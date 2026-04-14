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    El mal tiempo obliga a reprogramar el duelo de la Roja Sub 17 por un cupo al Mundial

    La selección chilena, que comanda Ariel Leporati, iba a jugar este miércoles ante Bolivia, con la oportunidad de clasificar a la Copa del Mundo de Qatar en el caso de ganar. Sin embargo, la Conmebol movió el partido por factores meteorológicos.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    La Roja Sub 17 tiene que enfrentar a Bolivia por un lugar en el Mundial. Foto @laroja

    Tras finalizar la primera fase del Sudamericano Sub 17 en la cuarta posición del grupo A, la selección chilena quedó fuera de la opción del título, pero no de la chance de alcanzar uno de los siete cupos al Mundial de la categoría, en Qatar. El hecho de que la Copa del Mundo haya crecido a 48 participantes le da más posibilidades de clasificación.

    Para este miércoles, estaba programado el siguiente partido de la Roja Sub 17, en el marco de los playoffs. Debe enfrentar a Bolivia, que fue tercero de la zona B. Sin embargo, el cronograma sufrió una modificación. La CONMEBOL determinó reprogramar el partido, debido al frente de mal tiempo que afectará a Asunción, la capital de Paraguay, durante la jornada de este 15 de abril.

    Así lo ratificó la Selección. Por lo tanto, el choque ante los altiplánicos será el jueves 16, a las 19.00 horas de Chile, en el Estadio Ameliano de Villeta. Es la misma cancha en la cual Chile cerró la fase grupal ante Ecuador, partido que estuvo marcado por la lluvia y por el complejo estadio del terreno de juego.

    Hay cuatro elencos que disputarán del 5º al 8º. Una llave es la mencionada entre Chile y Bolivia. La otra corresponde a Uruguay contra Venezuela. Los ganadores de ambas llaves clasifican al Mundial. Los perdedores tendrán una última chance de meterse en la Copa del Mundo de Qatar. Se enfrentarán, por el séptimo puesto, y el que gane va a Medio Oriente. De estos cuatro cuadros, solo uno quedará al margen.

    Por otra parte, hay cuatro selecciones que están en las semifinales y ya aseguraron su boleto al Mundial: Ecuador, Argentina, Brasil y Colombia.

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    Más sobre:FútbolLa RojaSelección chilenaSudamericano Sub 17La Roja Sub 17Mundial Sub 17 2026Chile vs Bolivia

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