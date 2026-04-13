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    Ecuador le pasa por arriba a la Roja Sub 17 y la obliga a buscar la clasificación al Mundial en el playoff

    La selección chilena juvenil cayó sin contemplaciones por 3-1 ante el Tri, en el cierre del Grupo A del Sudamericano disputado en Paraguay. Ahora la chance de meterse a la cita planetaria se traslada a un repechaje, donde el rival será Bolivia.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Chile Sub 17 cayó goleado ante Ecuador. Foto: Richard Ramirez - Comunicaciones FFCh.

    La clasificación al Mundial Sub 17 de Qatar deberá seguir esperando. Chile tenía la gran oportunidad de imponerse a Ecuador, en la última fecha del Grupo A del Sudamericano de la categoría, y así timbrar el boleto directo a la cita planetaria en Medio Oriente. Sin embargo, la Roja juvenil no cumplió con la tarea y masticó una contundente derrota por 3-1.

    Tras la caída, la chance de meterse en la Copa del Mundo se traslada a un playoff. Allí, el rival será Bolivia, que terminó tercero en el Grupo B con cinco puntos. En caso de caer ante la selección altiplánica, habrá una última oportunidad contra el perdedor de la otra llave. El hecho de que puedan clasificar 7 de 10 países en el continente es lo único que tiene con vida a este equipo.

    Debacle bajo la lluvia

    El tiempo en Paraguay auguraba un partido abochornado. La lluvia torrencial obligó a retrasar el inicio del compromiso por media hora y, cuando fue el momento de la salida de los jugadores a la cancha, las consecuencias en el terreno de juego se notaban: había barro por todos lados y la pelota apenas circulaba.

    Esto complicó el planteamiento de la selección chilena, que está acostumbrada a hilvanar circuitos de juego a ras de piso. Ecuador, por su lado, se vio levemente favorecido porque, a raíz de la potencia física que poseen, podían jugar mediante balonazos largos y aguantando de espaldas.

    Justamente, a través de este mecanismo es que se adueñaron rápidamente de las acciones y volcaron el ataque sobre el campo de la Roja. A los 6′, por ejemplo, avisaron con un remate que contuvo el meta Cristóbal del Río. Sin embargo, aquello solo era un adelanto de lo que vendría casi de inmediato: a los 8′, Johan Martínez disparó desde fuera del área y, con una respuesta displicente del golero nacional, la pelota se coló en la red.

    El 1-0 mermó en el ánimo de la escuadra de Ariel Leporati, sobre todo porque el esquema se desdibujó y se dio paso a una seguidilla de errores imperdonables. A los 20′, la zaga chilena no estuvo atenta en la marcación y los delanteros ecuatorianos desataron el infierno: Edwin Quintero, con un nuevo remate de media distancia, la ajustó contra un palo y duplicó la cuenta.

    La debacle, incluso, pudo ser peor al cierre del primer tiempo. Cuando el reloj marcaba los 41′, Antonio Cannoni derribó a Martínez en el área y se cobró lanzamiento penal. En la ejecución, Quintero quiso marcar su doblete, pero Del Río se cobró revancha y lo atajó.

    No alcanza

    El envión tras contener el tiro desde los 12 pasos se notó en la escuadra criolla, al menos desde la actitud sobre el campo. Si bien no fueron grandes ocasiones de peligro, el ataque de Chile sumó varios remates con destino a portería en el complemento. Primero, Amaro Riveros fue el que intentó a los 61′. Un minuto después, Amaro Pérez tuvo su chance. Por último, a los 65′, Jonathan Guerrero sorprendió con un bombazo desde 30 metros y el meta rival evitó el tanto.

    No obstante, la oleada de disparos pareció no inquietar al conjunto del Tri. La selección ecuatoriana siguió dando muestras de su jerarquía y, en la única ocasión que tuvo en el segundo tiempo, clavó la daga final. El habilidoso Luis Fragozo encaró por la izquierda, se metió hasta el corazón del área y fusiló a Del Río al 75′.

    Renato Vera, con un golazo a los 90+2’, puso el descuento que en algo ayudó a levantar el ánimo. Sin embargo, la pobre resistencia en defensa fue el calvario de Chile, que termina cuarto en la fase de grupos con apenas una victoria y una igualdad. Ecuador, en tanto, clasificó al Mundial y avanzó a semifinales de forma invicta, donde enfrentará a Argentina.

    Ahora el desafío más urgente es Bolivia, que aparece como el adversario a vencer para clasificar a la Copa del Mundo. En caso de fracasar, el perdedor entre Uruguay o Venezuela será el último escollo.

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