en una vía pública de Orlando y finalmente fue arrestado, aunque no por el reclamo judicial brasileño, sino por su situación migratoria, informan varios medios brasileños.

    El gobierno de Brasil ha solicitado a Estados Unidos la extradición de Ramagem, quien salió del país tras ser condenado por el Tribunal Supremo Federal a 16 años de prisión por intento de golpe de Estado. Aliados de Ramagem habían informado de que pretende solicitar asilo político en Estados Unidos.

    Ramagem, en sus primeras declaraciones sobre su huida, expresó a finales de noviembre que se sentía “seguro” en el país norteamericano y que tenía el “consentimiento” del presidente estadounidense, Donald Trump. “Es lógico que no me haya quedado en Brasil, con mis hijas viéndome arrestado sin haber cometido ningún delito y sufriendo una dictadura”, dijo entonces.

    Sobre el diputado pesaba una prohibición de salida del país debido a la condena por el intento de golpe contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, una trama en la que la Justicia ha dado por probados sus delitos de organización criminal, abolición violenta del Estado de derecho democrático y golpe de Estado, en relación con su uso de la Abin en el marco de la tentativa golpista de Bolsonaro.

    Su huida llegó tras las de los diputados, también condenados, Carla Zambelli -arrestada en Roma y a la espera de su extradición- y Eduardo Bolsonaro, involucrado en la campaña contra los jueces del Supremo brasileño en el marco del juicio contra su padre, ambas en los últimos meses.

    Más sobre:BrasilEE.UU.RamagemICEBolsonaroLulaAbinMundo

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